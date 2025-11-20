Live TV

Guvernul l-a rechemat în țară pe consulul României la Cape Town, fostul prezentator tv Andrei Zaharescu. El se afla la post din 2013

Andrei zaharescu, fost prezentator tv
Andreo Zaharescu a fost numit consul la Cape Town în 2013. Sursă foto: MAE

Fostul prezentator TV Andrei Zaharescu, actual consul al Românei la Cape Town (Africa de Sud), a fost rechemat în țară, potrivit unei hotărâri de guvern adoptată în ședința de azi.

Alături de el, au mai fost rechemați consulii de la Bonn și Rio de Janeiro.

„Prin această hotărâre, s-a decis rechemarea de la post a următorilor consuli generali:

  • Nicolae Zaharescu - consul general, Consulatul General al României la Cape Town
  • Florin Marian Palade - consul general, Consulatul General al României la Rio de Janeiro
  • Dan Moraru - consul general, Consulatul General al României la Bonn”, a transmis guvernul într-un comunicat la finalul ședinței de joi.

Andrei Zaharescu este consulul României la Cape Town din 2013.

Înainte a fost unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de știri din România, pentru ca, în 2012, să devină purtător de cuvânt al Guvernului Ponta.

