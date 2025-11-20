Guvernul l-a rechemat în țară pe consulul României la Cape Town, fostul prezentator tv Andrei Zaharescu. El se afla la post din 2013 Data publicării: 20.11.2025 17:51 Andreo Zaharescu a fost numit consul la Cape Town în 2013. Sursă foto: MAE Fostul prezentator TV Andrei Zaharescu, actual consul al Românei la Cape Town (Africa de Sud), a fost rechemat în țară, potrivit unei hotărâri de guvern adoptată în ședința de azi. Alături de el, au mai fost rechemați consulii de la Bonn și Rio de Janeiro.„Prin această hotărâre, s-a decis rechemarea de la post a următorilor consuli generali:Nicolae Zaharescu - consul general, Consulatul General al României la Cape TownFlorin Marian Palade - consul general, Consulatul General al României la Rio de JaneiroDan Moraru - consul general, Consulatul General al României la Bonn”, a transmis guvernul într-un comunicat la finalul ședinței de joi.Andrei Zaharescu este consulul României la Cape Town din 2013.Înainte a fost unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de știri din România, pentru ca, în 2012, să devină purtător de cuvânt al Guvernului Ponta. Editor : B.P. Etichete: africa de sud sedinta de guvern andrei zaharescu cape town Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut” 2 Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare... 3 Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor... 4 Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape... 5 Alegeri locale 2025: BEM a respins trei candidaturi pentru Primăria Capitalei. Cine...