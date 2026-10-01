Guvernul l-a eliberat din funcție pe prefectul Constanței. Motivul pentru care a fost demis

Guvernul a adoptat, joi, hotărârea privind eliberarea lui Adrian-Teodor Picoiu din funcția de prefect al județului Constanța. Decizia vine după ce acesta nu a făcut dovada absolvirii, în termenul legal de doi ani de la numire, a programului de formare specializată necesar pentru ocuparea funcției de prefect sau subprefect.

Adrian-Teodor Picoiu a fost numit în funcția de prefect al județului Constanța la 2 octombrie 2024, printr-o hotărâre adoptată de Guvern și publicată în Monitorul Oficial, mai transmite Executivul, în comunicatul de presă.

Potrivit prevederilor legale menționate în hotărârea adoptată joi, prefectul avea obligația ca, în cel mult doi ani de la data numirii, să absolve programul de formare specializată organizat de Institutul Național de Administrație (INA).

Guvernul precizează că, până la împlinirea termenului de doi ani, Picoiu nu a făcut dovada absolvirii programului de formare specializată. În aceste condiții, Executivul a decis eliberarea sa din funcție.

Picoiu anunțase anterior că încetarea mandatului are legătură cu împlinirea celor doi ani de la numire și cu faptul că nu a urmat cursul INA. „Astăzi, la ora 12.00, pe ordinea de zi a Guvernului se află revocarea mea din funcție pentru motive legislative (se împlinesc 2 ani de mandat și nu am curs INA), drept urmare încetează mandatul meu de prefect”, a transmis acesta.

După încheierea mandatului lui Adrian-Teodor Picoiu, atribuțiile de prefect al județului Constanța urmează să fie preluate de subprefectul Ali Șenol, potrivit informațiilor publicate joi.

Picoiu a ocupat funcția de prefect timp de doi ani, după numirea sa din octombrie 2024.

Editor : Ana Petrescu