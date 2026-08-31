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Guvernul marchează un jalon-cheie în PNRR: Electrocentrale Grup, Tipografica Filaret și Telecomunicații CFR, radiate oficial

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oana ghoerghiu face declaratii la guvern
Oana Gheorghiu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu anunţă, luni, închiderea, în ultima zi de derulare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a jalonului aferent restructurării a trei companii de stat. Este vorba despre Electrocentrale Grup, Societatea Tipografică Filaret şi compania Telecomunicaţii CFR. Cele trei companii au fuzionat prin absorbţie cu altele, fiind radiate.

„Astăzi, 31 august, chiar în ultima zi de implementare a PNRR, Guvernul Ilie Bolojan a închis jalonul 443: restructurarea a trei companii de stat din energie şi transporturi. Scopul acestui jalon a fost clar: să punem ordine în companiile de stat, pentru ca acestea să devină mai eficiente şi mai performante economic. Când am venit în Guvern, în noiembrie 2025, jalonul 443 era «misiune imposibilă». Nimeni nu-i dădea absolut nicio şansă pentru că nimeni nu făcuse nici măcar un singur pas spre restructurarea vreunei companii. (Mulţumim, PSD!) Când i-am întrebat ce se întâmplă, pe colegii din Guvern, responsabili de acest jalon, răspunsul a fost «trebuie să alegem 3 companii». Şi de ce nu le alegem? am întrebat eu. Ce ne opreşte să alegem ca să putem rezolva lucrurile? Răspunsul nerostit era «nu se doreşte». Aşa că am făcut să se dorească”, a scris Oana Gheorghiu, luni seară, pe Facebook.

Vicepremierul interimar a amintit că, în anul 2021, România şi-a asumat restructurarea sau listarea a 22 de companii.

Una dintre companiile restructurate este Electrocentrale Grup, care a fuzionat prin absorbţie cu Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie, din portofoliul Ministerului Energiei.

Alte două companii, Societatea Tipografică Filaret şi compania Telecomunicaţii CFR au fuzionat prin absorbţie cu Compania Naţională de Căi Ferate, din portofoliul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Oana Gheorghiu a precizat că Guvernul a primit de la Registrul Comerţului deciziile privind fuziunile prin absorbţie şi radierea celor trei companii.

„Pentru două dintre ele hotărârile s-au pronunţat astăzi şi vor fi comunicate oficial în zilele următoare, dar toate trei sunt admise. E o reformă de guvernanţă corporativă asumată prin PNRR, care elimină structuri paralele şi consolidează administrarea companiilor de stat din aceste domenii”, a adăugat Oana Gheorghiu.

Ea a precizat să restructurarea celor trei companii este „primul pas” şi începutul „unui drum mai lung” în reforma companiilor de stat, însă acest pas arată că „se poate”.

„De aici înainte, acest drum poate fi continuat acolo unde performanţa economică o cere”, a adăugat Oana Gheorghiu.

Editor : B.E.

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