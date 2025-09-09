Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, marți, la Digi24, că joi Guvernul va putea adopta Hotărârea pentru Programul Rabla dacă va primit toate avizele necesare de la ministere. Ea a prezentat calendarul implementării, astfel adăugând că până la finalul lunii, acesta ar trebui lansat.

„A fost trecut în pachetul doi. Așa cum am spus, depindeam și de adoptarea pachetului doi. Acum, că a trecut pachetul doi și a prevăzut expres continuarea acestui proiect pentru valoarea de 200 de milioane de lei, chiar astăzi trimitem către toate ministerele avizatoare Hotărârea de Guvern care este necesară pentru a da drumul acestui proiect. Am pus în transparență, cred că în a doua zi după ce a fost adoptat pachetul doi, ordinul cu privire la ghidul noului program, care este aproape identic cu vechiul ghid. Are doar o mică schimbare pe valoarea voucherului la mașinile electrice. În rest, tehnic, rămâne același ghid și noi am făcut toți pașii necesari într-un calendar cât mai rapid posibil. După ce este adoptată Hotărârea de Guvern, poate să fie și lansat ghidul și program.

Sperăm ca până joi să primim toate avizele de la toate ministerele ca să putem să lansăm după aceea și ghidul oficial”, spune Diana Buzoianu.

Aceasta a precizat că joi ar putea fi adoptată în ședință Hotărârea de Guvern.

„Programul trebuie să fie lansat înainte cu câteva zile pentru înscrierea și dealerilor noi care vor să se înscrie. Noi propunem să preluăm toți dealerii care s-au înscris pentru vechiul program rabla persoane fizice, dar mai trebuie să dăm oportunitatea, pentru că între timp au mai fost câteva luni, și unor dealeri noi care vor se înscrie. Vom avea câteva zile de înscriere pentru dealerii noi, apoi două zile de contestație dacă anumiți dealeri consideră că nu au fost selectați și le-au fost încălcate drepturile și două zile pentru rezolvarea contestațiilor și apoi se poate da drumul la program.

Final de septembrie ar trebui să fie absolut tot calendarul parcurs, în măsura în care până joia aceasta primim toate avizele. Deci ne gândim că putem să să mergem înainte cu cu ea destul de rapid”, mai precizează ministrul.

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat că lansează, în luna septembrie, Programul Rabla pentru persoane fizice. Valoarea tichetelor a fost actualizată pentru fiecare categorie de vehicul.

Conform propunerilor din Ghid, cuantumul sprijinului financiar este următorul: 18.500 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul hibrid; 10.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Editor : Alexandru Costea