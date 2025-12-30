Guvernul a aprobat ordonanţa privind reorganizarea Ministerului Agriculturii. Se desfiinţează 216 funcţii de conducere

Guvernul a aprobat marţi ordonanţa privind reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor din subordinea acestuia, care prevede, printre altele, desfiinţarea a aproximativ 216 funcţii de conducere, a anunţat instituţia, printr-un comunicat.

„Reorganizarea nu este un exerciţiu administrativ intern, ci o măsură orientată direct către beneficiarii finali ai politicilor agricole - fermierii. Prin actul normativ adoptat astăzi sunt prevăzute următoarele măsuri principale: reducerea numărului ordonatorilor de credite cu 73, de la 166 în prezent, ceea ce va permite o coordonare mai eficientă a instituţiilor din subordinea MADR; desfiinţarea a aproximativ 216 funcţii de conducere, cu scopul diminuării nivelurilor ierarhice şi al simplificării circuitului decizional”, se arată în comunicatul MADR.

Potrivit documentului citat, reorganizarea va conduce la reducerea birocraţiei şi a suprapunerilor instituţionale, simplificarea traseului documentelor, scurtarea termenelor de soluţionare a cererilor şi dosarelor fermierilor şi eficientizarea activităţii structurilor din teritoriu.

Ca urmare a acestei reorganizări, cheltuielile cu salariile vor scădea cu cel puţin 10% la nivelul structurilor reorganizate.

„Totodată, se menţine un principiu esenţial: Ministerul Agriculturii este în primul rând un minister al plăţilor către fermieri. Cheltuielile de personal reprezintă în prezent doar 6,8% din bugetul MADR, diferenţa fiind direcţionată către plăţi directe, programe de sprijin şi investiţii în agricultură şi industria alimentară. Reorganizarea vizează eliminarea paralelismelor instituţionale şi a procedurilor excesive care încetinesc procesul decizional şi afectează relaţia cu fermierii. Noua structură administrativă va permite o mai bună coordonare a politicilor agricole şi o abordare unitară la nivel naţional”, se mai arată în comunicat.

Editor : Liviu Cojan