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Video „Hai, Ilie, guvernează”. Grindeanu îl acuză pe Bolojan de „fugă mascată” prin refuzul de a intra în guvern alături de PSD

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Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan la dezbaterea și votul moțiunii de cenzură, 5 mai 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu renunță la condiția sa de a accepta să conducă un guvern doar dacă din acesta vor face parte și PNL, și UDMR. El spune că refuzul lui Bolojan este o „fugă mascată” de răspundere.

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„Cei care refuză să vină într-o astfel de construcție (guvern alături de PSD - n.r.) fug de responsabilitate. De ce nu ar veni Ilie Bolojan într-un guvern de scurtă durată care să treacă această perioadă? Pentru că știe că nu e o situație simplă. E și el responsabil alături de PNL de situația în care ne aflăm”, a spus Sorin Grindeanu luni, după ședința conducerii PSD.

El l-a acuzat pe Ilie Bolojan că își face calcule politice și spune că și el ar putea să facă la fel.  

„Dacă ar fi să-mi fac un calcul politic la PSD, împreună cu ai mei, aș spune Poftim? Luca Niculescu? Nu-i al nostru, nu-l votăm și gata. Hai, Ilie, guvernează. Tocmai de aceea am făcut acest apel la o calmare, o pace de câteva luni, să trecem această perioadă. Nimeni nu e din spuma mării, nimeni nu e perfect și nimeni nu e singur vinovat”, a mai spus Sorin Grindeanu.

În plus, președintele PSD a subliniat că, dacă va fi desemnat prim-ministru de președintele Nicușor Dan, în cazul eșecului lui Luca Niculescu, va cere PNL și UDMR să intre la guvernare alături de PSD.

„Ați luat 14% la alegeri și ați avut patru prim-miniștri în ultimii șase ani, necâștigând niciodată alegerile și beneficiind de votul PSD. Acum că facem apel să facem o pace de câteva luni să trecem România de această perioadă inventăm tot felul de lucruri de a fugi de răspundere. Un vot de tipul votăm, dar nu intrăm la guvernare, este o fugă mascată”, a adăugat el.

Editor : B.P.

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