Guvernul își menține intenția de a-și angaja răspunderea asupra reformei administrației pe 29 ianuarie

Ședință de guvern. Foto: gov.ro
Ședință de guvern. Foto: gov.ro

Intenția Guvernului de a își asuma răspunderea în Parlament, pe 29 ianuarie, asupra proiectului privind reforma administrației publice a rămas neschimbată, a declarat purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu.

Ea a fost întrebată,la finalul ședinței de joi a Guvernului, dacă data pentru angajarea răspunderii pe reforma administrației rămâne să fie pe 29 ianuarie, în condițiile în care pe pagina de Facebook a premierului a existat un mesaj, postat miercuri seară, conform căruia ar trebui ca angajarea răspunderii pentru pachetul al treilea de măsuri fiscal-bugetare să aibă loc în februarie, chiar dacă acum două zile a fost emis un comunicat potrivit căruia va avea loc pe 29 ianuarie.

„L-am întrebat pe premier (...). Nu s-a schimbat nimic. Intenția este ca angajarea să aibă loc pe 29 ianuarie”, a afirmat Ioana Dogioiu.

Aceasta a mai spus că, după angajarea răspunderii, urmează ca în luna februarie să aibă loc aprobarea bugetului de stat pentru 2026.

„Intenția aceasta este - în februarie. Nu s-a schimbat nimic de la coaliție (ședința - n.r.) încoace. Și înțeleg că aceasta a fost decizia coaliției. (...) Probabil că a fost o exprimare mai... Voi verifica ce s-a întâmplat, n-am verificat postarea respectivă a premierului în detaliu, dar eu știu că nu s-a modificat nimic”, a subliniat Dogioiu.

