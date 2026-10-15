Live TV

Guvernul Niculescu vrea să scutească mamele de plata CASS; indemnizația de creștere a copilului, plătită și după revenirea la muncă

Data publicării:
mama tine de mana un bebelus
Credit foto: Guliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Strategie pentru familie, natalitate și demografie Reforma cadrului legal privind evaluarea dizabilității Servicii comunitare pentru persoane vulnerabile Venitul minim de incluziune Locuițe sociale

Părinţii care revin voluntar la muncă ar putea păstra indemnizaţia de creştere a copilului încă trei sau şase luni, în funcţie de vârsta copilului la momentul revenirii, iar mamele cu copii sub doi ani ar putea fi scutite de plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), potrivit Programului de guvernare 2026-2028 al premierului desemnat, Luca Niculescu.

„Propunem modificarea OUG nr. 111/2010 pentru ca părintele care revine voluntar la muncă să păstreze indemnizaţia de creştere a copilului încă 6 luni, dacă revine când copilul are între 6 şi 12 luni, sau încă 3 luni, dacă revine după vârsta de 12 luni, fără stimulent de inserţie în această perioadă şi cu regimul mai favorabil pentru copilul cu dizabilităţi, precum şi pentru ca bunicii angajaţi să poată prelua concediul, cu acordul părinţilor. Menţinem subvenţia de 2.250 lei pe lună pentru angajatorii care încadrează părinţi cu trei sau mai mulţi copii, cu obligaţia păstrării raportului de muncă cel puţin 12 luni după subvenţie”, se arată în document.

De asemenea, programul prevede scutirea de CASS a mamelor cu copii sub doi ani şi a veteranilor de război, în anumite condiţii.

„În limita traiectoriei de deficit asumate şi cu măsuri compensatorii echivalente, scutim de contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) mamele cu copii sub 2 ani şi a veteranilor de război”, se precizează în program.

Strategie pentru familie, natalitate și demografie

Totodată, documentul prevede elaborarea, până în septembrie 2027, a unei strategii pentru familie, natalitate şi demografie.

„Până în septembrie 2027 elaborăm strategia pentru familie, natalitate şi demografie, cu plan bugetat şi indicatori anuali, cu responsabil şi cost pentru fiecare intervenţie. Corelăm accesul la muncă, locuire, creşe şi grădiniţe, promovăm cu angajatorii munca flexibilă şi reintegrarea după concediul de creştere a copilului şi întărim protecţia împotriva discriminării legate de maternitate”, potrivit sursei citate.

În ceea ce priveşte programul de fertilizare in vitro, este propusă o capacitate de 10.000 de beneficiari anual, cu un plafon de 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar.

„Continuăm programul de fertilizare in vitro, cu o capacitate propusă de 10.000 de beneficiari pe an, un plafon de 15.000 lei pe beneficiar şi un necesar estimat de circa 150 milioane lei anual, din bugetele naţionale aprobate”, se menţionează în document.

Reforma cadrului legal privind evaluarea dizabilității

Pe de altă parte, programul include măsuri pentru modificarea legislaţiei privind evaluarea dizabilităţii.

„Până în iunie 2027 promovăm modificarea Legii nr. 448/2006 pentru o evaluare a dizabilităţii centrată pe nevoile persoanei, digitalizată şi cu contestaţii soluţionate eficient, iar până în august 2028 testăm un cadru unitar de evaluare a handicapului şi invalidităţii, ca bază pentru unificarea celor două sisteme”, se arată în program.

De asemenea, documentul prevede acordarea unor vouchere de până la 8.000 de euro pentru tehnologii asistive destinate copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi.

„Continuăm dezinstituţionalizarea adulţilor cu dizabilităţi după încheierea PNRR, conform Legii nr. 7/2023, prin servicii comunitare, asistenţă personală şi locuire asistată, cu respectarea alegerilor persoanei şi menţinerea beneficiilor pentru locuire şi tranziţie. În 24 de luni formăm 1.500 de asistenţi personali profesionişti, pentru posturi finanţate multianual. Prin programul TECH ASSIST acordăm vouchere de până la 8.000 euro pentru tehnologii asistive pentru minimum 4.307 copii şi adulţi. Până în septembrie 2028 elaborăm legea reprezentantului personal, care sprijină luarea deciziilor potrivit voinţei persoanei, ca alternativă la consilierea judiciară şi tutela specială”, conform documentului.

Servicii comunitare pentru persoane vulnerabile

Totodată, programul prevede dezvoltarea serviciilor comunitare integrate pentru persoanele vulnerabile, în special în mediul rural.

„Dezvoltăm echipe comunitare integrate, de asistenţă socială, sănătate şi educaţie: ţinta intermediară propusă este de 1.500 de echipe şi 300.000 de beneficiari în 15 luni, iar obiectivul, 2.000 de comunităţi rurale şi circa 450.000 de persoane vulnerabile până în 2029, cu circa 4,1 mld. lei din Programul Incluziune şi Demnitate Socială. Sprijinim întreprinderile sociale din mediul rural şi din comunităţile izolate, inclusiv iniţiativele conduse de femei şi cele care valorifică meşteşugurile tradiţionale, pentru locuri de muncă şi mai puţină dependenţă de ajutoare sociale”, se arată în document.

Venitul minim de incluziune

De asemenea, este prevăzută evaluarea sistemului de acordare a venitului minim de incluziune şi simplificarea accesului la acest beneficiu.

