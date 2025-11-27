Live TV

Guvernul face precizări după votul negativ al CSM pe pensiile magistraților

Data publicării:
Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al guvernului.
Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al guvernului. Foto: Inquam Photos / George Călin

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu a declarat joi că avizul negativ al CSM pe proiectul pensiilor magistraţilor va fi trimis Guvernului abia vineri. Ea precizează că cel mai probabil şedinţa extraordinară a Executivului va avea loc mâine, pentru demararea procedurii de angajare a răspunderii pe acest proiect. 

„Avizul CSM în privinţa pensiilor magistraţilor a fost emis, după cum ştiţi, însă, din cele ce ştim în acest moment, el va fi comunicat oficial Guvernului mâine. Prin urmare, şedinţa extraordinară de Guvern, prin care să fie adoptat acest proiect şi pentru a porni practic întreaga procedură de angajare a răspunderii Guvernului, nu poate avea loc fără acest aviz formalizat, emis deja, dar neformalizat. Prin urmare, cel mai probabil, şedinţa extraordinară de Guvern va avea loc mâine, undeva în jurul prânzului, ora nu este precis stabilită”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

„Până atunci, va exista şi un aviz al Consiliului Legislativ în privinţa acestui proiect”, a mai spus Dogioiu.

Consiliul Superior al Magistraturii a dat, joi, aviz negativ pe proiectul referitor la pensiile magistraţilor. Avizul este consultativ, iar Guvernul îşi poate asuma răspunderea pentru adoptarea actului normativ.

„Astăzi, 27 noiembrie 2025, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Hotărârea Plenului CSM, care cuprinde motivele ce au stat la baza adoptării avizului negativ emis, va fi motivată şi transmisă în cursul zilei de 28 noiembrie 2025 către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale”, a transmis joi CSM.

