PSD ar urma să intre la guvernare alături de miniștri tehnocrați susținuți de președintele Nicușor Dan, într-o formulă de Executiv care ar putea împărți portofoliile-cheie între social-democrați și independenți. Potrivit surselor Digi24, printre numele vehiculate se află diplomatul Dan Neculăescu, pentru Ministerul de Externe, Alexandru Nazare, la Finanțe, și Sorin Costreie, pentru Educație. În tabăra PSD sunt menționați Bogdan Ivan, Florin Manole și Alexandru Rogobete, în timp ce pentru alte ministere nu au apărut, deocamdată, nume certe. Lista nu este oficială, iar negocierile privind portofoliile sunt încă în desfășurare. Unul dintre principalele puncte de dispută ar fi chiar Ministerul Finanțelor, pe care social-democrații ar vrea să-l controleze printr-un reprezentant propriu.

Care sunt numele vehiculate pentru noul Guvern

Externe - Dan Neculăescu, diplomat de carieră

Propunere atribuită zonei prezidențiale · Independenți

Dan Neculăescu este unul dintre numele vehiculate pentru Ministerul Afacerilor Externe. Diplomat de carieră, acesta este reprezentantul permanent al României la NATO, funcție în care a fost numit în februarie 2022. Lucrează în Ministerul Afacerilor Externe din 2002 și are rangul diplomatic de ambasador.

Înainte de a ajunge la NATO, a fost secretar de stat pentru afaceri strategice în MAE și consilier de stat pentru afaceri externe al prim-ministrului, în perioada iunie 2016 - iulie 2017. De-a lungul carierei, a participat la pregătirea mai multor summituri NATO și a contribuit la dezvoltarea parteneriatelor strategice ale României cu Statele Unite, Polonia și Turcia, în special în domeniul securității.

Experiența sa diplomatică și de securitate îl recomandă pentru un portofoliu care presupune gestionarea relațiilor cu aliații și coordonarea pozițiilor României în dosarele internaționale.

Finanțe - Alexandru Nazare, un portofoliu disputat

Nume vehiculat · Independenți, potrivit listei de lucru

Alexandru Nazare este unul dintre numele luate în calcul pentru Ministerul Finanțelor, însă acesta este și unul dintre portofoliile asupra cărora negocierile ar fi departe de a fi încheiate. În discuțiile politice prezentate de Digi24 a apărut inclusiv varianta ca PSD să ceară un ministru propriu la Finanțe, în locul lui Nazare.

Nazare are experiență în administrația publică, în domeniul finanțelor și al afacerilor europene. A absolvit Științe Politice la SNSPA și a urmat studii de relații internaționale și afaceri europene la Berlin, precum și un master în administrație publică la Hertie School of Governance.

A ocupat funcții în Ministerul Integrării Europene și la Parlamentul European, a fost ministru al Transporturilor în Guvernul Mihai-Răzvan Ungureanu și a mai condus Ministerul Finanțelor. Experiența sa în relația cu instituțiile europene și în gestionarea dosarelor economice reprezintă unul dintre argumentele invocate în favoarea menținerii sale în funcție.

În dezbaterea politică, miza nu este doar numele viitorului ministru, ci și controlul asupra unui minister esențial pentru bugetul de stat și pentru negocierile privind deficitul. Potrivit informațiilor Digi24, social-democrații ar dori să aibă propriul reprezentant la Finanțe, în timp ce susținătorii lui Nazare invocă experiența și continuitatea negocierilor cu agențiile de rating, Banca Mondială și Comisia Europeană.

Prin urmare, includerea lui Alexandru Nazare pe lista vehiculată nu înseamnă că nominalizarea este stabilită.

Energie - Bogdan Ivan, varianta PSD

PSD

Bogdan Ivan este unul dintre numele vehiculate pentru Ministerul Energiei. Înainte de a ajunge în Guvern, a activat în administrația județeană din Bistrița-Năsăud, inclusiv în calitate de consilier al președintelui Consiliului Județean și purtător de cuvânt. A fost ales deputat PSD în 2020 și a ocupat funcția de ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării în Guvernul Marcel Ciolacu.

