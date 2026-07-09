Guvernul alocă bani pentru căminele unde au fost transferate persoanele vulnerabile de la Dumbrava. Despre ce sume e vorba

Guvernul urmează să aloce peste 20 de milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru localitățile în care au fost relocate persoanele vulnerabile de la Dumbrava. Proiectul se află pe ordinea de zi a ședinței de joi.

„Este imperios necesară alocarea fondurilor necesare pentru susținerea cheltuielilor de întreținere a persoanelor menționate. Prin suplimentarea bugetelor locale propusă prin proiectul de act normativ se va asigura acordarea serviciilor sociale pentru persoanele relocate din județul Bihor”, se arată în proiectul discutat în ședința de Guvern. (Documentul poate fi consultat AICI)

Din totalul de 20,028 milioane lei, suma de 13,054 milioane lei este destinată finanțării măsurilor de protecție de tip centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap. Alte 6,974 milioane lei vor fi alocate pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice. Potrivit documentului, sumele sunt necesare pentru asigurarea serviciilor de cazare și îngrijire pentru persoanele relocate din Bihor, în condițiile în care bugetele locale nu dispun de fondurile necesare.

Unde merg cei mai mulți bani

Cele mai mari alocări sunt prevăzute pentru județul Satu Mare, cu 2,686 milioane lei, județul Cluj, cu 2,591 milioane lei, și județul Sibiu, cu 2,039 milioane lei.

Județul Alba va primi 1,837 milioane lei, iar municipiul Alba Iulia alte 646.000 lei. De asemenea, județul Botoșani are prevăzută o alocare de 1,58 milioane lei, iar județul Vâlcea, 1,347 milioane lei. Fonduri mai sunt alocate, printre altele, pentru județele Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Timiș și Vrancea.

Editor : A.G.