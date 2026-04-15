Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri, la Digi24, că în discuțiile de joi cu reprezentanții Pfizer, la Washington, pe care le are împreună cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, oficialii din Guvern vor încerca să convertească cei 600 de milioane de euro, pe care România trebuie să-i plătească către compania producătoare de vaccin anti-Covid, în medicamente inovative pentru pacienții oncologici sau cei cu blori rare autoimune. „Va fi o discuție exploratorie”, susține Rogobete.

„Mâine vor avea loc întâlnirile oficiale cu reprezentanții companiei Pfizer. Discuțiile vor fi purtate de mine și de ministrul finanțelor, domnul Nazare.

Vom încerca să convertim această sumă în medicamente inovative pe care compania Pfizer le are în portofoliu, dar care nu sunt incluse în lista de medicamente compensate în România. Și aici vorbesc în special de molecule inovative sau de molecule biologice pentru pacienții oncologici sau pentru pacienții cu boli rare autoimune și așa mai departe. Va fi o discuție exploratorie.

Sperăm doar că această negociere nu va dura foarte mult și că vom veni cu soluții cât mai repede pentru a putea converti această datorie de aproape 600 de milioane de euro în medicamente de care România are nevoie, de aceste molecule inovative, evident întinse pe o perioadă de 2-3 ani de acum înainte”, spune Rogobete.

Ministrul Sănătății a explicat că oricum România va trebui să aloce suma de 600 de milioane de euro pentru plata către Pfizer.

„Încă nu au venit toate datele concrete cu privire la depunerea acestei sume, dar decizia de la Bruxelles este una executorie. Suma oricum va trebui plătită și indiferent că ne place sau nu, indiferent de câte discuții în mediu politic există, suma de 600 de milioane de euro va trebui plătită.

Încercăm să găsim o sursă de finanțare, dar targetul nostru de negociere este ca suma să fie eșalonată în funcție de consumul și de eventualele medicamente noi pe care încercăm să le introducem în listă pe mai mulți ani de zile, astfel încât să nu plătim toată suma odată”, afirmă oficialul din Guvern.

El de asemenea nu exclude ca un număr de „zeci de mii de doze” de vaccin anti-COVID să fie achiziționate din această sumă pe care statul român trebuie să o plătească către Pfizer.

„Dacă vor exista și vaccinuri anti-COVID, cantitatea lor va fi una redusă cumva, direct proporțională cu cantitatea de vaccin antigripal pe care o cumpără Ministerul Sănătății și ținând cont de realitatea ratei de vaccinare, de realitățile din sistem. Acest vaccin are niște costuri importante de depozitare, de transport, fiind ținut la o temperatură joasă. Nu exclud varianta unor zeci de mii de doze, dar nu mai mult”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Digi24 a prezentat documente care arată cum statul a pasat responsabilitatea în dosarul care costă statul român 600 de milioane de euro. La Washington se poartă negocieri în aceste zile pentru ca România să poată cumpăra alte medicamente de acești bani.

Editor : A.C.