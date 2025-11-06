Guvernul confirmă că întâlnirea dintre Ilie Bolojan și afaceristul anchetat de DNA a avut loc: A durat 15 minute. Nu a avut urmări

Guvernul a confirmat pentru Digi24 că a existat o întâlnire la Palatul Victoria între prim-ministrul Ilie Bolojan, Mihai Barbu (președintele PNL Vaslui) și afaceristul Fănel Bogoș, cei doi din urmă fiind anchetați de Direcția Națională Anticorupție (DNA) într-un amplu dosar de trafic de influență. Discuția a durat 15 minute „și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației domnului Bogoș”, potrivit unor precizări transmise de reprezentanții Executivului.

Este vorba de cazul afaceristului Fănel Bogoș, acuzat că a pus în aplicare un mecanism amplu prin care a angrenat mai multe persoane - de la politicieni, la rezerviști din servicii și foști magistrați - pentru a demite directorul DSVSA Vaslui.

„Eu până acuma n-am avut probleme, dar acuma de când cu cumătrul ăsta (n.r. Directorul DSVSA Vaslui), cu boul ăsta de cumătru și cu președintele, trebuie să mă duc pe ... pe corupție la nivel înalt!”, spune afaceristul unui apropiat, potrivit interceptărilor obținute de Digi24.ro. Detalii, pe larg, aici.

La o fermă avicolă pe care Fănel Bogoș o deține în județul Vaslui, în 2024, a fost descoperit un focar de Salmonella.

Acesta a încercat să obțină despăgubiri din partea statului, în ideea în care susținea că focarul de Salmonella nu a fost vina societății pe care o deține.

Însă DSVSA Vaslui a identificat mai multe nereguli, a cerut monitorizarea strictă a fermei și a refuzat să aprobe dosarul de despăgubire, în valoare de 13 milioane de lei.

Inițial, Fănel Bogoș ar fi încercat să își rezolve problema cu șeful DSVSA Vaslui apelând la conexiunile politice din județ. Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, ar fi fost și singurul care s-a decis să îl ajute pe Fănel Bogoș. În prima parte, ar fi încercat să stabilească o întâlnire cu conducerea centrală a ANSVSA (instituția de care aparține DSVSA Vaslui).

Din partea conducerii ANSVSA, însă, nu a obținut mare lucru, întrucât se cunoștea că fermele lui Bogoș „sunt cu probleme", potrivit surselor Digi24.ro. Mihai Barbu, însă, i-ar fi promis lui Bogoș că îl va duce față în față cu Ilie Bolojan, după cum au mai menționat sursele judiciare.

Întâlnirea cu Ilie Bolojan ar fi avut loc în septembrie

Pe 23 septembrie, Mihai Barbu l-ar fi adus pe Fănel Bogoș la sediul central al PNL. Acolo, după cum se laudă Bogoș și din discuțiile altor oameni apropiați acestei situații, ar fi avut loc o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan.

Guvernul confirmă că pe 23 septembrie, Mihai Barbu a fost în audiență la prim-ministrul Ilie Bolojan, însoțit de Fănel Bogoș.

„Conform registrului de intrări la cabinetul premierului, pe 23 septembrie, dl. Mihai Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice. Dl. Barbu a venit însoțit de dl. Fănel Bogoș”, potrivit unor precizări furnizate de reprezentanții Guvernului pentru Digi24.

Reprezentanții mai subliniază că discuția „a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației domnului Bogoș, asupra căreia prim-ministrul nu a făcut niciun fel de aprecieri”.

„Premierul subliniază că nu are cunoștință dacă cineva a pretins/primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia sa. Totodată, premierul Bolojan atrage atenția că încercarea de a obține sau intermedia audiențe la orice demnitar prin asemenea metode atrage răspunderea celor care o fac, conform prevederilor legale și trebuie sancționată ca atare”, au mai transmis reprezentanții Guvernului.

Mai mult, din discuțiile altor oameni apropiați de Bogoș reiese că întâlnirea cu Ilie Bolojan, deși ar fi avut loc, nu i-ar fi adus rezultatul dorit: demiterea șefului DSVSA Vaslui.

„A mers la Bolojan și a mers direct...degeaba, a mai dat un milion jumate' de euro ca să-l pună față-n față cu Bolojan și răspunsul lui Bolojan după 4 ore a fost ... pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag! Deci știm când s-a dus în Modrogan, știm ce s-a discutat, știm tot. L-a dus la ședința de Guvern, l-a scos pe Bolojan afară”, este un alt fragment din interceptările procurorilor, obținute de Digi24.ro.

