Live TV

Guvernul așteaptă joi avizul CSM privind pensiile magistraților. Executivul pregătește ședință extraordinară de angajare a răspunderii

Data publicării:
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Ședință de guvern. Foto: gov.ro
Din articol
Săptămână decisivă pentru reforma care taie pensiile magistraților. Reacția CSM România riscă să piardă 230 milioane de euro din PNRR

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) ar putea emite joi avizul pentru proiectul privind pensiile magistraților, în urma căruia Guvernul s-r putea reuni în ședință extraordinară - joi seara sau vineri dimineața - pentru a discuta adoptarea legii prin procedura angajării răspunderii, au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Executivul Bolojan vrea astfel să accelereze reforma și să evite blocajele din Parlament. Așadar, până vineri aflăm dacă România pierde sau nu cele peste 230 de milioane de euro bani europeni. Tot până atunci, Guvernul trebuie să-și asume în Parlament noile modificări la pensiile magistraților.

Săptămână decisivă pentru reforma care taie pensiile magistraților. Reacția CSM

CSM ar putea da joi avizul pentru proiectul de reformă privind pensiile magistraților, potrivit surselor Digi24, cu o zi înainte de termenul limită de 28 noiembrie, jalon pe care România trebuie să îl îndeplinească pentru a primi următoarea tranșă de bani europeni din PNRR.

Judecătorii Curții de Apel București (CAB) au adoptat, în majoritate, un punct de vedere prin care resping proiectul de lege al Guvernului privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților. Decizia a fost luată în Adunarea Generală desfășurată luni, 24 noiembrie 2025. Potrivit comunicatului transmis de Curtea de Apel București, din cei 243 de judecători, au fost prezenți 216, iar 215 au votat pentru respingerea propunerii legislative.

Între timp, și procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au respins noul proiect al reformei pensiilor magistraţilor şi solicită CSM să dea aviz negativ la acest proiect.

„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, întruniţi la data de 24.11.2025 în Adunarea Generală, au exprimat, cu majoritatea celor prezenţi, un punct de vedere negativ referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, solicitând totodată emiterea unui aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii”, se arată într-un comunicat al Parchetului transmis marţi.

România riscă să piardă 230 milioane de euro din PNRR

Consiliul Superior al Magistraturii a convocat, pentru luni şi marţi, adunările generale ale procurorilor şi judecătorilor, pentru a afla punctul lor de vedere în legătură cu avizul pe care CSM trebuie să-l dea în cazul reformei pensiilor magistraţilor. După ce instanţele judecătoreşti şi parchetele îşi vor exprima poziţia, CSM se va întruni în plen pentru a da avizul pe proiectul iniţiat de Guvernul Bolojan.

Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, a spus miercuri, 19 noiembrie, la Digi24, că pierderea banilor din PNRR „este o chestiune care nu e adevărată”.

„Vă voi spune inițial faptul că, la ora la care vorbim, în CSM nu a intrat oficial niciun proiect trimis de Guvern pentru avizare. Guvernul trimite joi, 20 noiembrie, un proiect și are pretenția să-l avizăm de urgență, astfel ca până în data de 28, eventual, să fie și asumarea guvernamentală în Parlament. 

Vi se pare asta o chestiune serioasă din partea unui Guvern? Noi suntem un organ ales de judecători și procurori, și ar fi corect din partea noastră să-i și consultăm înainte să dăm un aviz. Nu suntem aici de capul nostru”.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor a fost publicat, săptămâna trecută, în procedură de transparenţă decizională, iar CSM are termen 30 de zile pentru a da un aviz consultativ.

Conform noului proiect, cuantumul pensiei magistraţilor va fi 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă. De asemenea, perioada de tranziţie până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

România are termen până pe 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile speciale, în caz contrar riscă să piardă suma de 231 de milioane de euro

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
pensie.newsweek
2
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
4
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
5
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari...
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro, Țiriac a primit o ofertă ”ieșită din comun” și n-a stat pe gânduri: gratis!
Digi Sport
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro, Țiriac a primit o ofertă ”ieșită din comun” și n-a stat pe gânduri: gratis!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
illie bolojan in parlament
Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: „Există premise bune să primim avizul CSM mult mai rapid”
Nicusor Dan
Nicușor Dan, despre anunțul CSM privind avizul pe legea pensiilor din justiție: „Un gest responsabil”
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tensiuni în Coaliție privind tăierea cu 10% a salariilor din administrația centrală. „Cu abordarea «unii sunt frumoși» nu-s de acord”
kelemen hunor in parlament
Consens în Coaliție în privința procentului pensiilor magistraților. Kelemen: Săptămâna asta ar trebui să trimitem proiectul la CSM
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan, explicații după întâlnirea cu magistrații la Cotroceni: Un numitor comun este departe. Pensia din prezent, 5.000 de euro
Recomandările redacţiei
US-Friedensplan fuer Ukraine: Trump stellt Ultimatum
Ucraina NU a acceptat (încă) planul de pace. Pozițiile părților în...
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Coaliția a decis când va avea loc a doua rectificare bugetară din...
Rafinărie
Încep problemele pentru Serbia: Singura rafinărie de petrol, la...
florin manole face declaratii
Cumulul pensie-salariu mai așteaptă. Ministerul Muncii, inițiatorul...
Ultimele știri
Explozie puternică într-un apartament din Buftea: 2 victime, imobilul prezintă risc de prăbușire
Alexandru Nazare: „Avem o aplicaţie care va construi tot bugetul public în format electronic”. Ministrul anunță noi proiecte
Vladimir Putin, primit cu vulturi dresați, cai și câini de pază în Kîrgîzstan. Ceremonie grandioasă pentru liderul rus
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de...
Fanatik.ro
Directorul român de la Dacia Renault, agresat de un fost fotbalist înainte să moară. Constantin Olteanu...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
FCSB, primul transfer al iernii! Gigi Becali ia fostul jucător al lui Adrian Mititelu de la FC U Craiova...
Adevărul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a...
Playtech
De unde iei brad natural ieftin în decembrie 2025: găseşti pom de Crăciun frumos sub 100 de lei
Digi FM
A ajuns la urgențe după ce s-a tăiat într-o hârtie. Reacția corpului a surprins-o și pe ea: "A fost o...
Digi Sport
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
Pro FM
Cauza morții lui Freddie Mercury. O boală a vremii, negată mult timp public, i-a curmat viața la numai 45 de...
Film Now
Ar putea o femeie să fie James Bond în următorul film din serie? Ce spune Daniel Craig
Adevarul
De ce a renunțat Trump la planul său în 28 de puncte pentru Ucraina? Expert: „Aici e principala piedică în...
Newsweek
Modificare de impact la legea pensiilor. Ce categorii de pensionari pierd mii de lei? Ministrul Muncii anunță
Digi FM
Cei doi băieți ai lui Macaulay Culkin încă nu și-au dat seama că el este Kevin din Singur Acasă: "Nu au nicio...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mereu fermecat de ea. Richard Gere și soția sa, gesturi dulci pe covorul roșu la Madrid. „Suntem suflete...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu