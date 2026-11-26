Guvernul a aprobat joi demararea cooperării dintre ministerele de Finanțe din România și Grecia, prin care autoritățile române urmăresc să preia experiența elenă pentru creșterea încasărilor și a disciplinei fiscale. Colaborarea va viza digitalizarea administrației fiscale, folosirea datelor pentru combaterea fraudei și reducerea deficitului de încasare a TVA, iar memorandumul dintre cele două instituții ar urma să fie semnat la Atena în perioada 3-4 decembrie. Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ACTUALIZARE 15:28 Guvernul a aprobat demararea dialogului dintre Ministerul Finanțelor din România și Ministerul Economiei și Finanțelor din Grecia, pentru stabilirea unui cadru de cooperare instituțională, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru.

„În privința chestiunilor legate de măsurile pe care Guvernul României intenționează să le ia și să le intensifice pentru a crește gradul de colectare și nivelul de disciplină fiscală, după cum știți, domnul prim-ministru a avut, după preluarea mandatului, o convorbire telefonică cu omologul grec, cu premierul Mitsotakis, și una dintre temele atinse a fost și posibilitatea de a beneficia de expertiza pe care specialiștii din Grecia au probat-o în a crește gradul de colectare și nivelul de disciplină fiscală. Este motivul pentru care, iată, astăzi, Guvernul a aprobat demararea acestui dialog între Ministerul Economiei și Finanțelor din Republica Elenă și Ministerul Finanțelor din România, un memorandum de înțelegere care generează cadrul de cooperare instituțională, în care România are ca obiectiv strategic să valorifice experiența și expertiza administrației elene, în special în domeniul digitalizării fiscale, dar și al utilizării datelor pentru prevenirea și combaterea fraudei, în vederea îmbunătățirii conformării fiscale și reducerii deficitului de încasare a TVA”, a declarat Dan Cărbunaru la Palatul Victoria.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că au fost stabilite șase domenii majore de cooperare: modernizarea administrației fiscale și combaterea evaziunii, managementul finanțelor publice și politica fiscal-bugetară, investițiile și dezvoltarea economică, fondurile europene și reformele structurale, transformarea digitală și modernizarea instituțională, precum și cooperarea economică și financiară europeană. Colaborarea se va desfășura prin schimburi de experți, vizite de studiu, misiuni tehnice, seminare, programe de formare, grupuri de lucru tematice și proiecte-pilot.

„De asemenea, vor fi explorate oportunități de sprijin prin instrumentele europene, precum Instrumentul de Asistență Tehnică, programul Fiscalis și mecanisme de cooperare oferite de Organizația Intra-Europeană a Administrațiilor Fiscale. Este un demers care vine în completarea preocupărilor acestui Guvern de a echilibra mult mai bine bugetul și, mai ales, modalitatea de colectare a taxelor”, a adăugat acesta.

Știrea inițială

Premierul Luca Niculescu a anunțat joi, la începutul ședinței de Guvern, că România va prelua bune practici din Grecia pentru creșterea încasărilor la buget.

„Preluăm bunele practici internaționale pentru creșterea nivelului de încasare a veniturilor statului. În convorbirea telefonică pe care am avut-o cu premierul grec Mitsotakis, am discutat despre sprijinul pe care Grecia îl va oferi României și, în ședința de azi, aprobăm o notă în baza căreia ministerele de Finanțe din Grecia și România vor lucra împreună în acest scop”, a declarat premierul.

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Documentul pregătit de Ministerul Finanțelor prevede încheierea unui memorandum de înțelegere cu Ministerul Economiei și Finanțelor din Grecia, prin care va fi creat un cadru de cooperare tehnică și instituțională în domeniul politicilor economice și financiare. Textul acordului este încă în curs de finalizare cu partea elenă.

Obiectivul României este să folosească experiența administrației fiscale din Grecia, în special în digitalizarea sistemului fiscal și în utilizarea datelor pentru prevenirea și combaterea fraudei. Autoritățile urmăresc astfel să îmbunătățească respectarea obligațiilor fiscale și să reducă diferența dintre TVA care ar trebui încasată și suma care ajunge efectiv la buget.

Cele șase domenii în care vor colabora cele două țări

Memorandumul stabilește șase direcții principale de cooperare: modernizarea administrației fiscale și combaterea evaziunii, gestionarea finanțelor publice și politica fiscal-bugetară, investițiile și dezvoltarea economică, fondurile europene și reformele structurale, transformarea digitală și modernizarea instituțiilor, precum și cooperarea economică și financiară la nivel european.

Colaborarea se va putea desfășura prin schimburi de experți, vizite de studiu, misiuni tehnice, seminare, programe de formare, grupuri de lucru tematice și proiecte-pilot.

România și Grecia vor putea analiza și folosirea unor instrumente europene de sprijin, precum Instrumentul de Asistență Tehnică, programul Fiscalis și mecanismele de cooperare oferite de Organizația Intra-Europeană a Administrațiilor Fiscale.

Activitățile vor avea caracter voluntar și vor fi stabilite în funcție de interesul comun, atribuțiile instituțiilor implicate și resursele disponibile.

Acordul nu va produce obligații juridice sau financiare pentru cele două țări și nu va avea statutul unui tratat internațional. Documentul reprezintă un cadru flexibil pentru schimbul de experiență și nu presupune asumarea imediată a unor cheltuieli sau operațiuni concrete.

Editor : A.D.