În formula de cabinet discutată, Ivan ar urma să reprezinte PSD la Energie, un domeniu important în contextul prețurilor, al investițiilor în infrastructură și al tranziției energetice. Numele său apare printre cele pentru care, potrivit surselor Digi24, ar exista un nivel mai ridicat de consens.

Muncă - Florin Manole, un nume cu experiență parlamentară,

PSD

Petre-Florin Manole este numele vehiculat pentru Ministerul Muncii, fotolu pe care l-a mai ocupat în Guvernul Bolojan. Înainte de a deveni parlamentar, a lucrat în organizații și instituții cu activitate în domeniul drepturilor omului și al incluziunii sociale. A fost consilier local la Primăria Sectorului 5, membru al Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și consultant pentru Banca Mondială. A fost ales deputat PSD și a devenit purtătorul de cuvânt al partidului în mai 2025.

Dacă va prelua portofoliul, Manole ar urma să gestioneze dosare sensibile privind veniturile populației, pensiile, politicile sociale și relația cu sindicatele, într-un moment în care constrângerile bugetare complică deciziile guvernamentale.

Sănătate - Alexandru Rogobete, fost secretar de stat și ministru în acest domeniu

PSD

Alexandru Rogobete este medic de profesie, cu pregătire în anestezie și terapie intensivă. A absolvit atât studii în domeniul chimiei, cât și Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, unde a urmat și studii doctorale în medicină.

A lucrat ca medic rezident ATI la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, iar ulterior a ocupat funcții de consilier și secretar de stat în Ministerul Sănătății. În această perioadă, a fost implicat și în coordonarea componentei de sănătate din Planul Național de Redresare și Reziliență. A devenit deputat PSD în 2024 și a condus Comisia pentru sănătate și familie a Camerei Deputaților.

Rogobete este unul dintre numele vehiculate pentru continuarea reprezentării PSD la Sănătate. Printre dosarele majore ale ministerului se numără finanțarea sistemului sanitar, investițiile în spitale și accesul pacienților la servicii medicale.

Interne - Marian Neacșu, un lider cu experiență în administrație

PSD

Marian Neacșu este menționat în lista de lucru pentru Ministerul Afacerilor Interne. Este economist de profesie și a absolvit Facultatea de Studii Economice a Universității din Craiova. A lucrat în sectorul economic și a ocupat mai multe funcții în administrația locală din județul Ialomița.

În plan politic, a fost lider al PSD Ialomița și secretar general al partidului, iar în Parlament a ocupat funcții de conducere în grupul parlamentar social-democrat. A fost secretar general al Guvernului și viceprim-ministru în Executivul condus de Marcel Ciolacu.

Neacșu are experiență în negociere politică și coordonare guvernamentală. Totuși, nominalizarea sa la Interne trebuie tratată ca o informație neconfirmată: lista nu este oficială, iar în informațiile publice consultate nu am identificat o confirmare independentă a acestei atribuiri.

Justiție - Radu Marinescu, avocat și fost ministru



Radu Marinescu este numele vehiculat pentru Ministerul Justiției. A activat ca avocat din 1995, a fost implicat în structurile Baroului Dolj și a predat la instituții de învățământ superior. În administrația locală, a fost consilier al Consiliului Local Craiova și președinte al Comisiei de buget-finanțe. A fost ales deputat PSD de Dolj în 2024 și a ocupat funcția de ministru al Justiției în Guvernul Marcel Ciolacu, dar și în Cabinetul Bolojan, până la ieșirea PSD de la guvernare.

Experiența sa profesională este predominant juridică, iar o eventuală menținere la conducerea ministerului ar însemna continuitate în administrarea dosarelor legislative și instituționale din domeniul justiției.

Educație - Sorin Costreie, profesor și consilier prezidențial

Independent · Apropiat de zona prezidențială

Sorin Costreie este numele vehiculat pentru Ministerul Educației. Profesor la Universitatea din București, este specialist în filosofie, cu preocupări în filosofia matematicii și a limbajului. A absolvit Facultatea de Filosofie a Universității din București, unde a obținut și doctoratul, în 2007.

