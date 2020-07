Guvernul se pregătește de intrarea în vigoare a legii carantinei. Vor fi emise decizii de izolare la domiciliu

Premierul Ludovic Orban a solicitat responsabililor din sistemul medical și şefilor Direcţiilor de Sănătate Publică să aibă pregătite bazele de date cu persoanele diagnosticate cu COVID care s-au externat la cerere din spitale şi cu persoanele lor de contact, pentru a putea emite deciziile de izolare la domiciliu odată cu intrarea în vigoare, săptămâna viitoare, a Legii privind carantina şi izolarea, relatează Agerpres.

„Le-am solicitat să pregătească bazele de date cu persoanele diagnosticate care s-au externat la cerere din spitale, cu persoanele care sunt, în urma anchetelor epidemiologice, considerate persoane de contact, pentru care să pregătească, deja, în avans, (...) deciziile de stabilire a izolării la domiciliu pe perioadă de 14 zile. Practic, le-am solicitat să se pregătească pentru momentul intrării în vigoare (a Legii privind carantina şi izolarea -n.r.), adică marţi, astfel încât ei deja să aibă baze de date şi pregătite, inclusiv din punct de vedere al sistemelor informatice şi al posibilităţii de a emite într-un timp cât mai rapid decizii”, a declarat Ludovic Orban, vineri, la plecarea de la sediul MAI, unde a participat la o videoconferinţă cu prefecţi şi cu şefii instituţiilor implicate în bătălia cu epidemia de coronavirus.

El a explicat că Legea carantinării şi izolării dispune măsurile şi indică autorităţile care decid lucruri care ţin de epidemie, respectiv „cine stabileşte măsurile de izolare, de carantinare, măsurile care privesc tratarea pacienţilor, fie în spitale, fie în izolare la domiciliu”.

„Ne asigurăm că orice purtător de virus respectă măsurile de izolare”

„Am solicitat Direcţiilor de Sănătate Publică, cele care vor avea obligaţia ca, odată cu intrarea în vigoare a legii, să dispună în baza reglementărilor toate măsurile de protecţie sanitară, să fie pregătiţi să îşi organizeze bazele de date, să ia toate deciziile care sunt prevăzute în lege şi în actele normative de ordin secundar pentru a dispune măsurile de protecţie privitoare la persoanele diagnosticate cu COVID care au ieşit din spital şi anume deciziile de a asigura tratarea la domiciliu, persoanele care sunt diagnosticate să intre în evaluarea medicală care este realizată la nivelul spitalelor COVID. În privinţa persoanelor care sunt persoane de contact în anchetele epidemiologice, să dispună măsura izolării la domiciliu; de asemenea, comandantul acţiunii, şeful Departamentului de Situaţii de Urgenţă, să pregătească toate măsurile şi toate deciziile care se impun, evident, ţinând cont de prevederile legii. Este foarte important să ne asigurăm că orice posibil purtător de virus respectă măsurile de izolare, respectă măsurile prin care este tratat medical şi nu pune în pericol sănătatea celorlalţi cetăţeni”, a detaliat premierul.

Şeful Executivului a mai anunţat că luni va mai avea loc o videoconferinţă cu responsabili din Ministerul Sănătăţii pentru a pune la punct ultimele detalii, înaintea intrării în vigoare a legii carantinei.

Ce prevede noua lege a carantinei și izolării

Ludovic Orban a afirmat că i-a fost greu să înţeleagă, din noua lege, procedura contestaţiei în termen de 48 de ore a măsurii carantinării sau izolării şi i-a sfătuit pe cei depistaţi cu COVID să rămână internaţi măcar 5 zile, cum prevedea anterior legea, pentru analize aprofundate.

”Poate să sesizeze instanţa de judecată, numai că în cele 48 de ore nu ştiu dacă se va stabili termen şi dacă un judecător poate să ia o decizie. Sigur, e nevoie de celeritate în astfel de situaţii, dar, după părerea mea, orice om care este diagnosticat cu COVID are nevoie de o evaluare medicală, chiar dacă nu are simptome vizibile. Nu se poate şti. Boala asta, acest virus acţionează într-un mod care nu este cunoscut încă de specialişti. Sunt evoluţii fulminante, în cazuri care nu prezintă niciun simptom şi practic orice persoană care este diagnosticată cu COVID trebuie să fie supusă acestei evaluări medicale. Sfatul meu către români este să nu stea numai 48 de ore, să stea cum era înainte, măcar cinci zile, să fie urmărite, să se poată face analize mai aprofundate, de tip RMN sau de tip computer tomograf, în cazul în care există anumite, să spun, suspiciuni din partea medicilor, referitoare la posibila evoluţie, pentru a fi în afara oricărui pericol. Aţi văzut că am avut cazuri de persoane care nu aveau simptome, care au ieşit din spital şi care s-au întors în spital, în situaţii critice, iar unii dintre ei chiar au decedat”, a avertizat premierul.

Senatul, for decizional, a adoptat joi seară proiectul de lege privind carantina şi izolarea. Legea a fost trimisă la promulgare.

Forma finală a legii privind carantina prevede, printre altele, că personalul medical poate fi detaşat fără concurs şi beneficiază de o plată suplimentară. Izolarea persoanelor bolnave sau purtătoare ale „agentului înalt patogen”, dar care nu prezintă simptome, poate fi făcută pentru maxim 48 de ore, însă medicul poate recomanda prelungirea măsurii. A fost eliminată complet din lege sintagma „carantina bunurilor”, însă au fost introduse reglementări în situaţia posibilei infectări a minorilor.

Orice persoană poate contesta în instanţă actele administrative normative cuprinse în legea carantinei. Soluţionarea va fi făcută în maximum 15 zile, iar apelul la decizia primei instanţei va fi judecat de un complet format din 5 judecători de la ÎCCJ, care se pronunţă în termen de 5 zile de la sesizare.

