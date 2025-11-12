Live TV

Guvernul a lansat Registrul Unic al Transparenţei Intereselor, după informațiile privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Fănel Bogos

Registrul Unic al Transparenţei Intereselor
Foto: gov.ro

Secretariatul General al Guvernului a anunţat, miercuri, că a lansat Registrul Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), platformă obligatorie la nivelul Executivului. Registrul a fost realizat de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) şi cu ajutorul lui se vor înregistra întâlniri oficiale, date despre participanţi şi istoricul interacţiunilor. 

„Secretariatul General al Guvernului lansează noua platformă RUTI – Registrul Unic al Transparenţei Intereselor! Prin demersurile Secretariatului General al Guvernului (SGG), în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), a fost lansată noua platformă RUTI, iar utilizarea acesteia devine obligatorie la nivelul Guvernului, în conformitate cu Legea nr. 49/2025”, anunţă, miercuri, Secretariatul General al Guvernului, într-o postare pe Facebook. 

Instituţia precizează că noua versiune este complet modernizată din punct de vedere tehnic şi funcţional şi contribuie la consolidarea transparenţei şi integrităţii în procesul decizional public. 

Cu RUTI se poate: 

  • înregistra şi publica întâlniri oficiale; 
  • accesa infromaţii despre participanţi; 
  • vizualiza istoricul interacţiunilor; 
  • genera rapoarte şi statistici. 

„Lansarea face parte din implementarea Jalonului 432 din PNRR, privind consolidarea eticii şi integrităţii în administraţie”, a mai transmis instituţia citată. 

Anunțul vine după informațiile publicate dintr-un dosar DNA vizându-l pe afaceristul vasluian Fănel Bogos, care s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan pe 23 septembrie, după ce liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, ar fi motivat probleme politice în filială. Întâlnirea a avut loc la Palatul Victoria şi ar fi durat aproximativ 15 minute. 

Barbu a mers însoţit de Bogos, în prezent arestat preventiv pentru că ar fi încercat să scape de sancţiuni aplicate fermei sale de pui şi să schimbe conducerea ANSVSA Vaslui. Şi preşedintele PNL Vaslui a fost plasat sub control judiciar în acelaşi dosar. 

Editor : A.C.

