Guvernul s-a răzgândit: proiectul care reducea unele taxe și impozite locale nu va mai fi adoptat vineri (surse)

Premierul Ilie Bolojan la o ședință a Executivului. Foto: gov.ro
Coaliția a decis că proiectul va fi adoptat vineri Despre ce taxe e vorba și cine sunt beneficiarii

Liderii Coaliției de guvernare au stabilit reducerea taxelor locale pentru persoanele cu handicap, pentru imobilele vechi, dar și pentru mașini, cu promisiunea că proiectul va fi adoptat în următoarea ședință de guvern, adică vineri. Potrivit informațiilor Digi24.ro, proiectul nu se află însă pe ordinea de zi a ședinței. 

ACTUALIZARE 10:20 Președintele Consiliului Economic și Social, Sterică Fudulea, a explicat în direct la Digi24 că proiectul care vizează reducerea taxelor locale nu a primit momentan toate avizele necesare de la ministere. 

„În momentul în care toată procedura interministerială va fi definită, va ajunge și la CES, iar colegii mei își vor spune punctul de vedere și vom decide.

Când primim orice inițiativă a Guvernului, noi răspundem prompt și, chiar dacă, conform regulamentului, avem o singură ședință pe săptămână, săptămâna aceasta ne-am văzut de trei ori pentru a discuta inițiativele Guvernului. La noi ajunge după ce se termină procesul de avizare interministerială”, a declarat președintele CES.

Știrea inițială

Coaliția a decis că proiectul va fi adoptat vineri

„Vineri, la ședința de guvern, se va adopta o Ordonanță de urgență prin care taxele locale vor fi revizuite pentru fiecare cetățean. Suprataxarea în cazul mașinilor, sigur că trebuie rezolvată, va fi rezolvată. În cazul clădirilor, era o nemulțumire, mai ales pentru acei oameni care trăiesc în clădiri construite în anii 60-70, clădiri mai vechi de 50 de ani, dar impozitul este la fel ca și în cazul clădirilor care au fost construite în ultima perioadă.

Și în cazul persoanelor cu dizabilități iarăși vor fi niște reduceri de taxe extrem de importante. Eu am venit cu propunerea, l-am convins în primul rând pe premierul Bolojan, pe Sorin Grindeanu și după aceea pe toată coaliția'', a declarat Kelemen Hunor, președintele UDMR, marți la RFI. 

Proiectul nu figurează, însă, pe ordinea de zi a ședinței de vineri a Executivului, programată pentru ora 11:00. Potrivit informațiilor Digi24.ro, modificările nu au primit toate avizele necesare, motiv pentru care proiectul întârzie. 

Despre ce taxe e vorba și cine sunt beneficiarii

Modificările vizează reducerea impozitelor pentru clădirile vechi, dar și pentru persoanele cu dizabilități.

  • Cota de reducere destinată impozitului pentru clădiri mai vechi de 100 de ani - aceasta va fi de 25%; 
  • Cota de reducere destinată impozitului pe clădiri între 50 şi 100 de ani - aceasta va fi de 15%; 

De asemenea, Coaliția a decis să vină cu modificări și în privința impozitelor datorate de persoanele cu handicap pentru locuințe și pentru prima mașină, după ce scutirea acestora de la plata impozitelor a fost eliminată la începutul anului. Astfel, persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice.

Nu în ultimul rând, Executivul urmează să vină cu modificări și în privința mașinilor pentru care impozitul a crescut cu peste 70%. 

