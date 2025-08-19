Guvernul vrea să prioritizeze investițiile din PNRR care pot fi terminate până în 2026. Pîslaru: „Ultima ocazie pentru ministere”

Proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor fi prioritizate, după ce Guvernul a adoptat în ședința de marți, 19 august, o Ordonanță de Urgență în acest sens. Fiecare minister va trebui să facă o listă cu proiectele care pot fi terminate în anul 2026, în așa fel încât să poată fi selectate cele „cu șanse reale de finalizare”.

Guvernul a adoptat în ședința de marți, 19 august, Ordonanța de Urgență „privind instituirea unor măsuri pentru prioritizarea și monitorizarea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și din programele naționale de investiții”.

Scopul acestei Ordonanțe, potrivit Guvernului, este cel de a „evita riscuri fiscale și pentru a asigura că resursele disponibile sunt concentrate către proiectele cu șanse reale de finalizare”.

În acest sens, Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pâslaru, a explicat că va cere o listă de la fiecare minister în parte cu proiectele care au înregistrat progres sub 30%, dar care pot fi finalizate până în anul 2026.

Lista va conține detalii precum: costul total, valoarea nerambursabilă, TVA, graficul lucrărilor până la 31 august 2026, riscul de neimplementare și modul în care îndeplinesc jaloanele și țintele asumate de țara noastră prin PNRR.

„Este ultima ocazie pentru ministere să spună ce proiecte vor să păstreze în PNRR, pentru ca pe acestea să ne concentrăm. Vom avea, în premieră, pentru fiecare minister, lista integrală a proiectelor care intră în envelopele financiare și, în final, un tablou de bord public în luna septembrie, astfel încât oricine să poată vedea ce proiecte vor continua”, a declarat ministrul Dragoș Pâslaru.

Potrivit ministrului, oficialii români și cei ai Comisiei Europene trebuie să stabilească suma rămasă disponibilă, din cele 28,5 de miliarde de euro care i-au revenit României prin PNRR, iar în baza sumei disponibile vor fi selectate „proiectele viabile”.

„În paralel, MIPE va identifica surse alternative de finanțare pentru proiectele care nu pot fi finalizate până la 31 august 2026 sau care nu se mai încadrează în plafonul bugetar, astfel încât investițiile utile să nu fie pierdute. Este important de precizat că nu reziliem contracte de lucrări și nu închidem șantiere – ceea ce facem este să stabilim sursa corectă de finanțare pentru fiecare proiect”, a adăugat ministrul Fondurilor Europene.

Pâslaru a mai promis o nouă Ordonanță de Urgență care va clarifica „fluxurile financiare pentru proiectele autorităților locale” și pentru „crearea unei rezerve de proiecte pentru PNRR”.

Proiectele pentru care nu au fost lansate procedurile de achiziție vor fi „denunțate”, iar cele care se află în etapa de studii, avize sau autorizații vor fi suspendate până la 31 decembrie 2026, dacă lucrările nu încep efectiv.

Investițiile care au un progres sub 30% vor continua doar cu aprobarea Guvernului, în baza unui aviz al Ministererelor de Finanțe și Fonduri Europene, în timp ce proiectele cu progres peste 30% vor fi menținute doar dacă pot fi finalizate până la 31 august 2026, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene.

„Totodată, această ordonanța instituie un mecanism de excepție pentru proiectele care trebuie accelerate, astfel încât România să îndeplinească jaloanele convenite cu Comisia Europeană, și interzice utilizarea fondurilor PNRR pentru investițiile semnalate ca fiind în neconformitate cu legislația europeană în domeniul achizițiilor publice”, a mai transmis Ministerul Fondurilor Europene.

