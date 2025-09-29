Live TV

Exclusiv Guvernul trebuie să decidă până în octombrie reducerile de personal din instituțiile centrale. Bolojan: Cât mai repede posibil

Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la Digi24, că până în luna octombrie urmează să fie realizată o analiză a instituţiilor centrale în cazul cărora este necesară o reducere de personal. 

„Acest lucru trebuie făcut şi îl facem deja în perioada următoare şi sper să ajungem la o concluzie. (...) Cât mai repede posibil, (până, n.r.) în luna octombrie, în aşa fel încât să luăm aceste măsuri, pentru că efectele lor se văd după două, trei, patru luni de zile”, a spus prim-ministrul. 

Întrebat dacă ar urma să se realizeze o reducere de personal de 20%, aşa cum prevede programul de guvernare, Ilie Bolojan a replicat că este importantă în primul rând „o analiză corectă” la nivelul fiecărei instituţii. 

„Cred că este o cifră care ar putea fi luată în calcul (cea de 20%, n.r.), dar nu o cifră este problema, ci o analiză corectă a fiecare instituţii. S-ar putea să constatăm că într-una nu e nevoie de nicio reducere de personal, în alte zone ai nevoie de angajări. Dar s-ar putea să constatăm că unele instituţii, dacă sunt desfiinţate, nu se întâmplă nimic. Sau se pot reduce cu 30%. Aici trebuie făcută o analiză a fiecare instituţii”, a declarat prim-ministrul. 

El a menţionat că nivelul salariilor şi sporurilor din administraţia centrală a fost criticat de către reprezentanţii administraţiei locale. Potrivit premierului, se pot face „reduceri importante” la nivelul administraţiei centrale. 

„Oamenii din administraţia locală spun: «În administraţia centrală, datorită sporurilor care au fost date şi creşterilor de salarii, salariul mediu este mult mai mare ca în cea locală. Faceţi ceva şi acolo, dacă tot vreţi să reduceţi cheltuielile». Şi pe bună dreptate, această observaţie este corectă. Şi vrem, nu vrem, următoarea concentrare trebuie să fie şi pe administraţia centrală. 

Am analizat o instituţie, am încercat un proiect pilot, de exemplu la Protecţia Consumatorilor. Şi fără niciun fel de probleme am constatat că sunt în aparatul central un număr de persoane supradimensionat, care, dacă se reduc, nu se va întâmpla nimic, pentru că greutatea activităţii acestei autorităţi este în toate judeţele din România”, a declarat Bolojan. 

Acesta spune că aproximativ 300 de localități au venituri care nu le fac dependente de bugetul de stat. 

„Cu excepția primăriilor din reședințele de județ, a consiliilor județene și a câtorva localități care au o situație financiară mai bună, gândiți-vă că dacă ai fabrica Dacia - Renault pe teritoriul tău, atunci indiferent cine este primarul orașului Mioveni, ai o sursă de venit care nu te face dependent de bugetul de stat. Dar acest tip de localități sunt la nivelul câtorva sute, două, 300, dar avem celelalte peste 3.000 de unități administrative acolo. Cea mai mare parte a cheltuielilor, în afara banilor care vin de la Guvernul României pentru programele de investiții sau din fondurile europene, dacă le-au câștigat, sunt cheltuielile cu personalul, care ating valori de la 70% până la 100%. Ce mai rămâne de la aceste cheltuieli rămân cheltuielile cu iluminatul public, cheltuielile cu încălzirea școlilor. Ori dacă vrei să ai niște reduceri de cheltuieli, unde trebuie să faci reducerile? 

Acolo unde există ponderea cea mai mare. Ponderea cea mai mare la 90% din localitățile din România este la cheltuielile de personal. Deci asta ca mod de a lua decizii, dacă vrei să ai efecte, te duci acolo unde este masa mare de cheltuieli. 

În al doilea rând, vă rog să vă gândiți că primăriile din România sunt diferite. Avem sute de primării care au un număr de locuitori relativ asemănător. Este anormal să ai primării care au un număr mai mic de angajați, deci primarul nu a făcut angajări, nu și-a angajat toată rețeaua de susținători locali sau rudele și au ținut lucrurile sub control. Și avem alte sute de primării tot din aceeași zonă de populație, care au un număr de angajați dublu”, mai precizează premierul. 

Editor : A.C.

