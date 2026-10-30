Guvernul a eliberat din funcție mai mulți prefecți și subprefecți. Lista cu noile numiri

Guvernul condus de Luca Niculescu a aprobat vineri mai multe hotărâri prin care au fost eliberați din funcție și numiți mai mulți prefecți și subprefecți. Mulţi dintre prefecţii şi subprefecţii pe care i-au avut PNL şi USR şi-au anunţat demisiile în ultimele săptămâni, după ce formațiunile politice au decis că nu vor intra la guvernare.

„Guvernul a aprobat o serie de hotărâri prin care au fost eliberați din funcție și numiți mai mulți prefecți și subprefecți. Persoanele numite în funcția de prefect sau subprefect îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Codul administrativ”, se arată în comunicatul de presă al Executivului.

Numiri în funcția de prefect

Mureșan Corneliu - județul Alba.

Sulincean Marius-Mircea - județul Arad.

Ivancea Valentin - județul Bacău.

Pavel Emilian - județul Bihor.

Cioarba Teofil-Iulian - județul Bistrița-Năsăud.

Șlincu Dan-Constantin - județul Botoșani.

Timofei Iulian - județul Brăila.

Sbîrnea Liliana - județul Buzău.

Dragomir Ioan - județul Caraș-Severin.

Cordoș Alexandru - județul Cluj.

Făgădău Decebal - județul Constanța.

Tănase Marian - județul Dâmbovița.

Durle Dumitru-Cosmin - județul Dolj.

Predescu Șerban - județul Gorj.

Ștefănie Maria - județul Hunedoara.

Marin Constantin - județul Ialomița.

Sălăjeanu Florian-Valeriu - județul Maramureș.

Isuf Constantin-Alin - județul Mehedinți.

Grigorean Vlad - județul Neamț.

Albotă Emil-Florin - județul Olt.

Bozianu Nicoleta-Cătălina - județul Prahova.

Pura Dorin-Alexandru - județul Sălaj.

Giubega Gheorghe-Florian - județul Sibiu.

Andronachi Traian - județul Suceava.

Rababoc Benone - județul Teleorman.

Pau Radu-Adrian - județul Timiș.

Moscu Doru - județul Tulcea.

Popica Eduard-Andrei - județul Vaslui.

Oprea Mihai - județul Vâlcea.

Numiri în funcția de subprefect

Tulpan Olimpiu-Adrian - județul Bacău.

Cucu Sebastian - județul Covasna.

Pistol Marian - județul Covasna.

Constantin Ionuț-Constantin - județul Dâmbovița.

Dimen Zsombor-Gabriel - județul Harghita.

Prodan Isabela - județul Harghita.

Szell Lorincz - județul Hunedoara.

Cîmpeanu Alexandru - județul Mureș.

Vulc Cornel-Cristian - județul Mureș.

Lungu Robert-Paul-Dimitrios - județul Prahova.

Tănase Mircea-Adi - județul Prahova.

Bercea Vasile - județul Satu Mare.

Iancu Mihai-Radu - județul Satu Mare.

Spătaru Cristian-Eugen - județul Vrancea.

Șuhan Valeriu-Nicolae - municipiul București.

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Editor : A.M.G.