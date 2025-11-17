Live TV

Exclusiv Cum vrea să limiteze Guvernul cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din pensie până la 70 de ani. Șefii, exceptați

Data actualizării: Data publicării:
bani-lei
Coaliția a stabilit în februarie că ajutorul pentru pensionarii cu venituri mici va fi de 800 lei. Foto: Profimedia
Șefii instituțiilor vor fi exceptați

Guvernul pregătește noi restricții pentru angajații la stat care cumulează pensia cu salariul. Un draft obținut de Digi24.ro arată că, după emiterea deciziei de pensionare, aceștia vor putea rămâne în funcție până la 70 de ani, dar vor primi doar 15% din pensie, pe lângă salariu. Cei care nu acceptă noua regulă își pot pierde contractul de muncă. Măsura nu se aplică și pentru persoanele alese în funcții publice și cele din instituțiile subordonate Parlamentului, precum ASF, ANRE, Curtea de Conturi.

Ministerul Muncii a trimis spre avizare noul proiect care își propune să limiteze cumularea pensiei cu salariul la stat. Potrivit documentului în posesia căruia Digi24.ro a intrat, angajații care îndeplinesc vârsta de pensionare vor putea rămâne în câmpul muncii, până la 70 de ani, cu următoarea condiție: vor primi doar 15% din valoarea pensiei.

„Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul regiilor autonome înfiinţate de stat, ai societăţilor/companiilor naţionale, ai societăţilor la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, ai regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale, ai societăţilor la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, precum și ai autorităților de reglementare, căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, în conformitate cu principiul contributivității, a unei pensii de serviciu sau a unei decizii de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, poate  continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Persoanele prevăzute anterior pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%. Prevederile menționate anterior se aplică și în situația reîncadrării în baza unui nou raport de muncă/de serviciu, în condițiile legii”, reiese din proiectul pregătit la minister. 

Persoanelor care nu acceptă cuantumul pensiei li se vor încheia contractele de muncă, în termen de 15 zile de când legea intră în vigoare. 

Șefii instituțiilor vor fi exceptați

Potrivit informațiilor Digi24.ro, măsura nu se va aplica și pentru mandatele parlamentarilor, judecătorilor CCR, cei de la Curtea de Conturi sau restul instituțiilor din subordinea Parlamentului, precum: ASF, ANRE, AEP, Avocatul Poporului, Consiliul de Administrație al BNR, ANCOM, SIE, SRI. 

„Persoanele alese în funcții publice și persoanele numite în funcție în Instituțiile/Autoritățile publice prin Hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a Camerelor reunite ale Parlamentului, pot cumula pensia cu salariul pe durata exercitării mandatului. De această prevedere beneficiază și persoanele care dețin mandate a căror durată este prevăzută în Constituție pe durata exercitării mandatului”, reiese din proiectul citat. 

Atenție, este vorba despre persoanele alese și numite în funcții, adică persoanele din conducerea acestor instituții. Măsura se va aplica pentru restul angajaților din subordine. 

În acest moment, proiectul se află în proces de avizare, urmând să fie pus în transparență publică în următoarele săptămâni.

