Guvernul pregătește reorganizarea Romsilva prin modificarea Codului silvic

Guvernul are ședință, vineri de la ora 10.00, pentru a adopta un proiect de ordonanță de urgență care are în vedere modificarea unui articol din Codul silvic care să permită Executivului să reorganizeze Romsilva prin hotărâre, la propunerea Autorității publice centrale pentru silvicultură.

Proiectul de ordonanță de urgență modifică alin.(2) al art. 32 din Legea 331/2024 privind Codul Silvic după cum urmează: „Măsurile de organizare şi funcţionare, precum şi de reorganizare ale Romsilva se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii”.

Conform Codului silvic, Autoritatea publică centrală pentru silvicultură, denumită Autoritatea, este organizată şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi reprezintă autoritatea de stat în domeniul silviculturii cu rol de implementare, reglementare, coordonare şi control.

În forma actuală a articolului 32 din Codul silvic, în maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii, „la propunerea Autorităţii, Guvernul, prin hotărâre, va adopta Regulamentul de organizare şi funcţionare al Romsilva”, care este publicată în Monitorul Oficial.

În nota de fundamentare a proiectului de OUG sunt invocate obligaţiile prevăzute în PNRR, respectiv prin implementarea activităţilor din Componenta C2 - Pădurea şi protecţia biodiversităţii.

„Considerând că România se confruntă cu o situaţie extraordinară determinată de presiunea timpului şi de riscul pierderii finanţării europene, adoptarea de urgenţă a prezentului act normativ devine indispensabilă pentru corectarea cadrului juridic existent pentru implementarea în mod corespunzător a jalonului 24 din PNRR. Prin modificarea propusă prin proiectul de act normativ se creează temeiul pentru organizarea, reorganizare, restructurarea, precum şi pentru funcţionarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva”, spune în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Această ordonanță de urgență trebuia adoptată de Guvern, în ședința de joi, însă nu avea toate avizele necesare de la toate ministerele, a explicat purtătoarea de cuvânt a Executivului Ioana Dogioiu.

