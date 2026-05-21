Live TV

Guvernul declasifică arhivele MAE din anii '90: mineriadele, vizita Regelui Mihai în 1992, prăbușirea URSS. Când vor fi făcute publice

Data actualizării: Data publicării:
Arhive comunism
Foto: Profimedia

Guvernul a adoptat, în ședința de joi, declasificarea arhivelor MAE din anii '90. Potrivit Oanei Țoiu, este vorba de peste 5.000 de dosare care vor fi făcute publice treptat, de minister.

Este vorba despre declasificarea documentelor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe în perioada 1 ianuarie 1990 - 31 decembrie 1992. Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, susține că vor fi publicate arhive referitoare la: alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita Regelui Mihai în 1992, prăbușirea URSS, reunificarea Germaniei.

„Azi, în ședința de guvern, au fost declasificate peste 5000 de dosare din primii ani de după 1989 - aproximativ 100 de metri liniari de raft cu documentele politicii externe a tranziției: alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita Regelui Mihai în 1992, prăbușirea URSS, reunificarea Germaniei.

Cele mai multe dintre aceste documente nu mai erau secret de stat de peste un deceniu. Continuau, însă, să fie ținute departe de public ca secrete de serviciu. (...) Românii au dreptul să citească, pe documente, cum s-a reașezat România după 1989 - cum am ieșit din alianțele cu URSS și cum ne-am poziționat în prima mare criză post-Război Rece. Istoria recentă aparține cercetătorilor și societății, nu subsolurilor instituționale”, a scris ministra pe Facebook. 

Oana Țoiu mai spune că dosarele vor fi procesate, digitalizate și apoi publicate treptat:

„Urmează procesarea celor 5000 de dosare apoi digitalizarea lor iar accesul va fi asigurat treptat. De acum faptele care ne definesc istoria și tranziția spre democrație, așa cum au fost ele comunicate către partenerii internaționali și de la ei către noi, ajung la proprietarii morali și de drept: poporul român, care a plătit costul acestei tranziții și are meritul principal al locului în care suntem astăzi după toate sacrificiile acelor timpuri.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
2
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
ilustrație drone război
3
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
5
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
Ce lovitură! Starul care a refuzat să joace pentru România a primit vestea: OUT de la Cupa Mondială
Digi Sport
Ce lovitură! Starul care a refuzat să joace pentru România a primit vestea: OUT de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ciprian ciucu ilie bolojan
Primarul Ciprian Ciucu a discutat cu Ilie Bolojan despre preluarea Elcen, pentru ca Bucureştiul „să nu mai stea iarna în frig”
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
Oana Țoiu condamnă tratamentul aplicat activiștilor flotilei pentru Gaza: „Este împotriva demnității umane”
porci
Tanczos Barna anunță reguli noi pentru creșterea porcilor. Măsuri pentru limitarea pestei porcine și reluarea exporturilor
Tanczos Barna
Tanczos Barna, apel către consilierii onorifici: fără consultanță în paralel cu activitatea din Guvern
europa ue romania steag
„Nu e nimeni acasă?”. Politico: România, invizibilă în diplomația de la Bruxelles
Recomandările redacţiei
Graph,Falling,Down,In,Front,Of,Romania,Flag.,Crisis,Concept
Comisia Europeană reduce la aproape zero prognoza de creștere...
Screenshot 2026-05-21 131214
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul...
original_consultari_neafiliati_21_mai_2026-13
Nicuşor Dan le-a transmis parlamentarilor UPR, PACE și neafiliaţi că...
mario iorgulescu
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de...
Ultimele știri
Finanțarea spitalelor se schimbă: banii nu vor mai fi acordați după numărul de paturi, ci după pacienții tratați și serviciile prestate
Ministrul israelian Ben Gvir, condamnat la nivel internațional după ce i-a umilit pe activiștii flotilei pentru Gaza. Reacția României
Cum arată cea mai mare turbină eoliană plutitoare din lume, construită în China: poate rezista uraganelor de categoria 5
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
6 dintre cele mai enervante trăsături ale zodiei Gemeni. De ce sunt atât de greu de înțeles
Cancan
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte...
Fanatik.ro
”N-am întâlnit în viața mea așa ceva!” Ce a pățit în București un mare campion al României, după revenirea...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Strada care i-a purtat noroc unui fotbalist celebru din România. A ajuns golgheter în SuperLiga
Adevărul
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu job și cei fără...
Playtech
Mulți români pot rămâne fără acces la banii din cont dacă ignoră aceste detalii. Situațiile în care cardul...
Digi FM
Florin Negruțiu: De ce fuge PSD de guvernare și care este adevărata miză a banilor din programul Anghel...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A pornit filmarea și ce a făcut cu o maimuță a declanșat un scandal uriaș: "Niciodată în viața mea!"
Pro FM
Cher, la 80 de ani, într-o formă de invidiat. Ce spunea artista, care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr...
Film Now
Geena Davis, mărturisiri despre începuturile carierei sale. Ce greșeli a făcut în filmul ei de debut: „Nu...
Adevarul
Drumurile care au rezistat aproape două milenii. Cum arată șoselele de piatră construite de romani în Dacia
Newsweek
Pensionarii, în greva foamei. Cum au pierdut bani la pensie din cauza unui gest prostesc al angajatorilor?
Digi FM
Ce s-a schimbat în viața Lilianei Ștefan după despărțirea de Dan Bittman. Cu ce se ocupă în 2026: ”A trebuit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 lucruri pe care cardiologii spun să le faci după ora 17:00 ca să îți protejezi inima. Rutina de seară...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jon Voight, devastat de planurile fiicei sale Angelina Jolie. Apropiați: „Se teme că nu se vor mai împăca...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...