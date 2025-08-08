Live TV

Guvernul Bolojan aprobă azi modificările la Pilonul 2 de Pensii: cei ajunși la pensie nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată

Data actualizării: Data publicării:
pension
Proiectul schimbă sistemul pensiilor private: cei care au acumulat bani în aceste fonduri nu îi mai pot retrage pe toți, deodată. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Din articol
Ce alte acte normative se mai află pe ordinea de zi a guvernului

Guvernul Bolojan urmează să aprobe, în şedinţa de joi, un proiect de lege privind plata pensiilor private. Proiectul a survenit recomandării prioritare a OCDE referitoare la necesitatea elaborării cadrului legislativ primar cu privire la plata pensiilor private, informează Agerpres. Guvernul pregătește astfel schimbări importante privind Pilonul II de Pensii: potrivit proiectului de hotărâre, deponenții nu vor mai putea să retragă toți banii odată, la împlinirea vârstei de 65 de ani, ci lunar, în cuantum de maximum 25% din sumă.

„Conform proiectului de lege, plata pensiilor private se va realiza prin intermediul unor fonduri special constituite în acest scop, denumite fonduri de plată a pensiilor private. Acestea vor fi administrate de către societăţi specializate, denumite furnizori de pensii private, autorizaţi de către ASF. Furnizorii de pensii private pot fi: administratorii de fonduri de pensii private; societăţile de asigurare de viaţă; societăţile de administrare a investiţiilor; societăţile de plată a pensiilor private constituite în baza legii, ca societăţi pe acţiuni, potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare", se arată în nota de fundamentare.

De asemenea, acest proiect de act normativ stabileşte reguli privind înfiinţarea şi autorizarea fondurilor de plată a pensiilor private. Un fond de plată a pensiilor private va fi administrat de către un furnizor de pensii private, autorizat de către ASF.

Proiectul care se află pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de vineri va schimba sistemul pensiilor private, astfel încât cei care au acumulat bani în conturile de pensii private să nu mai poată retrage toți banii o singură dată, posibilitate care există în momentul de față.

Sumele pot fi accesate la momentul pensionării pentru limita de vârstă. Participanții la pensiile private pot, în legislația actuală, retrage fie toată suma, fie pot face retrageri programate în sume egale, timp de maximum 5 ani.

Ce alte acte normative se mai află pe ordinea de zi a guvernului

Un alt proiect de lege vizează aprobarea Acordului-cadru de împrumut - Proiectul privind patrimoniul cultural şi istoric din România - dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 noiembrie 2024 şi la Bucureşti la 16 decembrie 2024.

Acordul-cadru de împrumut - în sumă de 140 de milioane de euro - vizează realizarea a 14 obiective investiţionale cu relevanţă naţională şi europeană, între acestea regăsindu-se:

- construirea sălii de spectacole a Operei Naţionale Române din Iaşi (în continuarea investiţiei demarate prin împrumutul BDCE pentru finanţarea Proiectului LD 2097 (2021), aflat în implementare;

- construirea unui corp nou de clădire pentru Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din Bucureşti;

- restaurarea şi modernizarea în totalitate a Operei Naţionale Române din Bucureşti şi construirea unui depozit de decoruri;

- restaurarea şi amenajarea Muzeului Naţional "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu;

- restaurarea Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia, filială a Bibliotecii Naţionale a României;

- consolidarea, restaurarea şi amenajarea sediului Muzeului Naţional de Artă Contemporană din Bucureşti;

- restaurarea şi amenajarea Vilei Regina Maria din Mamaia - Constanţa şi amenajarea terenului aferent;

- restaurarea şi amenajarea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca.

„Proiectul este prevăzut a fi realizat pe perioada 2025-2033, ceea ce va permite o distribuire a costului proiectului pe mai mulţi ani. Cheltuielile aferente proiectului, respectiv cheltuielile reprezentând echivalentul în lei al valorii împrumutului şi al contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, se cuprind cumulat în bugetul Ministerului Culturii, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat”, conform expunerii de motive.

Editor : M.L.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
3
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
politist
4
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
fulger si nori de furtună
5
Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și...
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
romsilva sigla
Numiri controversate la Romsilva: politicieni care au fost acuzați în...
femeie care merge pe langa o fantana de apa
Cum va fi vremea până la începutul lunii septembrie. Prognoza meteo...
politisti inarmati la perchezitii
34 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Tulcea...
Donald Trump și Vlaidmir Putin
Ce își dorește Vladimir Putin să obțină de la întâlnirea cu Donald...
Ultimele știri
Uriaşul incendiu de vegetaţie din Franţa este sub control. 16.000 de hectare de pădure au fost distruse
OpenAI afirmă că cea mai recentă actualizare ChatGPT este un pas mare înainte: E ca și cum ai avea „un expert cu doctorat în buzunar”
Israelul aprobă planul lui Netanyahu pentru Fâșia Gaza. Imagini din satelit arată posibile pregătiri de invazie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Ce viitor mai are programul Anghel Saligny? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
cati-magistrati-au-plecat-din-sistem-pentru-a-si-salva-pensiile-speciale-2
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Va reuși Guvernul Bolojan reforma pensiilor speciale ale magistraților?
mihai fifor inquam octav ganea 20190805180847_OGN_2421-02
Mihai Fifor critică din nou guvernul din care PSD face parte: România intră în „Zodia Bolojan”, o etapă fiscală dură şi nedreaptă
Cum vor fi calculate pensiile private din august 2025. Foto Getty Images
Cum vor fi calculate pensiile private obligatorii, pilonul II, de la 1 august 2025. În ce situații va apărea dublă taxare
cabinetul ilie bolojan in sedinta de guvern
Guvernul stabilește azi mecanismul prin care pot fi reintroduse controalele la frontierele interne
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Plină din 9 august este Luna Sturion. Aduce revelații transformatoare și iubire profundă pentru 2 zodii
Cancan
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fiica secretă a lui Vladimir Putin. Luiza a fugit din Rusia și face acuzații șocante despre...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Țara europeană care a devenit prea bogată pentru binele ei. De ce rezervele uriașe de petrol și gaz...
Adevărul
Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse pentru...
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
Pro FM
Elizabeth Hurley, topită după Billy Ray Cyrus! S-au ținut de mână și au pozat îndrăgostiți la premiera „The...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
Măsurile de austeritate ne-au distras atenția de la taxele locale. Cât va crește impozitul pe locuință
Newsweek
Pensiile unei categorii de români cresc cu mii de lei de anul viitor. S-au făcut plăți de 7 miliarde
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”