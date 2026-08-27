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Guvernul anunță cum se împart cei 16,6 miliarde de euro primiți prin programul de apărare SAFE

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Foto: Profimedia Images
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Guvernul a aprobat, joi, repartizarea fondurilor acordate României în cadrul SAFE, peste 16,6 miliarde euro, către instituţiile care urmează să implementeze proiectele cuprinse în Planul de investiţii pentru industria europeană de apărare. Astfel, MApN va primi circa 9,7 miliarde euro, MAI – peste 2,1 miliarde euro, Ministerul Transporturilor– 4,2 miliarde euro, SRI– circa 501 milioane euro, STS– peste 38,5 milioane euro, SPP – peste 68,1 milioane euro, SIE – circa 32,3 milioane euro, iar Administraţia Naţională a Penitenciarelor – 33,2 milioane euro. 

Guvernul a aprobat repartizarea sumei alocate României în cadrul Instrumentului „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) – peste 16,6 miliarde euro -, către  instituţiile care urmează să implementeze proiectele cuprinse în Planul de investiţii pentru industria europeană de apărare. 

„Astfel, Ministerul Apărării Naţionale primeşte o alocare de circa 9,7 miliarde euro, Ministerul Afacerilor Interne – peste 2,1 miliarde euro, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – 4,2 miliarde euro, Serviciul Român de Informaţii – circa 501 milioane euro, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – peste 38,5 milioane euro, Serviciul de Protecţie şi Pază – peste 68,1 milioane euro, Serviciul de Informaţii Externe – circa 32,3 milioane euro, iar Administraţia Naţională a Penitenciarelor – 33,2 milioane euro”, precizează Executivul într-un comunicat oficial. 

Guvernul menţionează că repartizarea fondurilor s-a făcut în conformitate cu Planul de investiţii, iar utilizarea sumelor se va face exclusiv pentru realizarea proiectelor sau achiziţiilor propuse în Planul respectiv. 

„Planul include 35 de proiecte, din care 75% vizează achiziţia de echipamente militare, ordine publică şi apărare civilă şi 25%, infrastructura de transport rutier de interes naţional”, mai arată Executivul. 

Editor : A.C.

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