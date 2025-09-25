Live TV

Guvernul aprobă oficial măsura care a produs tensiuni în coaliție. Plafonarea adaosului la alimente, prelungită cu șase luni

Data publicării:
alimente de bază
Inquam Photos / George Călin

Guvernul adoptă, în ședința de astăzi, un proiect de ordonanță de urgență care prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază pentru o perioadă de șase luni, până la 31 martie 2026. 

Astfel, Executivul adoptă, în reuniunea  de la Palatul Victoria care începe la ora 10.00, proiectul de ordonanță de urgneță pentru modificarea art. 8 din ordonanța de urgență a Guvernului 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare.

Măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază urmează să expire la 30 septembrie. 

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că Guvernul va adopta joi prelungirea cu încă șase luni a plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază. Șeful Executivului a subliniat totuși că deciziile nu trebuie luate pe baze populiste, după ce subiectul a stârnit nemulțumiri în coaliția de guvernare, iar social-democrații au insistat ca măsura să fie prelungită.

Coaliția de guvernare a decis, după mai multe runde de negocieri pe care le-a avut miercuri, inclusiv cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni, să prelungească plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază. Subiectul a stârnit scandal între partidele aflate la guvernare, după ce Executivul a anunțat că măsura nu va fi prelungită, iar social-democrații au criticat decizia. PSD anunțase că depune un proiect în Parlament pentru ca măsura să fie păstrată.

„Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici”, a anunțat Sorin Grindeanu, după ce ce va fi prelugită plafonarea adaosului la alimentele de bază.  Liderulul interimar al PSD le-a reamintit opozanților că o scoatere a măsurii ar reprezenta „o lovitură grea pentru puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026”.

Ministrul Muncii Petre Florin Manole a declarat că „PSD a ținut expres și a reușit să prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de strictă necesitate”.

„Mâine, în ședința de Guvern, acest proiect va fi pe ordinea de zi. Fără această măsură, cei mai mulți dintre români ar fi fost loviți și mai tare de scumpiri. Alături de tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile am luat două decizii care protejează puterea de cumpărare. Hrana de bază nu poate ajunge un lux, trebuie să rămână accesibilă milioanelor de român”, a scris Manole, miercuri pe Facebook.

Executivul mai are pe ordinea de zi a ședinței de astăzi și proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea ordonanţei Guvernului 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală.

Un alt proiect de hotărâre de Guvern înscris pe ordinea de zi este cel pentru stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
1
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
2
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
fugarul emil ganj
4
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa ceva”. Ce au aflat
Digi Sport
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa ceva”. Ce au aflat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID293776_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-scaled
Tanczos Barna: „Dacă PSD ar face coaliție cu AUR, ar fi absorbiți. O...
Alegeri Republica Moldova
Alegerile din Republica Moldova, teren de antrenament pentru...
imagini cu interiorul catedralei nationale
Catedrala Mântuirii Neamului, primele imagini din interior. Sute de...
colaj cu Mukesh Ambani și Donald Trump
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor...
Ultimele știri
Barack Obama, despre afirmațiile lui Donald Trump privind asocierea paracetamolului cu autismul: „Este o violenţă împotriva adevărului”
Trump cere ONU anchetă pentru „sabotaj” după defectarea scării rulante, a prompterului și o problemă cu sunetul din timpul discursului
Drone neidentificate, observate în apropierea mai multor aeroporturi din Danemarca
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
un pix și monede așezate pe o hârtie
Grindeanu îl felicită pe Nazare pentru ținta de deficit de 8,4% convenită cu CE: „Pot continua investiţiile pe Anghel Saligny”
Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.
Grindeanu: Nu cred că această abordare cu ultimatumuri şi umflatul muşchilor e de repetat. Se pare că Bolojan a înțeles
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 2 IUN 2025
Tanczos Barna: Subvențiile pentru partide au fost reduse cu 20% și vor scădea în continuare
INQUAM_GUVERN_SEDINTA_NEGOCIERI_0004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea budai
Budăi, despre eliminarea excepţiilor la pensionare: Este un domeniu foarte greu. Trebuie să-l înţelegem şi apoi să ne pronunţăm
ID312622_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, despre angajații MIPE care au protestat la Guvern: „Dacă participi la alte activități, trebuie să îți asumi, nu să fii plătit”
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Soare în Balanță - Neptun retrograd în Berbec aduce adevărurile incomode la suprafață. Ce părea...
Cancan
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit...
Fanatik.ro
Cum au ajuns soțiile și fiicele baronilor PSD și PNL să încaseze sute de mii de lei lunar. Așa se fac...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Fiica lui Leonard Doroftei face furori pe social media. Cât de frumoasă este Vanessa la 21 de ani
Adevărul
Statul român, sfătuit să renunțe la promovarea prin Miorița, Dracula și Sfinxul din Bucegi. „Sunt niște...
Playtech
Pot părinţii să îşi vândă bunurile fără acordul copiilor? Legea exactă
Digi FM
De ce s-a pocăit actrița Diana Dumitrescu: "Sunt o fiică a Domnului". A renunțat la religia ortodoxă și a...
Digi Sport
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Pro FM
Lana Del Rey, adevărul despre operațiile estetice. Ce intervenții și-a făcut artista la nivelul feței
Film Now
Keanu Reeves, cu barbă, într-o zi obișnuită, în NYC. Imaginile, după ce a negat zvonurile despre căsătoria cu...
Adevarul
Monștri marini gigantici, cu tentacule de 21 de metri, aduși de valuri pe mai multe plaje din SUA. Ce este...
Newsweek
Instanța refuză creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. Ce cale de atac mai există
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
"Arca lui Noe", capsula rusească de cercetare Bion-M, a revenit pe Pământ după o lună în spațiu. Care sunt...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, la aproape un an de când a învins cancerul: "A fost o luptă grea. Sunt mai blând cu corpul...
UTV
Lori Harvey, topless în Mexic. Fotografiile cu Damson Idris au reaprins zvonurile despre împăcare