„În 6 luni evaluăm aplicarea venitului minim de incluziune, inclusiv cauzele neaccesării şi efectul asupra intrării în muncă, şi propunem ajustarea pragurilor, accesul simplificat în mediul rural şi plata pe card unde este posibil. Corelăm venitul minim şi indemnizaţia de şomaj cu participarea la formare şi inserţie: beneficiarii apţi de muncă au obligaţia de a răspunde ofertelor ANOFM, iar asistenţa rămâne garantată persoanelor fără capacitate de muncă. Actualizăm planul pentru Garanţia europeană pentru copii, cu ţinte anuale de acces al copiilor în risc de sărăcie la educaţie timpurie, o masă sănătoasă la şcoală, servicii medicale şi locuire adecvate”, potrivit sursei citate.

Locuițe sociale

În ceea ce priveşte locuinţele sociale, documentul propune un mecanism de finanţare din fonduri europene şi un program-pilot în cel puţin trei municipii.

„În 12 luni propunem un mecanism de finanţare a construirii şi modernizării locuinţelor sociale din fonduri europene, corelat cu accesul la servicii şi combaterea segregării, şi elaborăm cadrul legal pentru cooperative de locuire şi parteneriate public-private, cu un program-pilot în minimum 3 municipii pentru tineri, familii cu copii şi lucrători cu venituri medii. În 14 luni operaţionalizăm Registrul Naţional Unic al Solicitărilor de locuinţe, cu criterii de punctaj clare şi alocare transparentă”, se precizează în program.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
Smartphone with new message push notifications from email or chat app. Digital communication and information overload concept on white background.
2
Senatul a adoptat proiectul prin care cetățenii ar putea primi SMS sau e-mail cu 30 de...
Vladimir Putin
3
Putin cheamă armata, FSB și Consiliul de Securitate la raport după ce ucrainenii au...
sorin grindeanu kimberly guilfoyle
4
Reacția lui Grindeanu, după demisia ambasadoarei SUA Kimberly Guilfoyle. „Dacă îmi spunea...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
MM Stoica a făcut accident: ”Mașina e daună totală”
Digi Sport
MM Stoica a făcut accident: ”Mașina e daună totală”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Program de guvernare: Câți kilometri de autostradă vrea să dea în exploatare Executivul până la sfârșitul anului, apoi în 2027
998581_998581_cladirea-guvernului
Reforma administrativă a Guvernului Niculescu: Audit la instituții, personal redimensionat, servicii comune între primării
Ședință de plen a Parlamentului României.
Parlamentul decide marți dacă Guvernul Luca Niculescu va fi învestit. Calendarul audierilor miniștrilor și când are loc votul
grafic urcare bancnote lei
Cum vrea Cabinetul Luca Niculescu să reducă deficitul bugetar: măsuri prin care ar pune cheltuielile statului sub control
portofel cu bancnote de diferite valori
Legea salarizării, condiționată de reducerea cheltuielilor de personal. Ce prevede programul de guvernare pentru pensii și salarii
Recomandările redacţiei
luca niculescu inquam george calin
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Programul de guvernare al Guvernului Luca Niculescu: pensii indexate...
sala guvernul romaniei inquam octav ganea
Guvern nou, restanțe vechi. Spitalele riscă să rămână fără bani, iar...
Piranha 5
Programul de guvernare: Apare Autoritatea Națională pentru Industria...
Ultimele știri
Bruxellesul elimină termenul „cât mai curând posibil” din documentul privind aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la UE
Armele și informațiile pe care numai americanii le pot oferi Ucrainei
UE vrea să limiteze importurile din China. Industria chimică și cea a utilajelor, vizate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii atrag succesul și oportunitățile pe 15 octombrie 2026. Ziua în care pot face un pas important spre...
Cancan
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Fanatik.ro
Andrei Vochin se înclină în fața lui Cicâldău: „Chiar dacă Assad a marcat pentru Craiova”
editiadedimineata.ro
Un jurnalist japonez riscă până la 20 de ani de închisoare pentru presupus spionaj în Rusia
Fanatik.ro
Mihai Stoica, implicat într-un accident serios în București! SUV-ul său a fost distrus total. Prima reacție...
Adevărul
„Cariera mea se încheie”. Decizia luată de Andreia Bodea, directoarea unui colegiu de elită din București...
Digieconomic
Statul nu are bani pentru programul „Viața la țară”.
Digi FM
Mircea Solcanu, de la celebritate la perioade în care trăia cu 50 de lei pe săptămână. Ce face astăzi și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Erling Haaland pleacă de la Manchester City, iar agenții au început discuțiile cu singurul club la care vrea...
Pro FM
Paul McCartney susține că își amintește momentul în care s-a născut, în urmă cu 84 de ani: „Țin minte un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Hilary Swank, însărcinată la 52 de ani! Actrița din „Million Dollar Baby” va deveni mamă pentru a treia oară
Adevarul
A fost arestat redactorul-șef al publicației independente ruse Novaia Gazeta. Jurnalistul, ridicat după o...
Newsweek
Viitorul ministru al muncii, anunț despre sumele cu care cresc pensiile. Vom avea cu 14 miliarde în plus
Digi FM
Adoarme în cadă, pe toaletă și în timpul întâlnirilor. Coșmarul trăit de o tânără de 23 de ani, diagnosticată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
10 lucruri care ne îmbătrânesc mai repede decât trecerea timpului. Obiceiurile și emoțiile care își lasă...
Digi Animal World
Descoperire importantă a cercetătorilor. Cum își recunosc pisicile identitatea prin „cartea de vizită” chimică
Film Now
Judi Dench, declarație neașteptată la 91 de ani: "Vreau să mor în cabina mea, după un spectacol". Actrița își...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro