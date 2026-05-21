Guvernul declasifică arhivele MAE din anii '90: mineriadele, vizita Regelui Mihai în 1992, prăbușirea URSS. Când vor fi făcute publice

Guvernul a adoptat, în ședința de joi, declasificarea arhivelor MAE din anii '90. Potrivit Oanei Țoiu, este vorba de peste 5.000 de dosare care vor fi făcute publice treptat, de minister.

Este vorba despre declasificarea documentelor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe în perioada 1 ianuarie 1990 - 31 decembrie 1992. Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, susține că vor fi publicate arhive referitoare la: alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita Regelui Mihai în 1992, prăbușirea URSS, reunificarea Germaniei.

„Azi, în ședința de guvern, au fost declasificate peste 5000 de dosare din primii ani de după 1989 - aproximativ 100 de metri liniari de raft cu documentele politicii externe a tranziției: alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita Regelui Mihai în 1992, prăbușirea URSS, reunificarea Germaniei.

Cele mai multe dintre aceste documente nu mai erau secret de stat de peste un deceniu. Continuau, însă, să fie ținute departe de public ca secrete de serviciu. (...) Românii au dreptul să citească, pe documente, cum s-a reașezat România după 1989 - cum am ieșit din alianțele cu URSS și cum ne-am poziționat în prima mare criză post-Război Rece. Istoria recentă aparține cercetătorilor și societății, nu subsolurilor instituționale”, a scris ministra pe Facebook.

Oana Țoiu mai spune că dosarele vor fi procesate, digitalizate și apoi publicate treptat:

„Urmează procesarea celor 5000 de dosare apoi digitalizarea lor iar accesul va fi asigurat treptat. De acum faptele care ne definesc istoria și tranziția spre democrație, așa cum au fost ele comunicate către partenerii internaționali și de la ei către noi, ajung la proprietarii morali și de drept: poporul român, care a plătit costul acestei tranziții și are meritul principal al locului în care suntem astăzi după toate sacrificiile acelor timpuri.”

