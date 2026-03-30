Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni seară, în direct la Digi24, că Guvernul lucrează la înființarea unui fond de solidaritate care va fi finanțat din profiturile companiilor petroliere de pe piața românească.

„În actualul context, avem un anumit specific al pieței românești, în care avem companii care extrag țiței din România, rafinează țiței în România, distribuie țițeiul și îl vând la stații, avem companii care nu extrag țiței din România, care doar rafinează în România, cum este Rompetrol, KazMunaiGaz, de exemplu, și care sigur continuă lanțul. Avem companii care nu rafinează în România, rafinează în alte țări și aduc țițeiul, adică aduc produsele rafinate în România. Sau avem companii care pur și simplu cumpără de pe piață și revând. Toți acești actori au marje de profit diferite, au situații diferite. Dar cei care sunt în situația în care, exploatând țiței românesc sau având un lanț în spate, care le permite să aibă niște profituri excepționale ca urmare a acestei situații de criză, trebuie să participe cu o parte, cu cea mai mare parte din aceste profituri excepționale la un fond de solidaritate în așa fel încât din acest fond de solidaritate să putem finanța ieftinirile”, a explicat Ilie Bolojan.

Companiile „trebuie să contribuie cu aceste profituri care nu se datorează unor investiții importante făcute, unor situații care țin de eforturi, de companii. Toate cele care se vor regăsi în această formulă de lanț, de la exploatare și până la vânzarea finală, în așa fel încât deci din aceste sume să compensăm parțial aceste reduceri pe care le acordăm”, a mai spus premierul.

Rugat să explice cum vor fi motivate companiile petroliere să vândă în România în aceste condiții, Bolojan a declarat că acestea cu siguranță fac profit.

„Cu siguranță ele fac profit pentru că, așa cum am spus, marjele de adaosuri au fost stabilite la nivelul mediu de anul trecut, pe care le pot folosi, acestea sunt niște profituri excepționale care sunt făcute ca urmare a unor perturbații de piață. Există un nivekl al barilului care a fost înainte, de, nu știu, 60-70 dolari barilu. Dacă astăzi barilul se vinde cu 90 dolari, independent de eforturi din piața internă sau de investiții care au fost făcute, înseamnă că această diferență de prețuri este un profit excepțional. Și așa cum băncile, dacă ne aducem aminte, anul trecut au plătit un impozit suplimentar datorită unor rate de profit bune pe care le aveau, care să susțină situația noastră complicată, și în această ecuație e nevoie de o astfel de măsură în așa fel încât să existe o participare la aceste eforturi”, a mai spus premierul.

Premierul a arătat că decizia ar urma să fie luată la finele acestei săptămâni.

„Ministerul de Finanțe lucrează la detalierea aspectelor financiare și tehnice în așa fel încât atunci când venim cu o măsură, ea să fie aplicabilă și să fie fezabilă. Și asta se va face după consultarea tuturor celor implicați. Există pentru ca la finalul acestei săptămâni să o putem adopta” pentru ca „săptămâna viitoare să intre în vigoare”.

Ilie Bolojan spune că nu există pericolul unei penurii de carburanți.

„Este o situație excepțională, care se aplică limitat, exclusiv pentru această perioadă și nu afectează companiile care au lanțurile parțiale. Deci, în condițiile în care doar cumperi motorină de pe piața internațională și o vinzi pe piața românească, nu generezi un profit excepțional, pentru că trebuie să o cumperi la cotațiile noi care sunt generate de războiul din Iran”, a conchis prim-ministrul.

Declarațiile lui Bolojan vin după ce Digi24.ro a scris luni că, pe lângă scăderea accizei pentru carburanți, reprezentanții Coaliției au discutat în ședința de luni un nou scenariu de lucru: o taxare suplimentară pentru companiile care fac supraprofit în urma creșterii prețurilor la pompă.

Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro că în ședința Coaliției de guvernare de luni s-a pus pe masă și scenariul unui mecanism prin care statul ar putea taxa suplimentar operatorii de pe piața benzinăriilor din România care fac supraprofit în această perioadă.

„S-a discutat de principiu”, a declarat unul dintre participanții la ședință, care a mai precizat că nu a fost adus în discuție un prag peste care profitul unei companii ar fi considerat „supraprofit”.

Propunerea ar fi venit dinspre Ministerul Finanțelor, au mai declarat aceleași surse, pe motiv că unele companii precum OMV Petrom, care acoperă o parte din consumul intern din petrol extras din România, dar și Socar și Rompetrol care aduc petrol din Azerbaidjan nu ar fi afectate în mod direct de războiul din Iran.

