Guvernul anunță când va fi adoptat proiectul prin care Traian Băsescu primește o vilă de protocol

Data publicării:
EU Summit, Brussels, Belgium - 24 Oct 2014
Traian Băsescu a fost președintele României în perioada 2004-2014. Foto: Profimedia Images
Băsescu și-a cerut înapoi privilegiile de fost șef de stat

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat, joi, că proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol fostului preşedinte Traian Băsescu ar urma să fie adoptat în şedinţa de săptămâna viitoare.

Ioana Dogioiu a fost întrebată, joi, despre proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol lui Traian Băsescu şi a răspuns: „Săptămâna viitoare va fi cel mai probabil adoptat”.

Întrebată dacă se va oprea vreo modificare, având în vedere că Traian Băsescu ar fi refuzat imobilul de pe strada Emil Zola, Dogioiu a afirmat: „Nu am informaţii nici despre vreun refuz, nici despre vreo schimbare faţă de documentul pe care l-aţi văzut săptămâna trecută pe ordinea de zi”.

„Informaţia pe care o am este că intenţia este de adoptare în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, precizând că nu are informaţii despre vreo eventuală discuţie între Ilie Bolojan şi Traian Băsescu, potrivit News.ro.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a solicitat atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat. Pe agenda şedinţei de vinerea trecută a Guvernului se afla un proiect de hotărâre care prevede schimbarea destinaţiei unui imobil de pe strada Emile Zola din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială, precum şi modificarea unei hotărâri a Guvernului din 2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială.

„Proiectul de HG referitor la imobilul RAAPPS nu s-a aprobat”, au transmis reprezentanţii Executivului, după şedinţă.

Băsescu și-a cerut înapoi privilegiile de fost șef de stat

Potrivit reprezentanţilor Guvernului, în aplicarea prevederilor legale, fostul preşedinte Traian Băsescu a solicitat Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) atribuirea unei locuinţe, în calitate de fost şef de stat.

„Hotărârea Guvernului nr.60/2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.94 din 5 februarie 2015, se modifică după cum urmează: 1 1. Titlul va avea următorul cuprins: «Hotărârea Guvernului privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială» 2. Articolul 3 va avea următorul cuprins: «Art. 3 Se aprobă atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială a imobilului prevăzut la art. 2.» 3. La anexă titlul va avea următorul cuprins «Datele de identificare ale imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, având C.U.I. 2351555, care trece din domeniul privat în domeniul public al statului, cu destinaţia de reşedinţă oficială»”, mai scrie în proiectul de hotărâre.

În hotărârea 60/2015 se făcea referire la un imobil situat pe strada Gogol, nr.2.

Conform Notei de fundamentare a proiectului de hotărâre ce s-a aflat pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de vineri, este vorba despre modificarea Hotărârii Guvernului nr.60/2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român, în sensul eliminării sintagmei ”pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român” din cuprinsul acesteia, urmând că imobilele sus-menţionate să fie atribuite conform prevederilor legale.

„Este necesară eliminarea sintagmei «pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român» deoarece aşa cum reiese din prevederile art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2002, cu modificările şi completările ulterioare, reşedinţele oficiale se atribuie pentru o categorie mai extinsă de beneficiari, respectiv pentru Preşedintele României, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor, prim-ministru, preşedintele Curţii Constituţionale, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele Curţii de Conturi, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintele Academiei Române şi nu doar pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român.

Astfel, că se impune eliminarea sintagmei «pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român» din cuprinsul Hotărârii Guvernului nr.60/2015 astfel încât imobilul respectiv să poată fi utilizat ori de câte ori este nevoie pentru toţi beneficiarii prevăzuţi la art.2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2002, cu modificările şi completările ulterioare”, scrie în document.

Fostul preşedinte Traian Băsescu îşi poate recupera privilegiile pierdute, după ce CCR a decis că legea privind retragerea beneficiilor foştilor şefi de stat, dacă au colaborat cu Securitatea, este neconstituţională. Băsescu a ridicat excepţia de neconstituţionalitate în procesul deschis împotriva SPP, prin care solicita suspendarea actului administrativ prin care i se cerea să elibereze imobilul din strada Gogol, de care beneficia în calitate de fost şef al statului.

Editor : C.L.B.

