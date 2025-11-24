Live TV

Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari rămân doar cu 15% din pensie

Ministerul Muncii a publicat proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat. Față de varianta inițială, modificările vizează doar pensiile speciale și nu se aplică pentru profesori și medici. 

Potrivit proiectului pus în transparență publică (poate fi consultat AICI), angajații la stat care îndeplinesc vârsta de pensionare își vor putea continua activitatea, până la vârsta de 70 de ani, cu acordul angajatorului.

„Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul regiilor autonome înfiinţate de stat, ai societăţilor/companiilor naţionale, ai societăţilor la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, ai regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativteritoriale, ai societăţilor la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, precum și ai autorităților de reglementare, căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, în conformitate cu principiul contributivității, decizia privind acordarea unei pensii de serviciu sau a unei decizii de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani”, reiese din proiectul de lege. 

Pensionarii cu pensii speciale sau militare care aleg să rămână în activitate după vârsta de pensionare vor primi, pe lângă salariu, doar 15% din pensie.

„Persoanele prevăzute la alin.(1), beneficiare de o pensie de serviciu, respectiv pensie stabilită în sistem militar, pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%”, mai prevede proiectul. 

Măsura se aplică și în situația persoanelor care sunt reîncadrate în baza unui nou raport de muncă/de serviciu, în condițiile legii.

Șefii instituțiilor vor fi exceptați

Modificările nu se vor aplica și pentru mandatele parlamentarilor, judecătorilor CCR, cei de la Curtea de Conturi sau restul instituțiilor din subordinea Parlamentului, precum: ASF, ANRE, AEP, Avocatul Poporului, Consiliul de Administrație al BNR, ANCOM, SIE, SRI:

„Prin excepție de la prevederile alin.(1)–(3) persoanele alese în funcții publice și persoanele numite în funcție în Instituțiile/Autoritățile publice prin Hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a Camerelor reunite ale Parlamentului, pot cumula pensia cu salariul pe perioada exercitării mandatului. De prevederile alin.(7) beneficiază și persoanele care dețin mandate a căror durată este prevăzută în Constituție pe durata exercitării mandatului. De prevederile alin.(7) beneficiază și persoanele numite în funcție de președintele României în temeiul hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării”.

Proiectul inițial a fost modificat

Forma inițială redactată de Ministerul Muncii nu limita cumulul pensie–salariu doar la beneficiarii pensiilor speciale. Propunerea inițială îi viza pe toți angajații din sistemul bugetar, cu excepția șefilor de instituții menționați anterior.

Întrebat despre această situație, premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că inițiativa urmează să fie modificată astfel încât să vizeze doar pensiile necontributive și să nu se aplice pentru profesori și medici.

