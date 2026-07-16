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Guvernul a discutat în primă lectură Strategia pentru o mai bună reglementare până în 2034. Ce își propune Executivul

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Ilie Bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Guvernul a discutat, joi, în primă lectură, proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru o mai bună reglementare 2026-2034, document prin care Executivul își propune să schimbe modul în care sunt elaborate, consultate și evaluate actele normative și politicile publice. Potrivit Guvernului, strategia urmărește ca deciziile administrației să fie fundamentate pe analize mai solide, iar procesul de reglementare să devină mai transparent și mai deschis către cetățeni și mediul de afaceri.

Potrivit unui comunicat al Executivului, documentul instituie un cadru strategic integrat pentru îmbunătățirea procesului de reglementare la nivelul administrației publice, cu accent pe fundamentarea deciziilor pe baze analitice, creșterea transparenței și implicarea părților interesate în procesul de elaborare a politicilor publice.

„Strategia stabilește, pentru următorii ani, modul în care sunt pregătite, consultate și evaluate deciziile publice. Este un angajament ferm pentru o guvernare transparentă, bazată pe date și deschisă către cetățeni și mediul de afaceri”, a transmis Guvernul. 

Documentul prevede consolidarea procesului de fundamentare a politicilor publice prin utilizarea analizelor de impact și a datelor, precum și printr-o implicare mai mare a cetățenilor, a mediului de afaceri și a altor actori interesați în etapa de consultare.

Potrivit Executivului, implementarea Strategiei pentru o mai bună reglementare 2026-2034 va fi coordonată de Secretariatul General al Guvernului și va implica toate ministerele și instituțiile administrației publice centrale.

„Strategia va fi coordonată de Secretariatul General al Guvernului și va angaja întreaga administrație centrală. Implementarea se realizează printr-un plan de acțiune cu măsuri, termene, responsabili și indicatori, monitorizat periodic”, se mai arată în comunicatul Guvernului.

 

Editor : A.D.

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