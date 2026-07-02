Live TV

Guvernul va contesta în Belgia executarea silită inițiată de Pfizer, care vizează Romatsa. Bolojan: Negocierile vor continua

Data publicării:
PFIZER LOGO
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, că Romatsa, împreună cu avocații Guvernului, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la procedura de executare inițiată de Pfizer împotriva statului român pentru recuperarea celor 600 de milioane de euro, prejudiciu decis ca urmare a procesului câștigat de compania farmaceutică. 

„În baza pierderii acestui proces (cu Pfizer – n.red.), prin Ministerul de Finanțe și prin Ministerul Sănătății am declanșat procedurile de negociere cu firma Pfizer. Suntem în situația în care aceste negocieri vor continua începând cu săptămâna viitoare. Așa cum s-a stabilit cu reprezentanții Ministerului de Finanțe și firma Pfizer, nu vom putea comenta conținutul acestor negocieri. 

În paralel cu aceste negocieri, Pfizer a încredințat unei companii de avocați și executori din Belgia declanșarea procedurii de executare silită. Acest executor a declanșat această pentru entitățile din Polonia și România. Suntem în situația în care sumele care sunt ușor de reținut, cele care vin de la agenția de control aeriană a Europei către Romatsa au fost proprite. Suma care revine anual este de aproape 300 de milioane de euro, iar sentința pe care Pfizer o are împotriva României se ridică la aproximativ 600 de milioane de euro. 

Romatsa cu avocații Guvernului vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare”, a afirmat Ilie Bolojan.

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
steag germania Reichstag guvern parlament
3
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
nicusor dan face declaratii
4
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Calendar ortodox pentru luna iulie 2026. Foto Getty Images
5
Calendar ortodox iulie 2026: Sărbătorile cu cruce roșie din această lună. Începe unul...
”Ești dezbrăcată”. După ce nu a fost lăsată să se urce în avion din cauza ținutei, a revenit în aeroport și n-a stat pe gânduri
Digi Sport
”Ești dezbrăcată”. După ce nu a fost lăsată să se urce în avion din cauza ținutei, a revenit în aeroport și n-a stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
PNRR steag UE
Bolojan: Voi solicita convocarea Parlamentului în a doua jumătate a lunii iulie pentru legile necesare încasării sumelor din PNRR
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan, prima reacție în cazul azilelor ilegale din Bihor: „Nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare”
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, despre conflictul cu ÎCCJ: „Nu e normal să existe o structură care își stabilește salariile și își aprobă și sentințele”
lia savonea - inquam - ganea
Guvernul va sesiza CCR după ce Înalta Curte a cerut în instanță bani mai mulți pentru salariile restante ale magistraților
NEGOCIERI EVITARE GREVA ROMATSA MEDIAFAX
Litigiul dintre România și Pfizer ajunge la ROMATSA: poprire de peste 3,4 miliarde de lei. Bolojan explică de ce a fost vizată regia
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2026-06-30 at 16.20.10
Dosarul azilelor ilegale: Cum acționa rețeaua condusă de Pașca. Ce se...
Tánczos Barna
Tánczos Barna: „Prețul motorinei din România este inacceptabil de...
drona ruseasca
Europa, supravegheată de Kremlin timp de 18 luni. Rusia ar fi folosit...
Plenary session of Russian State Duma
„Țara ar putea rămâne fără pâine”. Deputații ruși se plâng că...
Ultimele știri
Ministerul Educației a publicat subiectele la profilul uman de la BAC 2026. Variantele de examen pentru toate materiile
Dacă distribui propagandă rusă de la RT, riști să fii anchetat penal, a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Ministerul Educației a publicat subiectele la profilul real de la BAC 2026. Variantele de examen pentru toate materiile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Drama influenceriței urmărite de 5 milioane de oameni. Fiica de 2 ani are cancer: S-a răspândit și a trebuit...
Cancan
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Monaco! Femeia rănită nu este soția lui Vadim Ermolaev
Fanatik.ro
Povestea lui Radu Mărginean, fotbalistul care a murit fulgerător la 43 de ani. Care a fost meciul carierei...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Ce a păţit marele Messi la controlul vamal din SUA! A izbucnit în hohote de râs când a văzut ce i-au găsit...
Adevărul
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase luni. Unde se va lucra și...
Playtech
Averea găsită la percheziții în dosarul azilelor din Bihor. Ce ascundea seiful lui Viorel Pașca, totul a fost...
Digi FM
Reacția unui deputat PSD când a fost întrebat cum își permite o mașină de 120.000 de euro din salariul de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lionel Messi a râs în hohote când a văzut ce i s-a găsit lui Cristian Romero în bagaj, la controlul ”la...
Pro FM
Loredana Groza, ținta comentariilor acide după o nouă apariție provocatoare: „Ne-a ajuns ce am văzut!” Cum...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Motivul pentru care Angelina Jolie nu și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Brad Pitt: „Mi-a luat...
Adevarul
Atunci când iadul s-a pogorât pe Pământ. Unul dintre cele mai terifiante cazuri de posedare din istorie...
Newsweek
Un pensionar a chemat USR, PNL și UDMR în instanță pentru că au anulat indexarea pensiilor. Ce șanse are?
Digi FM
Un cineast român și fost concurent X Factor, căutat de aproape o lună în Portugalia. Misterul dispariției lui...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Hidratarea nu este suficientă pe timp de caniculă. Cum trebuie adaptată alimentația când sunt temperaturi...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Fiica lui Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, imagini virale după debutul în teatru: „Asistăm la...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...