Costreie a fost prodecan și prorector al Universității din București, a ocupat funcții în structurile de management al calității și a lucrat ca secretar de stat și consilier în Ministerul Educației. Din noiembrie 2025, este consilier al președintelui Nicușor Dan pentru educație și cercetare.

Prezența sa pe lista vehiculată ar reprezenta o opțiune din zona academică și prezidențială pentru un minister care gestionează reforme structurale, finanțarea școlilor și universităților și politicile privind personalul didactic.

Apărare - Vlad Ionescu, diplomat, consilier al președintelui

Independent · Apropiat de zona prezidențială

În lista pentru viitorul cabinet apare și numele Vlad Ionescu pentru Ministerul Apărării. Vlad Ionescu este diplomat de carieră din 2004. A absolvit Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității din București și Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Ulterior, a urmat cursurile Colegiului Europei din Bruges - specializarea studii politice și administrative europene, precum și cele ale Universității din Birmingham - specializarea studii europene.

Începând din octombrie 2020, este diplomat în cadrul Delegației Permanente a României la NATO, unde a îndeplinit succesiv funcțiile de șef al secției politice și de adjunct al Reprezentantului Permanent. A contribuit activ la elaborarea și la implementarea noului Concept Strategic al NATO, susținând și promovând interesele României în ceea ce privește consolidarea posturii de descurajare și apărare a Alianței, precum și adaptarea NATO la noile amenințări și provocări strategice.

Potrivit surselor Digi24, portofoliul Apărării apare printre ministerele pe care președintele ar dori să le influențeze prin nominalizarea unor tehnocrați.

Economie - Daniel Zamfir, senator PSD

PSD

Daniel-Cătălin Zamfir este numele vehiculat pentru Ministerul Economiei. Senator PSD ales în București în 2024, acesta face parte din grupul parlamentar social-democrat și este membru în comisiile parlamentare pentru buget-finanțe, economie și administrație publică.

Zamfir a intrat în Parlament în 2012, pe listele PNL, iar ulterior a trecut prin ALDE înainte de a ajunge în PSD. Este cunoscut pentru inițiativele și intervențiile sale din domeniul economic, inclusiv pentru implicarea în dezbaterile privind creditele și protecția consumatorilor.

O eventuală numire la Economie ar aduce în Executiv un politician cu experiență parlamentară, dar fără un mandat anterior de ministru al Economiei.

Ministere pentru care nu sunt vehiculate nume

Potrivit listei de lucru prezentate în discuțiile politice, pentru următoarele portofolii nu există, deocamdată, nume vehiculate în mod clar:

Agricultură

Dezvoltare

Transporturi

Mediu

Cultură

Fonduri Europene

Absența unor nume din această listă nu înseamnă că ministerele nu au fost discutate în negocieri, ci doar că nu există propuneri suficient de clare pentru a fi prezentate ca variante conturate.

Negocierile continuă. Lista finală urmează să fie prezentată Parlamentului

Formula unui guvern alcătuit din miniștri PSD și tehnocrați susținuți de președintele Nicușor Dan rămâne una dintre variantele discutate pentru deblocarea crizei politice. Potrivit informațiilor transmise de Digi24, PSD urmează să-și stabilească poziția în ședința conducerii extinse, programată miercuri.

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că va analiza formulele posibile, având drept criteriu formarea unui guvern stabil. El a spus că joi va depune în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

PNL a anunțat că va rămâne în opoziție, dar este dispus să semneze un acord pentru susținerea politicilor pe care le consideră în interesul României. UDMR, prin vocea președintelui Kelemen Hunor, a transmis că va vota guvernul și programul de guvernare indiferent dacă Executivul va fi tehnocrat sau format în jurul PSD.

USR a exclus, în schimb, susținerea unui guvern din care să facă parte miniștri PSD, invocând lipsa unei majorități politice clar asumate.

Prin urmare, numele prezentate rămân variante de lucru, nu nominalizări oficiale. Lista finală a cabinetului și împărțirea portofoliilor vor arăta dacă formula hibridă poate întruni sprijinul parlamentar necesar pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu.

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Editor : C.A.