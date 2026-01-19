Guvernul își angajează răspunderea pe reforma administrației la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD (surse)

Coaliția de guvernare a decis luni, 19 ianuarie, ca Executivul să își angajeze răspunderea în Parlament pe reforma administrației publice doar împreună cu adoptarea, în mod similar, a pachetului de relansare economică propus de PSD, potrivit unor surse citate de News.ro. Cele două proiecte urmând însă să fie depuse separat pentru a evita riscul ca întregul pachet să fie blocat în cazul unei eventuale sesizări la Curtea Constituțională.

Până în acest moment, data la care Guvernul va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii nu a fost stabilită.

Tot în ședința coaliției s-a decis constituirea unui comitet pentru elaborarea proiectului de buget pe 2026.

Din această structură vor face parte reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, reprezentanți ai fiecăruia dintre cele patru partide din coaliție, dar și reprezentanți ai primăriilor de municipii, orașe și comune. Comitetul va fi condus de vicepremierul Tanczos Barna.

Sursele politice arată că PSD a insistat pentru înființarea acestui for în contextul în care există intenția de reducere, față de 2025, a sumelor provenite din cotele defalcate de TVA și din impozitul pe venit alocate autorităților locale.

O astfel de măsură ar obliga multe municipii, orașe și comune mici să se autofinanțeze într-o proporție mai mare, ceea ce ar pune presiune suplimentară pe bugetele locale.

În cadrul discuțiilor din coaliție a fost abordat și subiectul declarațiilor ministrului Apărării, Radu Miruță, privind posibilitatea trimiterii de trupe românești în Groenlanda.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a comentat în glumă că se oferă el să meargă în Groenlanda, amintind că a făcut armata la Vânătorii de Munte.

Ședința a inclus și critici din partea președintelui PSD, Sorin Grindeanu, la adresa Ministerului Afacerilor Externe privind modul în care a fost gestionată poziția României în cazul acordului comercial UE-Mercosur.

Grindeanu, împreună cu liderul UDMR, a cerut ca ministrul de Externe, Oana Țoiu, să participe la următoarea reuniune a coaliției pentru a explica cum s-a ajuns ca România să acorde votul exprimat în COREPER pe acest acord.

