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Video Guvernul propus de Luca Niculescu ar putea primi votul în Parlament în această săptămână. Calendarul discutat de partide (surse)

Data actualizării: Data publicării:
2026-10-08-4318
Declarații de presă la finalul întâlnirii dintre Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat și liderii PSD, la sediul partidului din București, 8 octombrie 2026. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
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Ultimele informații obținute de Digi24 arată că partidele parlamentare iau în calcul ca Guvernul propus de Luca Niculescu să ajungă la votul de învestitură chiar în această săptămână. Potrivit surselor politice citate, de joi am putea asista la audierile miniștrilor propuși de Luca Niculescu, urmând ca vineri seară să aibă loc ședința în care parlamentarii vor da votul decisiv pentru instalarea Guvernului.

Presiunea pusă pe partide, în așa fel încât să acorde votul de încredere pentru Guvernul propus de Luca Niculescu cât mai repede, îi face pe social-democrați și pe liberali să ia în calcul un calendar accelerat.

Astfel, dacă după ședința PSD de miercuri, de la 16:00, social-democrații decid să intre la guvernare, surse politice au explicat pentru Digi24 că se va intra în linie dreaptă cu procedurile parlamentare pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu.

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În acest sens, joi ar putea avea loc audierile miniștrilor propuși, iar vineri (seara) să fie programată ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților, în cadrul căreia premierul desemnat va cere votul de încredere al parlamentarilor.

O altă variantă luată în calcul de reprezentanții partidelor presupune ca votul de învestitură să fie organizat luni, cel târziu marți.

Editor : M.G.

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