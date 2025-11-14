Live TV

Guvernul prezintă săptămâna viitoare noul proiect care taie pensiile magistraților. Bolojan mizează pe „buna-credință” a CSM

Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că noul proiect privind pensiile magistraţilor, elaborat după ce Curtea Constituţională a respins forma iniţială propusă de Guvern, va fi prezentat la începutul săptămânii viitoare. „Buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care CSM va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiect”, precizează şeful Executivului.

„Săptămâna viitoare vom repune proiectul. În prima parte a săptămânii trebuie să facem asta, ca să existe o perioadă rezonabilă de timp în aşa fel încât CSM să ne poată da un aviz în forma în care vor considera de cuviinţă. Şi buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care se va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiect, în aşa fel încât să îndeplinim condiţiile ca în termenul cel mai scurt posibil, rezonabil, să propunem din nou acest proiect pentru ca el să devină lege.

Dacă facem asta până pe data de 28 nu mai avem probleme legate de pierderea banilor (din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – n.r.), cel puţin în totalitate. Poţi să ai anumite penalizări, la fel se întâmplă şi cu celelalte jaloane şi asta trebuie să facem”, a declarat Bolojan, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, potrivit News.ro. 

Întrebat dacă în viitorul proiect pe care Guvernul îl va propune spre adoptare se va menţine, pentru pensiile magistraţilor, pragul de 70% din salariu, prim-ministrul a răspuns: „La începutul săptămânii viitoare vom tranşa toate detaliile acestui proiect şi după ce va fi o decizie a coaliţiei îl vom anunţa”, subliniind că, în opinia sa, decizia privind viitoarele propuneri formulate de Executiv trebuie luată până marţi.

Ilie Bolojan a afirmat, referindu-se la reforma privind pensiile magistraţilor, că, dacă aceasta ar fi depins exclusiv de Guvern, ea ar fi fost realizată până acum.

„Gândiţi-vă că ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituţională, ceea ce se întâmplă în zona pensiilor de magistraţi nu depinde exclusiv de Guvern. Dacă depindea exclusiv de Guvern, am fi închis jalonul de mult, cu propunerea pe care am făcut-o ca pensiile să fie aduse la o valoare rezonabilă, am spus de 70% din ultimul salariu net şi de asemenea să existe o perioadă de 10 ani de tranziţie între prevederile actuale care le permit să iasă la pensie la 48 de ani, de exemplu, şi perioada în care ieşi la pensie în mod obligatoriu la 65 de ani, eventual dacă vrei să ieşi ceva mai repede, cu 7 ani de zile, ai nişte penalizări. Ceea ce am propus, consider că a fost un proiect care este just, este corect, este respectuos faţă de magistraţi, faţă de ceea ce se întâmplă în Europa şi în România”, a mai declarat prim-ministrul.

