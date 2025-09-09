Live TV

Video Guvernul ar putea adopta joi HG pentru Programul Rabla. Diana Buzoianu: „Așteptăm toate avizele”. Când va fi lansat

Data actualizării: Data publicării:
Maşini pregătite de casare la sediul Remat din Bucureşti, pe 15 martie 2018.
Foto: George Călin / Inquam Photos

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, marți, la Digi24, că joi Guvernul va putea adopta Hotărârea pentru Programul Rabla dacă va primit toate avizele necesare de la ministere. Ea a prezentat calendarul implementării, astfel adăugând că până la finalul lunii, acesta ar trebui lansat.

„A fost trecut în pachetul doi. Așa cum am spus, depindeam și de adoptarea pachetului doi. Acum, că a trecut pachetul doi și a prevăzut expres continuarea acestui proiect pentru valoarea de 200 de milioane de lei, chiar astăzi trimitem către toate ministerele avizatoare Hotărârea de Guvern care este necesară pentru a da drumul acestui proiect. Am pus în transparență, cred că în a doua zi după ce a fost adoptat pachetul doi, ordinul cu privire la ghidul noului program, care este aproape identic cu vechiul ghid. Are doar o mică schimbare pe valoarea voucherului la mașinile electrice. În rest, tehnic, rămâne același ghid și noi am făcut toți pașii necesari într-un calendar cât mai rapid posibil. După ce este adoptată Hotărârea de Guvern, poate să fie și lansat ghidul și program.

Sperăm ca până joi să primim toate avizele de la toate ministerele ca să putem să lansăm după aceea și ghidul oficial”, spune Diana Buzoianu.

Aceasta a precizat că joi ar putea fi adoptată în ședință Hotărârea de Guvern.

„Programul trebuie să fie lansat înainte cu câteva zile pentru înscrierea și dealerilor noi care vor să se înscrie. Noi propunem să preluăm toți dealerii care s-au înscris pentru vechiul program rabla persoane fizice, dar mai trebuie să dăm oportunitatea, pentru că între timp au mai fost câteva luni, și unor dealeri noi care vor se înscrie. Vom avea câteva zile de înscriere pentru dealerii noi, apoi două zile de contestație dacă anumiți dealeri consideră că nu au fost selectați și le-au fost încălcate drepturile și două zile pentru rezolvarea contestațiilor și apoi se poate da drumul la program.

Final de septembrie ar trebui să fie absolut tot calendarul parcurs, în măsura în care până joia aceasta primim toate avizele. Deci ne gândim că putem să să mergem înainte cu cu ea destul de rapid”, mai precizează ministrul.

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat că lansează, în luna septembrie, Programul Rabla pentru persoane fizice. Valoarea tichetelor a fost actualizată pentru fiecare categorie de vehicul.

Conform propunerilor din Ghid, cuantumul sprijinului financiar este următorul: 18.500 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul hibrid; 10.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
1
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
2
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
4
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
profimedia-1034794824
5
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
Total neașteptat! Ce bea în fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune că arată de 30
Digi Sport
Total neașteptat! Ce bea în fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune că arată de 30
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dragos pislaru guvern
Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, la Interviurile...
manuta unui copil bolnav cu perfuzie este tinuta in palme de un adult
Statul nu mai are bani pentru tratamente în străinătate. Viața unui...
marcel bolos si marcel ciolacu in conferinta de presa
Marcel Boloș: L-am anunțat de șase ori pe Marcel Ciolacu că deficitul...
om cu umbrela si furtuna
HARTĂ Noi alerte meteo: cod galben de furtuni și vânt puternic. Care...
Ultimele știri
Exerciții NATO în Bulgaria. Se simulează prăbușirea unui tunel peste mai multe mașini, pentru testarea reacției salvatorilor
Un șofer a fost filmat în timp ce spulbera barierele de cale ferată, lângă Capitală. Mașina a lovit violent alte două autoturisme
Cutremur de magnitudine 5,2 pe insula grecească Evia. Ce spun experții despre eventuale replici
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Precizările Guvernului privind majorarea vârstei de pensionare. Ce a vrut să spună premierul Ilie Bolojan
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Bolojan: Incapacitatea de plată este exclusă. Premierul vorbește despre pachetul 3 cu măsuri de relansare economică
ilie bolojan face declaratii la guvern
Când spune Bolojan că vor crește salariile profesorilor. „Nivelul actual nu e cel dorit, dar este ce poate România acum”
Daniel David, despre haosul din Educație și protestele profesorilor: „E nerealist să aștepți acum modificări în legea fiscal-bugetară”
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu: „Dacă cineva încearcă să ne impună soluții și propunerile PSD nu sunt luate în considerare, trebuie să ne extragem”
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Harry rupe tăcerea despre ziua înmormântării prințesei Dianei. Momentul în care și-a permis să plângă
Cancan
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Fanatik.ro
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Și-a adus portar dorit și de Gigi Becali. Exclusiv
Adevărul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Playtech
Cu câți bani rămâne în mână un pensionar din Germania dacă pensia brută e 1.800 de euro. Cât reține statul
Digi FM
Daciana Sârbu, imagini inedite de la un eveniment. Cât de frumoasă este Irina, fiica ei și a lui Victor Ponta
Digi Sport
Aryna Sabalenka, epic fail ÎN DIRECT: "E cea mai mare gafă din viața mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz
Pro FM
A trecut printr-un divorț, dar acum e în culmea fericirii. Julio Iglesias Jr., mesaj emoționant dedicat...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă
Newsweek
Haos cu pensiile militare. Ministrul apărării refuză să le crească în 2025. Ce soluție are Bolojan?
Digi FM
Soțul lui Kristin Cabot, prima reacție după imaginile virale de la concertul Coldplay: „Eram separați de...
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea