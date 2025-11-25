Guvernul așteaptă joi avizul CSM privind pensiile magistraților. Executivul pregătește ședință extraordinară de angajare a răspunderii

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) ar putea emite joi avizul pentru proiectul privind pensiile magistraților, în urma căruia Guvernul s-r putea reuni în ședință extraordinară - joi seara sau vineri dimineața - pentru a discuta adoptarea legii prin procedura angajării răspunderii, au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Executivul Bolojan vrea astfel să accelereze reforma și să evite blocajele din Parlament. Așadar, până vineri aflăm dacă România pierde sau nu cele peste 230 de milioane de euro bani europeni. Tot până atunci, Guvernul trebuie să-și asume în Parlament noile modificări la pensiile magistraților.



Săptămână decisivă pentru reforma care taie pensiile magistraților. Reacția CSM

CSM ar putea da joi avizul pentru proiectul de reformă privind pensiile magistraților, potrivit surselor Digi24, cu o zi înainte de termenul limită de 28 noiembrie, jalon pe care România trebuie să îl îndeplinească pentru a primi următoarea tranșă de bani europeni din PNRR.

Judecătorii Curții de Apel București (CAB) au adoptat, în majoritate, un punct de vedere prin care resping proiectul de lege al Guvernului privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților. Decizia a fost luată în Adunarea Generală desfășurată luni, 24 noiembrie 2025. Potrivit comunicatului transmis de Curtea de Apel București, din cei 243 de judecători, au fost prezenți 216, iar 215 au votat pentru respingerea propunerii legislative.

Între timp, și procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au respins noul proiect al reformei pensiilor magistraţilor şi solicită CSM să dea aviz negativ la acest proiect.

„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, întruniţi la data de 24.11.2025 în Adunarea Generală, au exprimat, cu majoritatea celor prezenţi, un punct de vedere negativ referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, solicitând totodată emiterea unui aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii”, se arată într-un comunicat al Parchetului transmis marţi.

România riscă să piardă 230 milioane de euro din PNRR

Consiliul Superior al Magistraturii a convocat, pentru luni şi marţi, adunările generale ale procurorilor şi judecătorilor, pentru a afla punctul lor de vedere în legătură cu avizul pe care CSM trebuie să-l dea în cazul reformei pensiilor magistraţilor. După ce instanţele judecătoreşti şi parchetele îşi vor exprima poziţia, CSM se va întruni în plen pentru a da avizul pe proiectul iniţiat de Guvernul Bolojan.

Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, a spus miercuri, 19 noiembrie, la Digi24, că pierderea banilor din PNRR „este o chestiune care nu e adevărată”.

„Vă voi spune inițial faptul că, la ora la care vorbim, în CSM nu a intrat oficial niciun proiect trimis de Guvern pentru avizare. Guvernul trimite joi, 20 noiembrie, un proiect și are pretenția să-l avizăm de urgență, astfel ca până în data de 28, eventual, să fie și asumarea guvernamentală în Parlament.

Vi se pare asta o chestiune serioasă din partea unui Guvern? Noi suntem un organ ales de judecători și procurori, și ar fi corect din partea noastră să-i și consultăm înainte să dăm un aviz. Nu suntem aici de capul nostru”.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor a fost publicat, săptămâna trecută, în procedură de transparenţă decizională, iar CSM are termen 30 de zile pentru a da un aviz consultativ.

Conform noului proiect, cuantumul pensiei magistraţilor va fi 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă. De asemenea, perioada de tranziţie până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.



România are termen până pe 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile speciale, în caz contrar riscă să piardă suma de 231 de milioane de euro

Editor : C.A.