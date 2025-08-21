Guvernul a decis care va fi locuința lui Traian Băsescu: un apartament într-un bloc. Decizia, secretizată

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, alocarea unui apartament pentru fostul președinte Traian Băsescu. Purtătoarea de cuvânt a Executivului a transmis că locuința va fi într-un bloc, după ce documentul inițial, care a fost amânat de mai multe ori, indica o întreagă vilă din nordul Capitalei. Traian Băsescu ar fi cerut ca documentul de atribuire să fie secret.

„Astăzi a fost adoptată Hotărârea de Guvern prin care i se atribuie o reședință lui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale, nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament într-un bloc de locuințe.

De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, Hotărârea de Guvern are regim clasificat”, a transmis Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

Întrebată de ce premierul a acceptat desecretizarea, în contextul în care recent a declarat că va desecretiza documentele privitoare la locuințele de stat, aceasta a transmis: „A fost solicitarea fostului președinte și ea a fost acceptată. Mai mult nu pot să vă spun, fiind vorba de un document cu regim clasificat”.

Documentul ajuns în urmă cu câteva săptămâni pe masa Guvernului indica faptul că Traian Băsescu urma că primească o întreagă vilă de protocol pe strada Emil Zola, foarte aproape de fostul sediu PDL, partid pe care l-a condus. Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, iar ulterior Traian Băsescu a declarat pentru Digi24 că a cerut un apartament: „Am solicitat un apartament. Casa era mult prea mare”.

