Guvernul a dat bani de la Fondul de Rezervă pentru angajații DGASPC. Banii ajung doar pentru o lună și jumătate. Ce se va întâmpla apoi

Guvernul a alocat, în ședința de joi, aproximativ 320 de milioane de lei de la Fondul de Rezervă pentru cheltuielile DGASPC din țară, în condițiile în care autoritățile locale au rămas fără bani pentru plata acestor angajați dar și pentru alte cheltuieli. Banii ar ajunge doar pentru o lună și jumătate, iar apoi Consiliile Județene sunt îndemnate să găsească singure fondurile necesare.

„Această sumă de 319,5 milioane de lei ar trebui să acopere cheltuielile DGASPC timp de o lună și jumătate, iar pentru diferența rămasă până la finalul anului, Consiliile Județene trebuie să găsească resurse proprii, în condițiile în care Ministerul Finanțelor a modificat legislația astfel încât este posibilă mutarea oricărei sume din buget rămasă necheltuită, inclusiv din anii precedenți, pentru plata acestor cheltuieli”, a declarat Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, la finalul ședinței de joi.

Cei mai mulți bani merg către județele Iași (17,5 milioane de lei), Vaslui (17,2 milioane de lei) și Bacău (14,2, milioane de lei).

Sursa: Captură Hotărâre de Guvern

Angajații mai multor Direcții Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nu și-au primit salariile în ultimele luni, pentru că bugetele locale ar fi fost epuizate. La Satu Mare sunt vizați peste 800 de angajați, potrivit unei informări a Consiliului Județean. Aceștia nu și-ar mai fi primit salariile din septembrie.

La Vâlcea, preşedintele Consiliului Judeţean, Constantin Rădulescu, a declarat că este responsabilitatea Guvernului să achite aceste restanţe, după ce autoritățile locale ar fi plătit salariile pe luna august.

