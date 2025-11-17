Live TV

Exclusiv Guvernul blochează detașările și transferurile între instituții până în decembrie 2026. Ce alte modificări sunt în discuție DOCUMENT

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
spor de hemoroizi
Foto: Profimedia Images
Din articol
Cum pot rămâne pe funcție angajații detașați Sectorul Apărării, exceptat Sancțiuni de până la 50.000 de lei

Guvernul ia în calcul să înghețe detașările și transferurile între instituții până la 31 decembrie 2026, potrivit unui proiect discutat deja la Palatul Victoria. Exceptați vor fi angajații din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, iar cei care nu respectă regulile riscă amenzi uriașe.

Digi24.ro a intrat în posesia documentului (poate fi consultat AICI) pregătit deja de Ministerul Muncii și trimis ministerelor avizatoare, înainte de a fi pus în consultare publică.

Art. II. (1) În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la 31 decembrie 2026 se suspendă aplicarea prevederilor art. 505 (detașărilor n.red) și 506 (transferurilor n.red) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația detașării funcționarilor publici pe o funcție publică  din categoria înalţilor funcţionari publici, respectiv pe o funcție publică de conducere aferentă conducătorilor autorităților și instituțiilor publice, precum si adjuncții acestora.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) prevederile art. 506 privind transferul în interesul serviciului se pot aplica în situația funcționarilor publici aflați în preaviz”, se arată în proiectul de ordonanță.

Transferurile aflate în curs de desfășurare în momentul intrării în vigoare a noului proiect se vor finaliza potrivit legii aplicabile la data publicării anunțului privind organizarea transferului.

Cum pot rămâne pe funcție angajații detașați

Șefii instituțiilor în care se află detașați pe funcții au obligația de a decide dacă angajații își pot continua activitatea în instituția respectivă și să dispună transferarea în interes de serviciu al acestora.

Sectorul Apărării, exceptat

Proiectul prevede și numeroase excepții de la blocarea detașărilor. Potrivit documentului consultat, măsura nu se va aplica pentru detașările efectuate în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale de maximum 5 ani, pentru personalul din instituțiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională detașat în autoritățile și instituțiile publice, cât și personalul care participă  la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.

Sancțiuni de până la 50.000 de lei

Instituțiile care nu se conformează și nu blochează detașările și transferurile pentru perioada menționată riscă o amendă contravențională care pornește de la 20.000 și poate ajunge până la 50.000 lei.

„Constatarea contravenției și aplicarea amenzii contravenționale se face de către persoanele împuternicite prin ordin al ministrului finanțelor”, mai prevede proiectul. 

Guvernul pregătește restricții și pentru angajații la stat care cumulează pensia cu salariul. Același document arată că, după emiterea deciziei de pensionare, aceștia vor putea rămâne în funcție până la 70 de ani, dar vor primi doar 15% din pensie, pe lângă salariu. Cei care nu acceptă noua regulă își pot pierde contractul de muncă. Măsura nu se aplică și pentru persoanele alese în funcții publice și cele din instituțiile subordonate Parlamentului, precum ASF, ANRE, Curtea de Conturi.

Citește și: EXCLUSIV Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din pensie până la 70 de ani. Șefii, exceptați

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
Timisoara, Romania
2
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
ludovic orban
3
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
4
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Lovitură de proporții: selecționerul a plecat înaintea meciului decisiv pentru calificarea la CM 2026! La un pas de ISTORIE
Digi Sport
Lovitură de proporții: selecționerul a plecat înaintea meciului decisiv pentru calificarea la CM 2026! La un pas de ISTORIE
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nordis
Schemele folosite în cazul Nordis. Ce a descoperit administratorul...
gif nava
Oamenii din Plauru și Ceatalchioi, evacuați din cauza unei nave cu...
photo-collage.png - 2025-11-17T154638.775
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a...
bani-lei
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat...
Ultimele știri
Trafic oprit între Timişoara şi Arad după ce structura unui pasaj rutier a căzut pe liniile de cale ferată. Trei trenuri afectate
„Votează copilul prietenului meu”, campania periculoasă cu care hackerii încearcă să intre în telefoane. Avertismentul MAI
Ecuadorienii au respins la referendum propunerile ca ţara să găzduiască baze militare străine şi să rescrie constituţia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
taxe-getty-1536x1352
Constantin Toma: Taxele locale vor crește în 2026 cu peste 75%. Primăriile vor încasa mai puțin
ID310036_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția intră din nou în ședință pentru a stabili pensiile magistraților. Ultima discuție, la Cotroceni, s-a încheiat fără rezultat
nicusor dan sorin grindeanu
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat cum este relația sa cu PSD. Ce îi reproșează șeful statului lui Ilie Bolojan
femeie concediata
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
ilie bolojan guvern
Bolojan, mesaj la 38 de ani de când a avut loc revolta anticomunistă la Brașov: „Un reper al rezistenței în fața nedreptății”
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme...
Fanatik.ro
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Cea mai dură înfrângere şi victoria la cel mai mare scor a naţionalei României: “Auzeam la fiecare gol...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Cât costă o porție de sarmale la Târgul de Crăciun de la Craiova. Se vând la gramaj, iar prețul îi uimește pe...
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Tom Cruise, spectacol pe ringul de dans. Actorul a făcut furori alături de Debbie Allen înainte de gala...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu