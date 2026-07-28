Haosul politic îl aduce în prim-plan pe susținătorul MAGA în România. George Simion spune că „Dumnezeu” e de partea sa (Politico)

În Italia şi Franţa, liderii naţionalişti precum Giorgia Meloni şi Marine Le Pen şi-au moderat discursul eurosceptic în ultimii ani, în încercarea de a ajunge la putere. În România, a şasea ţară ca populaţie din UE, naţionalistul aliniat cu Trump, George Simion, nu dă dovadă de o astfel de reţinere, scrie Politico după ce a stat de vorbă cu liderul AUR.

„Ceea ce vor să facă la Bruxelles este să distrugă Europa”, a declarat Simion, în vârstă de 39 de ani, într-un interviu acordat în timpul unei vizite la Londra cu ocazia conferinţei CPAC GB a activiştilor de dreapta. „Toate măsurile luate în ultimii 15-20 de ani au distrus economia Europei. Mergem pe un drum greşit”, a insistat Simion.

Opiniile lui Simion, un fost huligan de fotbal care se bucură să se lupte cu establishmentul, contează: partidul său, Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), are un avans uriaş în sondajele de opinie şi ar putea avea în curând şansa să-şi prezinte programul alegătorilor, dacă se vor organiza alegeri anticipate, notează publicația citată.

El a criticat dur Pactul verde al UE, precum şi politicile economice şi de apărare ale acesteia, şi a afirmat că România nu doreşte să se întoarcă la o perioadă în care era dominată de state mai mari.

„Am fost ocupaţi de acest gen de dictatori, precum cei din Rusia şi cei pe care i-am avut în URSS, precum şi de tendinţe dictatoriale din Germania”, a spus el. „Vrem să facem parte dintr-o Europă formată din naţiuni libere şi suverane”, adaugă el.

România se află într-o criză, fără un guvern pe deplin funcţional, încă din luna mai, când AUR şi-a unit forţele cu social-democraţii pentru a răsturna coaliţia de guvernare condusă de liberali, reaminteşte Politico.

Moștenitorul lui Viktor Orban

Pe flancul estic al UE, la graniţa cu Ucraina, România joacă un rol esenţial în securitatea Europei, oferind sprijin logistic pentru război şi găzduind o bază importantă a NATO şi o staţie a scutului antirachetă al SUA.

Simion, care se descrie drept „eurorealist, nu eurosceptic”, este de mult timp un pretendent la putere. Dacă ar câştiga vreodată, ar putea fi o figură mai perturbatoare pentru politica mainstream europeană decât fostul premier al Ungariei, Viktor Orbán. Anul trecut, în campania sa pentru preşedinţie, l-a imitat în mod conştient pe preşedintele SUA, Donald Trump, şi a propus suspendarea ajutorului acordat Ucrainei, declanşând îngrijorare în rândul politicienilor de centru de la Bruxelles, menţionează Politico.

Simion a declarat în interviu că soluţia constituţională la eşecul partidelor române de a ajunge la un acord pentru o nouă coaliţie este organizarea de alegeri generale anticipate, ceva ce nu s-a întâmplat niciodată în această ţară de 19 milioane de locuitori de la căderea comunismului în 1989.

„Dacă aşa-numitele elite pro-europene nu au o soluţie, singura soluţie, soluţia constituţională, o reprezintă alegerile anticipate. Nu am avut niciodată alegeri anticipate în cei 35 de ani de aşa-zisă democraţie”, a spus Simion.

Problema integrităţii democratice în România este extrem de delicată. Alegătorii sunt de mult timp cinici în privinţa modului în care este condusă ţara, plângându-se că aceleaşi elite deţin puterea de zeci de ani, fără a reuşi să îmbunătăţească viaţa cetăţenilor obişnuiţi şi fiind uneori implicaţi în scandaluri de corupţie, scrie sursa citată.

„Democrația a fost anulată”

Apoi, în decembrie 2024, Curtea Constituţională a intervenit pentru a anula alegerile prezidenţiale, pe fondul acuzaţiilor că o vastă operaţiune de influenţă străină a contribuit la propulsarea din anonimat a ultranaţionalistului de extremă dreapta Călin Georgescu, ajutându-l să conducă cursa după primul tur de scrutin.

Georgescu, al cărui statut de erou popular antisistem tocmai a fost consolidat de anularea votului, rămâne o figură populară în multe părţi ale României. El este acum judecat la Bucureşti sub acuzaţia de lovitură de stat.

„Vreau să văd democraţia în România”, a spus Simion. „Democraţia a fost anulată încă din decembrie 2024. Şi, desigur, trebuie să ajungem acolo cât mai repede posibil. Să lase oamenii să voteze… Nu e rău, în ciuda unor tendinţe pe care le observ aici, în Marea Britanie, şi în alte părţi, nu e rău să ai încredere în cetăţeni. Cetăţenii au întotdeauna dreptate”, afirmă Simion.

Liderul AUR a candidat la preşedinţie în cadrul alegerilor repetate de anul trecut şi a promis că îl va numi pe Georgescu prim-ministru dacă va câştiga. Deşi a condus în primul tur, Simion a pierdut la limită în turul final în faţa primarului centrist al Bucureştiului, Nicuşor Dan.

Acum, el îl acuză pe Dan, rivalul său, pentru criza politică care a cuprins România, făcând referire la relatările locale care susţin că preşedintele a complotat cu social-democraţii pentru a-l înlătura pe prim-ministrul liberal Ilie Bolojan.

„A creat un haos”, a spus Simion. „A vrut să scape de Bolojan, dar planul lor nu a avut prea mult succes”, susţine el.

„O minte complicată”

Simion a stârnit un val de reacţii în timpul alegerilor prezidenţiale de anul trecut, când l-a descris pe Nicuşor Dan – un matematician talentat, care vorbeşte molcom şi nu se lasă niciodată provocat de atacurile adversarilor – drept „autist”. Simion pare să revină la acest subiect: „Îl cunosc din 2006, când eram amândoi activişti civici. Are o minte complicată”, a spus el.

Discuţiile privind formarea unui nou guvern au intrat în impas înainte ca Parlamentul României să intre în vacanţa de vară, la începutul acestei luni. Asta înseamnă că este puţin probabil să se ajungă la o soluţie înainte de toamnă.

Simion a respins ideea unei colaborări cu Partidul Social-Democrat (PSD), deşi nu a exclus-o complet. În schimb, el a susţinut că PSD nu ar fi suficient de radical în eliminarea birocraţiei şi reformarea pieţelor pentru a permite afacerilor să prospere.

„Ei nu au aceeaşi viziune ca noi şi nu se bucură de sprijinul populaţiei”, a spus el. „Conduc ţara de aproape 45 de ani. Aş spune să lăsăm poporul să decidă, şi vom vedea cum putem ieşi din această situaţie dificilă în care ne aflăm. Pentru că, dacă nu oprim acest lucru, dacă nu adoptăm o paradigmă diferită, vom ajunge în situaţia Greciei”, consideră el.

La rândul său, preşedintele Nicuşor Dan şi aliaţii săi consideră de multă vreme că nu trebuie să permită partidelor precum cel al lui Simion să formeze o nouă administraţie, argumentând că AUR şi colegii săi de extremă dreaptă sunt antioccidentali, antieuropeni şi ar fi prea favorabili Moscovei dacă ar intra în guvern.

Simion respinge această afirmaţie.

„Europa se află la Londra, la Varşovia, la Budapesta, la Bucureşti, nu la Bruxelles”, a spus el. „Vrem să urmăm calea unei Europe unite care creează prosperitate, iar NATO este singura soluţie pentru securitate şi pentru a menţine lumea liberă liberă”, a declarat el.

AUR se situează la 36% în sondajul „Poll of Polls” realizat de Politico, cu 14 puncte procentuale în faţa Partidului Naţional Liberal al lui Bolojan. Acesta este unul dintre motivele pentru care Dan şi alţi centrişti nu vor dori să ajungă la alegeri anticipate şi ar putea găsi totuşi o cale de a forma o nouă coaliţie.

Dar președintele Nicușor Dan se află sub presiune. Prima sa alegere pentru funcţia de prim-ministru s-a retras înainte de a fi supus votului parlamentarilor, iar a doua sa alegere a fost respins la vot. Simion a iniţiat deja o procedură de suspendare a preşedintelui, iar cu cât se întârzie mai mult găsirea unei soluţii, cu atât poziţia lui Dan va deveni probabil mai slabă, preconizează publicația citată.

Dacă se va ajunge la alegeri anticipate, Simion va fi pregătit cu amestecul său obişnuit de populism combativ şi încredere în sine.

„Am înfiinţat acest partid politic acum şase ani”, a spus el. „Toată lumea crede că suntem ajutaţi de Occident, de Orient, de Israel, de Rusia, dar, de fapt, Dumnezeu este cel care ne susţine. Şi o elită politică extrem de incompetentă”, adaugă el.

Editor : B.E.