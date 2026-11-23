Guvernul a recunoscut luni că a majorat în secret, în ședința de vinerea trecută, salariile angajaților de la companiile de stat Transgaz și Transelectrica. Digi24.ro a scris încă de de vineri, citând surse guvernamentale, despre o majorare cu 6,5% a salariilor la cele două companii, care nu fuseseră anunțate pe ordinea de zi a ședinței, iar Executivul nu a comunicat pe acest subiect.

Guvernul a transmis luni dimineață într-un comunicat că, „prin decizia Secretariatului General al Guvernului, agenda publică a ședinței de Guvern din data de 20 noiembrie a.c. se actualizează cu următoarele memorandumuri:

Memorandum privind acordarea indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026 în cuantum de 6,5 la sută, în conformitate cu prevederile art. 36 al. 2 din OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr 227 privind Codul Fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu încadrarea strictă în nivelul aprobat prin BVC pe anul 2026 al cheltuielilor de natură salarială pentru CNT EE Transelectrica SA.

Memorandum privind aprobarea indexării salariilor personalului la SNTGN Transgaz SA față de nivelul realizat în anul 2025 cu maximul indicelui mediu de creștere al prețurilor prognozat pentru anul 2026, prin raportatre la art. 36 al. 2 din OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr 227 privind Codul Fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.”

Digi24.ro a scris încă de de vineri, citând surse guvernamentale, despre aceste majorări, care nu fuseseră anunțate pe ordinea de zi a ședinței.

Proiectul privind majorările salariale nu s-a regăsit pe ordinea de zi a ședinței de vinerea trecută, iar Executivul nu a comunicat pe acest subiect.

Totuși, Guvernul poate adopta și proiecte incluse în registrul „confidențial”, categorie în care au fost încadrate și majorările salariale pentru Transgaz și Transelectrica, au precizat sursele guvernamentale pentru Digi24.ro.

În vară, fostul Executiv a aprobat suplimentarea schemei de personal a Transgaz, compania care transportă gaze naturale, cu 148 de posturi, precum și majorarea cheltuielilor salariale cu 9.548.000 de lei.

O măsură similară a fost aprobată și în cazul Transelectrica, unde schema de personal a fost suplimentată cu 124 de posturi, iar cheltuielile salariale au crescut cu 12.278.000 de lei.

Câștigul mediu salarial în cadrul Transgaz este de 15.600 lei, în timp ce salariul mediu în cadrul Transelectrica ajunge la 17.200 de lei, potrivit Economedia.

Editor : B.P.