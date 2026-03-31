Sorin Grindeanu a început o serie de întâlniri cu liderii din teritoriu pentru a arăta, înainte de ședința care va decide soarta guvernării, care e atmosfera din partid, iar concluzia este una simplă: Guvernul nu va mai arăta la fel după data de 20 aprilie. Toți liderii par să spună la unison: PSD vrea să fie vioara întâi, fără Bolojan și fără USR la Palatul Victoria.

9 decembrie 2025

Conducerea PSD de la București a trimis o scrisoare către toate organizațiile județene din țară pentru a le cere părerea cu privire la starea guvernării:

„În ce măsură considerați că politicile și măsurile definitorii pentru PSD și pentru electoratul nostru au fost asumate și implementate corect de Guvernul bolojan?”, a fost prima întrebare adresată liderilor din teritoriu.

Timp de trei luni și jumătate subiectul consultării interne a părut abandonat în interiorul partidului și folosit mai degrabă ca armă de negociere în discursurile publice ale liderilor de la centru.

Pe 23 martie conducerea PSD a decis că referendumul intern privind ieșirea sau nu de la guvernare va avea loc abia după Paște - pe 20 aprilie.

Final de martie (2026)

Consultările au început oficial pe 27 martie, după ce, cu o zi înainte, Sorin Grindeanu a mers la Bruxelles pentru a-i informa pe socialiștii europeni cu privire la strategia politică a partidului, în plan intern. Tot atunci, liderul PSD a transmis, printr-o postare pe Facebook, că i-a prezentat inclusiv președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, problemele din Coaliție. Un anunț care i-a adus numeroase critici, pe motiv că a prezentat probleme de partid într-o întâlnire la nivel înalt.

Cu ce am rămas după primele consultări cu PSD-ul din teritoriu

Cinci întâlniri regionale a avut Sorin Grindeanu până în prezent, care au adunat liderii din zona Sud Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea), Sud Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman), Sud-Est (Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Galați și Vrancea), Nord-Est (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui) și din regiunea de dezvoltare Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu).

Concluziile după fiecare reuniune au fost aceleași: social-democrații s-au obișnuit la Putere, dar nu mai vor Guvernul din prezent. PSD vrea să fie vioara întâi.

Întâlnirea „aprinsă” cu oltenii și cele trei scenarii privind guvernarea

Vineri, Sorin Grindeanu le-a vorbit membrilor de partid din Oltenia despre trei scenarii privind guvernarea: să continue cu Ilie Bolojan, partidul să treacă în Opoziție sau să schimbe premierul. Iar social-democrații prezenți la întâlnire au ales numaidecât să rămână la guvernare, dar cu un nou premier și fără USR în Coaliție.

„A fost ca la olteni, mai aprinși așa. Lumea a exclus astăzi să mai continuăm în această formulă”, a descris Grindeanu atmosfera din sală.

De altfel, unii lideri din regiune s-au poziționat vizavi de guvernare cu mult timp înainte. Spre exemplu, președintele PSD Olt, Marius Oprescu, spunea încă din februarie că la referendumul intern va vota pentru plecarea lui Ilie Bolojan din funcţia de premier şi pentru debarcarea USR, potrivit Gazeta Nouă.

O nouă reuniune, același rezultat: fără Bolojan și USR

Sâmbătă, liderii PSD au avut o reuniune cu filialele din Muntenia, de unde au transmis același mesaj: social-democrații vor un Guvern fără Ilie Bolojan și reconfigurarea Coaliției.

Reuniunea organizațiilor PSD din regiunea Sud-Muntenia. Sursa foto: Facebook

„Astăzi am supus la vot, prin vot deschis, poziția noastră. În totalitate, au votat pentru a decide clar ce vom face, pentru un Guvern fără Ilie Bolojan, pentru un Guvern fără partide toxice și, nu în ultimul rând, pentru un Guvern în care poziția PSD să fie luată în calcul", a declarat șeful PSD Dâmbovița, Corneliu Ștefan.

„E clar faptul că așa nu se mai poate continua!”, a transmis, la rândul său, și deputatul PSD de Argeș Cătălin Mîndroc.

