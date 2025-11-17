Guvernul ia în calcul să înghețe detașările și transferurile între instituții până la 31 decembrie 2026, potrivit unui proiect discutat deja la Palatul Victoria. Exceptați vor fi angajații din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, iar cei care nu respectă regulile riscă amenzi uriașe.

Digi24.ro a intrat în posesia documentului (poate fi consultat AICI) pregătit deja de Ministerul Muncii și trimis ministerelor avizatoare, înainte de a fi pus în consultare publică.

„Art. II. (1) În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la 31 decembrie 2026 se suspendă aplicarea prevederilor art. 505 (detașărilor n.red) și 506 (transferurilor n.red) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația detașării funcționarilor publici pe o funcție publică din categoria înalţilor funcţionari publici, respectiv pe o funcție publică de conducere aferentă conducătorilor autorităților și instituțiilor publice, precum si adjuncții acestora.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) prevederile art. 506 privind transferul în interesul serviciului se pot aplica în situația funcționarilor publici aflați în preaviz”, se arată în proiectul de ordonanță.

Transferurile aflate în curs de desfășurare în momentul intrării în vigoare a noului proiect se vor finaliza potrivit legii aplicabile la data publicării anunțului privind organizarea transferului.

Cum pot rămâne pe funcție angajații detașați

Șefii instituțiilor în care se află detașați pe funcții au obligația de a decide dacă angajații își pot continua activitatea în instituția respectivă și să dispună transferarea în interes de serviciu al acestora.

Sectorul Apărării, exceptat

Proiectul prevede și numeroase excepții de la blocarea detașărilor. Potrivit documentului consultat, măsura nu se va aplica pentru detașările efectuate în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale de maximum 5 ani, pentru personalul din instituțiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională detașat în autoritățile și instituțiile publice, cât și personalul care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.

Sancțiuni de până la 50.000 de lei

Instituțiile care nu se conformează și nu blochează detașările și transferurile pentru perioada menționată riscă o amendă contravențională care pornește de la 20.000 și poate ajunge până la 50.000 lei.

„Constatarea contravenției și aplicarea amenzii contravenționale se face de către persoanele împuternicite prin ordin al ministrului finanțelor”, mai prevede proiectul.

Guvernul pregătește restricții și pentru angajații la stat care cumulează pensia cu salariul. Același document arată că, după emiterea deciziei de pensionare, aceștia vor putea rămâne în funcție până la 70 de ani, dar vor primi doar 15% din pensie, pe lângă salariu. Cei care nu acceptă noua regulă își pot pierde contractul de muncă. Măsura nu se aplică și pentru persoanele alese în funcții publice și cele din instituțiile subordonate Parlamentului, precum ASF, ANRE, Curtea de Conturi.

Citește și: EXCLUSIV Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din pensie până la 70 de ani. Șefii, exceptați