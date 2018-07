Guvernul Dăncilă | Bilanţul paralel făcut de eurodeputatul Siegfried Mureşan

Premierul Viorica Dăncilă a făcut, luni, bilanţul celor şase luni de guvernare, punând accent pe mărirea pensiilor, creşterea investiţiilor străine sau majorarea veniturilor bugetare. Europarlamentarul Siegfried Mureşan, purtător de cuvânt al PPE, scoate însă la iveală fisurile din economie.

Mai jos, postarea eurodeputatului Siegfried Mureşan:

Bilanțul real la 6 luni al Guvernului Dăncilă: inflație-record, scumpirea creditelor, atacuri la adresa justiției, prestații ridicole pe plan extern

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a prezentat astăzi o farsă mediatică pe care a numit-o „bilanț după 6 luni de guvernare”. S-a grăbit să prezinte o propagandă electorală pe post de bilanț în avans, cu 6 zile înainte de împlinirea a 6 luni de guvernare, tocmai de teama de a nu prezenta altcineva înainte un bilanț real de guvernare.

Iată ce trebuia să cuprindă prezentarea de astăzi a prim-ministrului Dăncilă:

• inflație-record a ultimilor 5 ani, de 5,4% în luna iunie, generată de politicile populiste ale Guvernului bazate pe încurajarea consumului și lipsa reformelor. Înseamnă că oamenii își permit mai puține lucruri cu aceiași bani față de acum 6 luni, nivelul de trai al majorității românilor a scăzut în guvernarea Dăncilă.

• Inflația-record a generat și o creștere record a indicelui ROBOR în baza căruia se calculează rata creditelor la dobânzile variabile în lei. Chiar astăzi, indicele a atins cel mai mare nivel din ultimii 4 ani jumătate, de 3,41%. Din cauza acestei creșteri, românii plătesc și cu 100 de lei mai mult în fiecare lună la creditele bancare.

• Un alt record negativ al Guvernului Dăncilă este creșterea deficitul bugetar. Executivul s-a împrumutat masiv în numele românilor anul acesta, astfel că deficitul bugetar a crescut de 4 ori față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 2,2 miliarde de lei, la 8,14 miliarde de lei. Creșterea veniturilor cu care s-a lăudat astăzi prim-ministrul Dăncilă nu valorează nimic atât timp cât cheltuielile au crescut și mai mult, cu 19 miliarde de lei în doar 5 luni, și a generat un deficit de patru ori mai mare. Acest deficit înseamnă că Guvernul a făcut datorii în numele nostru, datorii pe care tot noi le vom plăti mult după ce acest guvern nu va mai fi în funcție. Din cauza creșterii deficitului, România este subiectul procedurii privind abaterea bugetară semnficativă din partea Consiliului UE. Astfel, dacă România nu reduce semnificativ defictul bugetar până la finalul anului, riscă să intre în procedura de deficit excesiv și să fie sancționată inclusiv cu suspendări de fonduri europene.

• Din cauza inflației și a deficitului, Guvernul a îndepărtat România de zona euro. Țara noastră mai îndeplinește doar unu din cele cinci criterii principale de aderare la zona euro, conform Raportului de convergență privind zona euro publicat în mai de Comisia Europeană. În 2016 îndeplineam trei din cele cinci criterii.

• Economia frânează din cauză că Guvernul nu a făcut investiții și nu a aplicat reformele necesare. Prognozele Comisiei Europene și ale Comiei Naționale de Prognoză arată că anul acesta vom avea o creștere economică de doar 3,9% față de 7% în 2017.

• Guvernul Dăncilă are o absorbție slabă a fondurilor europene. Astfel, România a atras doar 3,5 milioane de euro din cele 4,37 de miliarde de euro fonduri europene de care beneficiază țara noastră pentru reducerea șomajului în perioada 2014 - 2020. Actualul Guvern nu a cheltuit niciun euro din cele 302 milioane de euro fonduri europene dedicate creării de locuri de muncă în rândul tinerilor. De asemenea, din cele 6,7 miliarde de euro alocate pentru investiții prin Programul Operațional Regional, Guvernul Dăncilă a absorbit doar 34 de milioane de euro. În acest ritm vom avea sigur dezangajări de fonduri europene până la finalul anului.

• Zero kilometri de autostradă au fost inaugurați în 2018, deși România beneficiază de fonduri europene nerambursabile în valoare de 5,1 miliarde de euro tocmai pentru investiții în transporturi.

• Dacă măsurile economice sustenabile au lipsit de pe agenda de priorități a Guvernului Dăncilă, prioritatea zero a Executivului s-a dovedit a fi slăbirea justiției și a luptei anticorupție. A cerut revocarea procurorului-șef al DNA, deși Consiliul Superior al Magistraturii, instituție abilitată să evalueze activitatea judecătorilor și procurorilor, a avizat negativ procedura de demitere. Guvernul condus de Dăncilă a sprijinit, totodată, modificările la Legile justiției prin care este slăbit actul justiției, iar abuzul în funcție este aproape dezincriminat. Și în acest caz, Comisia de la Veneția, organismul european abilitat să se pronunțe în chestiuni ce țin de stat de drept, a spus că legile nu sunt bune.

• Din cauza atacurilor la adesa justiției, Guvernul a anulat toate progresele realizate de țara noastră în ultimii ani privind Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) al Comisiei Europene. Astfel, România nu mai are nicio șansă să scape de MCV cu actuala guvernare.

• Guvernul Dăncilă dovedește o slabă pregătire a Președinției române a Consiliului Uniunii Europene care va începe la 1 ianuarie 2019. Calendarul Reuniunilor ministeriale din timpul Președinției UE propus de Guvern este unul lipsit de viziune. În loc să organizeze reuniuni în toate marile orașe ale României, să deschidă toată țara către Europa și, totodată, să aducă Europa mai aprope de oameni, Guvernul a decis ca toate reuniunile să se organizeze la București, între zidurile Casei Poporului. De asemenea, nu vedem de la Guvern o estimare de buget a președinției și nici o strategie clară de comunicare privind acest eveniment cu o importanță fără precedent în istoria recentă a țării noastre.

• Prim-ministrul Dăncilă s-a remarcat prin prestații la limita ridicolului la întâlnirile bilaterale pe plan extern, făcând țara de râs aproape de fiecare dată când a reprezentat România. Mai grav este că a compromis eforturi de zeci de ani ale diplomației române susținând mutarea Ambasadei României din Israel la Ierusalim, fără să existe un consens în acest sens cu toți factorii de decizie din țară și fără să țină cont de interesele României din regiune.

• Pe lista bilanțului trebuie amintite: 1. încercările de a le fura românilor banii din Pilonul II de pensii, 2. propunerea de amnistie fiscală prin care Guvernul PSD - ALDE vrea să-și scăpe datornicii de obligațiile la bugetul de stat, 3. eșec în a prezenta un program coerent de evenimente cu prilejul Anului Centenarului și 4. eșecul numit Fondul Suveran de Investiții, o propunere populistă a Guvernului care a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională a României.

Tot acest bilanț rușinos poate să ducă la o singură concluzie, anume, că, după 6 luni de mandat, Guvernul Dăncilă trebuie să-și dea demisia.