PSD se pregătește de alegeri?

Tot liderul PSD Dâmbovița a scris ulterior pe Facebook că social-democrații își fac calculele și pentru alegerile de peste doi ani:

„Am transmis un mesaj limpede: obiectivul nostru este câștigarea tuturor rundelor de alegeri din 2028. Este o țintă pentru care muncim deja, în fiecare localitate, în fiecare organizație, în fiecare comunitate”.

La Brăila, Grindeanu a avansat și scenariul anticipatelor

În urma întâlnirii de la Brăila, duminică, Sorin Grindeanu a vorbit și despre scenariul alegerilor anticipate în cazul în care formațiunile de la Putere nu reușesc să ajungă la un acord:

„Tot timpul există acest scenariu în momentul în care ai schimbări de Guvern. Este mai greu realizabil în România din cauza prevederilor constituționale. Mai greu se aplică sau ajungi la alegeri anticipate, dar evident, tot timpul este acolo un scenariu care poate să se întâmple.”

Criza politică, văzută din teritoriu doar ca o „sperietoare”

Un mesaj clar de poziționare din teritoriu a venit de la șeful PSD Brăila, Francisk Iulian Chiriac:

„Ajunge cu sperietoarea că o schimbare ar arunca România în criză. România este deja în criză.”

Ce vrea de fapt PSD? Guvernarea, dar după propriile reguli

Sorin Grindeanu a trasat deja o primă concluzie după primele patru întâlniri din teritoriu: social-democrații vor la guvernare, dar să fie ei cei care dau direcția.

„Reconfigurarea (guvernării n.red) este scenariul pe care îl susțin majoritatea colegilor. Suntem la a patra regională și nimeni nu susține să rămânem cum suntem acum. Nu am auzit pe cineva să spună că trebuie să continuăm în aceeași formulă, adică să îl avem premier pe Ilie Bolojan. Toată lumea își dorește să continuăm în cadrul unei Coaliții proeuropene, dar să nu mai fie lucrurile în acești parametri”, a spus liderul PSD, după reuniunea de la Bacău, care a avut loc luni.

Și secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a transmis un mesaj similar: „Nu mai putem funcționa ca până acum de dragul unei stabilități iluzorii, care ne afundă-n crize, sărăcie și suferință! Nu impunem nimic partenerilor din actuala Coaliție, dar nici nu acceptăm să ni se spună ce să facem și cum să procedăm!”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Poziția noastră este una clară: putem continua la guvernare, pentru că am câștigat alegerile, dar nu în actuala formulă și nu cu această conducere, nu cu domnul Ilie Bolojan ca prim-ministru", a transmis și președintele PSD Neamț, Daniel Vasilică Harpa, în urma reuniunii de la Bacău.

„Lumea e nemulțumită în masă”

Seria întâlnirilor cu social-democrații din teritoriu a continuat pe același tipar și la Brașov, marți. „Lumea este nemulțumită în masă. Nu poți să stai doar pe tăieri. Tai de la investiții, tai de la consum. Clar nu mai putem rezista”, a declarat Marius Dunca, președintele PSD Brașov.

Grindeanu a venit și cu un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan, cerându-i „să se abțină de la lecții”, după ce premierul a lăsat de înțeles că strategia social-democraților, care cer schimbări în Guvern fără să se gândească la consecințe, reprezintă o aroganță politică. „Să vorbești de aroganță acum de la Palatul Victoria e un pic de râs”, a declarat liderul PSD.

Ce lideri vor trecerea PSD în Opoziție

În ciuda concluziilor transmise public după întâlnirile din teritoriu, există și voci în interiorul PSD care cer trecerea în Opoziție.

Bogdan Toader, președintele PSD Prahova, a transmis în urmă cu o săptămână că va vota pentru ieșirea formațiunii de la guvernare. Acesta susține că „Partidul Social-Democrat nu trebuia să intre la guvernare alături de PNL și USR” și că „nu a fost și nici nu este momentul pentru o astfel de alianță”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Seria discuțiilor cu filialele PSD din țară continuă cu întâlnirea regională București-Ilfov, care va avea loc miercuri.

