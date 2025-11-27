Guvernul cumpără robe pentru magistrații de la ÎCCJ. Cât costă un „costum” de judecător

Guvernul urmează să aprobe în ședința de astăzi achiziția de noi robe pentru 337 de judecători, magistrați asistenți și grefieri de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Bugetul pentru noua achiziție este de 368 de mii de lei pentru anul 2026.

Executivul are pe ordinea de zi un proiect care stabilește ținuta vestimentară a judecătorilor, a magistraţilor-asistenţi şi a grefierilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în şedinţele de judecată.

Pentru anul viitor, fiecare judecător va primi câte două robe, a câte 800 de lei bucata. În total, se va asigura ținuta pentru 122 de judecători.

Magistrații-asistenți, dar și grefierii vor primi câte o singură robă de fiecare.

În total, noile robe ale magistraților vor costa bugetul de stat 368 de mii de lei în anul 2026.

„Pentru perioada 2027-2028 s-a avut în vedere înlocuirea parţială a robelor uzate, dar şi achiziţionarea de robe pentru personalul nou încadrat (25%):

■ 368 x 25%= 92 mii lei

Pentru anul 2029 s-a avut în vedere înlocuirea parţială a robelor uzate, dar şi achiziţionarea de robe pentru personalul nou încadrat (50%):

■ 368 x 50%= 184 mii lei”, mai reiese din proiectul Guvernului.

Ce specificații speciale au noile robe

Potrivit proiectului, roba pentru judecători este confecționată din stofă de lână de culoare neagră, cu capă din același material, se încheie cu nasturi ascunși și are următoarele caracteristici:

a) croiala este largă – model raglan închis la gât – cu guler de mătase de culoare roșu cardinal, gen tunică, îngust;

b) capa, în lungime de cel mult 1 cm deasupra cotului, are marginile inferioare drepte, cu garnituri din mătase de culoare roșie de 3 cm, cu incizii în formă de unghi ascuțit în dreptul brațelor;

c) mânecile sunt largi, au garnituri din mătase de culoare roșu cardinal, cu lățimea de 8 cm și o circumferință de 60 cm;

d) lungimea este până la 5–20 cm sub genunchi;

e) în partea din față, începând de la umăr până la poale, au două garnituri paralele din mătase de culoare neagră, cu lățimea de 8 cm; f) în partea din spate are 3 pliuri pe fiecare umăr.

Baveta robei este formată din două părți inegale suprapuse, în formă trapezoidală, prima în lungime de 25 de cm, confecționată din mătase de culoare albă, iar a doua în lungime de 20 de cm, confecționată din dantelă brodată de culoare albă. Baza mică a bavetei are între 6–10 cm și se prinde la baza gulerului.

