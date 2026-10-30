Guvernul a eliberat din funcție mai mulți prefecți și subprefecți. Lista cu noile numiri

Guvernul condus de Luca Niculescu a aprobat vineri mai multe hotărâri prin care au fost eliberați din funcție și numiți mai mulți prefecți și subprefecți. Mulţi dintre prefecţii şi subprefecţii pe care i-au avut PNL şi USR şi-au anunţat demisiile în ultimele săptămâni, după ce formațiunile politice au decis că nu vor intra la guvernare.
„Guvernul a aprobat o serie de hotărâri prin care au fost eliberați din funcție și numiți mai mulți prefecți și subprefecți. Persoanele numite în funcția de prefect sau subprefect îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Codul administrativ”, se arată în comunicatul de presă al Executivului.