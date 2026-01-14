Live TV

Guvernul a început pregătirea bugetului pe 2026. Tanczos Barna: 10 ministere își prezintă bilanţul. Unele și-au redus deja cheltuielile

Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) anunţă, miercuri, că ministerele au început să prezinte bilanţul anului trecut şi baza de la care se porneşte în construcţia bugetului pentru acest an. Vicepremierul apreciază că abordarea trebuie să fie cea de annu trecut, respectiv ”investiţii tratate ca prioritate, un stat mai suplu, echilibru şi predictibilitate”.

Am început pregătirea bugetului pentru anul 2026. Astăzi, la nivelul Guvernului, peste 10 ministere prezintă bilanţul anului trecut şi baza de la care putem porni”, a scris, miercuri, pe Facebook, vicepremierul Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, datorită măsurilor luate anul trecut, anul începe pe baze mai solide”.

Lăsăm datorii semnificativ mai reduse pentru 2026, ceea ce reprezintă o bună oportunitate pentru echilibrarea bugetului. În mai multe ministere a început reducerea cheltuielilor. În 2025, investiţiile au atins un nivel record şi au fost motorul economiei într-o perioadă bugetară dificilă”, a mai transmis vicepremierul.

Acesta se referă la faptul că Ministerul Dezvoltării a achitat toate lucrările efectuate în cadrul proiectelor de investiţii, Ministerul Sănătăţii a decontat facturile pentru medicamentele compensate, a redus semnificativ restanţele privind concediile medicale şi peste 1.600 de ambulanţe noi sprijină îngrijirea pacienţilor.

Ministerul Agriculturii şi-a redus cheltuielile de funcţionare, în timp ce a atras o sumă record de peste 5 miliarde de euro din fonduri europene pentru sprijinirea fermierilor. Ministerul Transporturilor a direcţionat peste trei sferturi din bugetul său, respectiv 34 de miliarde de lei, către investiţii – drumuri şi căi ferate”, a mai transmis vicepremierul.

Tanczos Barna a adăugat că datele de la finalul anului reflectă viziunea cu care a început anul 2025: investiţii tratate ca prioritate, un stat mai suplu, echilibru şi predictibilitate”.

Cu aceeaşi abordare trebuie să începem şi anul 2026”, a mai scris Tanczos Barna.

Premierul are, miercuri, la Palatul Victoria, şedinţe de lucru pentru analiza situaţiei bugetare. De la ora 08.00 s-a discutat cu reprezentanţii ministerelor Transporturi şi Infrastructură, Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Sănătate, Muncă, Familie, Tineret şi Solidaritate Socială, Justiţie, Energie, Secretariatul General al Guvernului şi Afacerilor Interne.

De la ora 18.00,  sunt invitaţi la discuţii reprezentanţii ministerelor Afacerilor Externe, Mediului şi Economiei.

Cum vrea Guvernul să limiteze numărul datornicilor la stat. Cseke Attila, anunț despre contribuabilii care „fentează plata impozitelor”

