Guvernul va contesta în Belgia executarea silită inițiată de Pfizer, care vizează Romatsa. Bolojan: Negocierile vor continua

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, că Romatsa, împreună cu avocații Guvernului, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la procedura de executare inițiată de Pfizer împotriva statului român pentru recuperarea celor 600 de milioane de euro, prejudiciu decis ca urmare a procesului câștigat de compania farmaceutică.

„În baza pierderii acestui proces (cu Pfizer – n.red.), prin Ministerul de Finanțe și prin Ministerul Sănătății am declanșat procedurile de negociere cu firma Pfizer. Suntem în situația în care aceste negocieri vor continua începând cu săptămâna viitoare. Așa cum s-a stabilit cu reprezentanții Ministerului de Finanțe și firma Pfizer, nu vom putea comenta conținutul acestor negocieri.

În paralel cu aceste negocieri, Pfizer a încredințat unei companii de avocați și executori din Belgia declanșarea procedurii de executare silită. Acest executor a declanșat această pentru entitățile din Polonia și România. Suntem în situația în care sumele care sunt ușor de reținut, cele care vin de la agenția de control aeriană a Europei către Romatsa au fost proprite. Suma care revine anual este de aproape 300 de milioane de euro, iar sentința pe care Pfizer o are împotriva României se ridică la aproximativ 600 de milioane de euro.

Romatsa cu avocații Guvernului vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare”, a afirmat Ilie Bolojan.

Editor : Alexandru Costea