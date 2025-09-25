Guvernul aprobă oficial măsura care a produs tensiuni în coaliție. Plafonarea adaosului la alimente, prelungită cu șase luni

Guvernul adoptă, în ședința de astăzi, un proiect de ordonanță de urgență care prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază pentru o perioadă de șase luni, până la 31 martie 2026.

Astfel, Executivul adoptă, în reuniunea de la Palatul Victoria care începe la ora 10.00, proiectul de ordonanță de urgneță pentru modificarea art. 8 din ordonanța de urgență a Guvernului 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare.

Măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază urmează să expire la 30 septembrie.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că Guvernul va adopta joi prelungirea cu încă șase luni a plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază. Șeful Executivului a subliniat totuși că deciziile nu trebuie luate pe baze populiste, după ce subiectul a stârnit nemulțumiri în coaliția de guvernare, iar social-democrații au insistat ca măsura să fie prelungită.

Coaliția de guvernare a decis, după mai multe runde de negocieri pe care le-a avut miercuri, inclusiv cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni, să prelungească plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază. Subiectul a stârnit scandal între partidele aflate la guvernare, după ce Executivul a anunțat că măsura nu va fi prelungită, iar social-democrații au criticat decizia. PSD anunțase că depune un proiect în Parlament pentru ca măsura să fie păstrată.

„Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici”, a anunțat Sorin Grindeanu, după ce ce va fi prelugită plafonarea adaosului la alimentele de bază. Liderulul interimar al PSD le-a reamintit opozanților că o scoatere a măsurii ar reprezenta „o lovitură grea pentru puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026”.

Ministrul Muncii Petre Florin Manole a declarat că „PSD a ținut expres și a reușit să prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de strictă necesitate”.

„Mâine, în ședința de Guvern, acest proiect va fi pe ordinea de zi. Fără această măsură, cei mai mulți dintre români ar fi fost loviți și mai tare de scumpiri. Alături de tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile am luat două decizii care protejează puterea de cumpărare. Hrana de bază nu poate ajunge un lux, trebuie să rămână accesibilă milioanelor de român”, a scris Manole, miercuri pe Facebook.

Executivul mai are pe ordinea de zi a ședinței de astăzi și proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea ordonanţei Guvernului 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală.

Un alt proiect de hotărâre de Guvern înscris pe ordinea de zi este cel pentru stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029.

