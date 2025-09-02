Guvernul prezintă ce ar însemna tăierea posturilor cu 40% în plan local. Lista fiecărui județ | DOCUMENT

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, marți, la Palatul Victoria, ce ar însemna o reducere a posturilor în administrația publică locală cu 40%, procentul care a stârnit un adevărat scandal în Coaliție. Potrivit Executivului, puțin peste 13.000 de posturi ar urma să fie tăiate în plan local, ceea ce reprezintă 10% din totalul posturilor ocupate în prezent și doar jumătate din primării ar fi nevoite să facă restructurări. Prezentăm mai jos situația pentru fiecare județ în parte.

În prezent, în administrația locală ar figura 189. 777 de angajați, potrivit documentului prezentat de Guvern. Dacă s-ar aplica reducerea cu 40% a posturilor, așa cum propune premierul Ilie Bolojan, numărul final al posturilor ar ajunge la 126.862.

Însă acestea cuprind și posturi vacante. Astfel, posturile ocupate reduse efectiv ar fi de 13.098, adică un procent de 10%.

Din totalul de 3.228 de unități administrativ-teritoriale, doar 1.655 vor trebui să taie posturi din organigrame.

Județele fruntașe la tăieri

Cele mai multe posturi ar trebui reduse din județe precum:

Prahova - 724 de posturi din 68 de UAT-uri

București - 708 posturi

Argeș - 649 de posturi din 58 de UAT-uri

Suceava - 627 de posturi din 48 de UAT-uri

Galați - 522 de posturi din 61 de UAT-uri

Mureș - 513 posturi din 56 de UAT-uri

Hunedoara - 450 de posturi din 46 de UAT-uri

Iași - 439 de posturi din 65 de UAT-uri

Ce spune Ilie Bolojan

„Pentru o reducere efectivă de 10% a personalului de la posturile ocupate, ar însemna ca, din numărul total, să avem o reducere de aproximativ 40%.

În jumătate dintre UAT-uri ar trebui făcute reduceri de personal, iar cealaltă jumătate își vede de treabă, pentru că și-au calculat personalul în așa fel încât funcționează eficient. Însă, în cealaltă jumătate, primarii și șefii de CJ-uri ar trebui să se uite atent de ce, în unele localități, lucrurile pot funcționa bine cu mai puțini angajați.

Dacă am vrea să avem un efect de 15% reducere, ar însemna că ar trebui să aplicăm un procent de 45% reducere. Asta ar însemna că, în 60% dintre unități, vor trebui să existe tăieri”, a declarat premierul, marți, la Palatul Victoria.

Scandal în Coaliție

Reforma administrației locale a stârnit certuri în Coaliția de guvernare. PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să se înțeleagă asupra tăierilor de posturi și a concedierilor. Asta pentru că inițial a fost propusă subțierea aparatului bugetar cu 20-25%, un procent cu care social-democrații fuseseră de acord, însă ulterior premierul a anunțat că procentul ar fi prea mic pentru a face o reformă reală și a propus o tăiere cu peste 40%.

În urma neînțelegerilor, proiectul de reformă în plan local a fost amânat câteva săptămâni, iar premierul Ilie Bolojan a amenințat în ședințele interne cu demisia, dacă reforma nu este dusă la capăt.

