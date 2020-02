Guvernul Orban și cele 25 de OUG-uri. Marcel Ciolacu: Vom sesiza CCR să ne lămurească

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a părut că se încurcă în propriile explicații, miercuri seara, la Digi24, atunci când a fost întrebat despre cele 25 de ordonanțe de urgență pe care Guvernul Ludovic Orban le-a dat în ajunul moțiunii de cenzură și despre care liderul Pro România, Victor Ponta, a spus, miercuri, că doar şase ar avea avizele necesare. Marcel Ciolacu spune că va sesiza Curtea Constituțională pentru a lămuri această speță.

Liderul Pro România, Victor Ponta, susţinuse, miercuri, că din cele 25 de ordonanţe de urgenţă adoptate de Guvern în ultima şedinţă, doar şase au primit avizele necesare, iar celelalte 19 nu ar mai putea să intre în vigoare pentru că Guvernul a fost demis şi decizia este deja publicată în Monitorul Oficial.

Aflat în studioul Digi24, miercuri seara, Ludovic Orban nu a confirmat cifrele avansate de Victor Ponta, însă a precizat că toate ordonanțele vor fi publicate în Monitorul Oficial după obținerea avizelor. „Adoptarea ordonanţelor de urgenţă se face şi fără avizul Consiliului Legislativ. Ele toate se duc la Consiliul Legislativ. Evident că ordonanţele se aprobă sub rezerva includerii observaţiilor Consiliului Legislativ. Asta-i aşa, să mai facă cineva puţină tevatură. (...) Nu ştiu de unde are informaţiile Ponta. Până la urmă toate ordonanţele vor avea avizele necesare pentru a putea fi publicate în Monitorul Oficial”, a spus Ludovic Orban la Digi24, precizând că toate ordonanțele, care aveau avizele necesare de la miniștrii de resort, au fost semnate de el în data de 4 februarie, deci înainte de a cădea guvernul.

El a recunoscut că a dat aceste ordonanțe în virtutea principiului că „paza bună trece primejdia rea”, luând în calcul posibilitatea de a pica guvernul, pentru că, a justificat Ludovic Orban, românii așteaptă ca guvernul să le rezolve problemele. Ludovic Orban a subliniat că nu este vorba de ordonanțe „cu adresă”, prin care să scapi un om de la închisoare, cum a fost cazul cu Dragnea, ci de acte normative care erau absolut necesare pentru a asigura buna funcționare a unor lucruri. A dat și câteva exemple.

Marcel Ciolacu: Dvs. realizați în ce România am ajuns noi să trăim?

„E un punct de vedere. Cred că o să ne adresăm Curții Constituționale să ne lămurească dacă aceste ordonanțe sunt legale sau nu. Categoric”, a declarat Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, miercuri seara, la Digi24, rugat să comenteze această declarație a premierului demis. Marcel Ciolacu a precizat că CCR va fi sesizată cu privire la ordonanțele care nu au aviz de la Consiliul Legislativ. „Eu n-am auzit până acum... Dvs. realizați în ce Românie am ajuns noi să trăim? Eu nu am zis total gratuit, azi, în Parlament, că dl. Orban nu are nicio treabă cu democrația sau cu formatul unui om politic democrat. Poate cu Ceaușescu are”, a comentat Ciolacu.

În momentul în care i s-a reamintit că Viorica Dăncilă a dat o OUG care a fost publicată în Monitorul Oficial și și-a produs efectul, deși avea aviz negativ de la ministrul justiției, Ciolacu a spus că e cu totul altă situație. „Și Guvernul Orban a primit avizul negativ al Consiliului Legislativ, dar dânsul nu mai are atribuții de a emite ordonanțe. Este cu totul altă situație”, a insistat președintele Camerei Deputaților.

La observația că ordonanțele au fost emise marți, când guvernul era în funcție, Ciolacu a spus: „Le-a emis, dar fără aviz. Astăzi (miercuri - n.r.) a fost emis avizul, urmează guvernul să facă o nouă ședință, să aibă atribuții să aibă ordonanțe - lucru care nu-l mai are, știm foarte bine că guvernul Orban a fost demis. Vom vedea. Nu sunt... Dar există suspiciuni în acest sens”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Controverse pe tema ordonanțelor. Doi foști judecători CCR se contrazic

Guvernul Orban a adoptat, marți seara, într-o ședință ce s-a terminat spre miezul nopții, nu mai puțin de 25 de ordonanțe de urgență și 31 de hotărâri de guvern. Ulterior, Guvernul a fost demis, miercuri, prin moțiune de cenzură, cu 261 de voturi „pentru”.

Ordonanțele de urgență ale Guvernului care nu au fost transmise Camerei Deputaților și Monitorului Oficial și nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României după data la care a fost publicată moțiunea de cenzură prin care Guvernul a fost demis, nu mai pot fi publicate, deoarece Guvernul, după această dată, nu mai poate să ia nicio decizie cu privire la o ordonanță de urgență sau alte măsuri, altele decât interesează administrarea curentă a treburilor țării”, a declarat fostul judecător constituțional Toni Greblă, pentru MEDIAFAX.

De altă părere este însă Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale. În opinia sa, trecerea moțiunii de cenzură și căderea Guvernului Orban nu au nicio consecință asupra OUG adoptate marți seara. Zegrean spune că Parlamentul este singurul care poate să admită sau să respingă ordonanțele. „Ordonanțele de urgență au fost adoptate marți când Guvernul era în funcție, acestea trebuie depuse la Parlament pentru dezbatere și publicate în Monitorul Oficial. Faptul că miercuri a căzut Guvernul în urma moțiunii de cenzură, teoretic și constituțional, nu are nicio consecință asupra OUG adoptate. Șansa lor de a supraviețui este mică, pentru că Parlamentul le poate lua în dezbatere cu prioritate, chiar luni să le pună pe ordinea de zi, să le dezbată și să le respingă sau să le admită”, a arătat Zegrean.

La rândul său, Avocatul Poporului consideră că adoptarea, într-o singură ședință de Guvern, a 25 de ordonanțe de urgență reprezintă o gravă abatere de la norme: Guvernul s-a substituit practic Parlamentului.

Avocatul Poporului poate spune ce doreşte, a replicat premierul Ludovic Orban, întrebat fiind cum comentează faptul că instituţia a anunţat că va sesiza Curtea Constituţională. „Toate OUG adoptate de guvernul condus de mine sunt OUG absolut necesare, reglementează situaţii prin care se rezolvă probleme grave. Sunt benefice românilor”, a spus Ludovic Orban.

Preşedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu criticase și el miercuri guvernul Orban pentru cele 25 de ordonanţe de urgenţe adoptate marţi în şedinţa-maraton care s-a prelungit până la miezul nopţii. El a spus că va sesiza Comisia de la Veneția și va cere desecretizarea stenogramei de la ședința de Guvern din 4 februarie.

