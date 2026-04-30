Live TV

Video Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea

Data actualizării: Data publicării:
Captură video Digi24.ro / Sursă video folosite în articol: Andreea Ghiorghe / Digi24.ro

Mai mulți susținători ai Dianei Șoșocă s-au adunat joi seară la Aeroportul Otopeni, unde au creat haos în interiorul Terminalului Sosiri. Europarlamentara Diana Șoșoacă s-a întors în țară la două zile de când Parlamentul European a dat undă verde procurorilor români pentru a continua privind acuzații de propagandă legionară, printre altele. 

„Diana, Diana, Diana” sau „Diana, te iubim”, scandau cele câteva zeci de persoane care au așteptat-o pe Diana Șoșoacă la „Sosiri”.

Aceasta a aterizat în jurul orei 23:00 pe Aeroportul Otopeni, după un zbor cu Tarom pe ruta București-Strasbourg. 

Parlamentul European a votat marți pentru ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, la cererea Parchetului General. Diana Șoșoacă este acuzată de 11 infracțiuni, inclusiv propagandă legionară, promovarea cultului criminalilor de război și negarea Holocaustului.

„Joi noaptea, când ne întoarcem cu toții, s-ar putea să fiu ridicată – nu știu, cu macaraua sau prin ce mijloace va decide Parchetul General. În România, tot ce înseamnă politică a devenit un spectacol. Și-au bătut joc de lege”, a fost mesajul Dianei Șoșoacă și unul dintre motivele pentru care susținătorii ei s-au strâns la Aeroportul Henri Coandă. 

Editor : M.G. | A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

