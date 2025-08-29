Live TV

Guvernul Bolojan aprobă astăzi Pachetul 2 de măsuri fiscale, împărțit în 6 proiecte

sedinta a guvernului bolojan
Guvernul aprobă astăzi al doilea pachet de măsuri fiscale. După o întârziere de câteva săptămâni, Executivul a decis împărțirea măsurilor în șase proiecte, pentru ca o eventuală respingere la CCR a uneia dintre măsuri să nu afecteze întregul pachet.

În această dimineață, premierul Ilie Bolojan are o întâlnire cu reprezentanții Consiliului Național Tripartit, cu sindicatele și patronatele, care pot face recomandări cu privire la acest proiect, în contextul în care mai multe categorii protestează, potrivit jurnalistei Digi24 Elena Crângașu.

Tot astăzi sunt așteptate avizele de la Consiliul Economic și Social și de la Consiliul Legislativ. Apoi va avea loc ședința de guvern în cadrul căreia măsurile fiscale vor fi aprobate. Pachetul 2 s-a transformat de fapt în șase proiecte, pe mai multe domenii: fiscalitate, reforma companiilor de stat, reforma ANRE, ASF, ANCOM (pentru că sunt instituții autonome și aveau nevoie de un alt act normativ), reforma în sănătate, pensiile magistraților și reforma administrației locale.

Reprezentanții Guvernului au împărțit acest pachet în mai multe proiecte, pentru a evita riscul ca toate măsurile să fie blocate în cazul în care există probleme de neconstituționalitate.

Proiectul care a ajuns la avizare este cu varianta de 10 ani până la a ajunge la vârsta de pensionare de 65 de ani. Însă, din informațiile Digi24, ar putea fi modificat în ședință, astfel încât perioada de tranziție să fie mai lungă, de 15 ani, așa cum a indicat președintele Nicușor Dan liderilor Coaliției. Iar pensia magistraților va rămâne de 70% din venitul net pe care l-au avut.

Alte măsuri sunt tăierea a 25% dintre posturi la nivelul administrației locale sau reforma companiilor de stat, tăierea indemnizațiilor mari și reducerea numărului de membri din consiliile de administrație.

Guvernul aprobă aceste proiecte astăzi și, cel mai probabil, luni, Executivul condus de Ilie Bolojan își va angaja răspunderea în Parlament, asta după ce este posibil să mai integreze din amendamentele pe care parlamentarii le vor depune.

La începutul săptămânii viitoare va fi o ședință destul de neobișnuită, pentru că Guvernul își va angaja răspunderea pe șase pachete.

