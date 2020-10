Socoteala dinainte de locale nu se potrivește cu cea de după, mai ales când la ușă bat și parlamentarele. PNL și USR-PLUS par mai degrabă adversari înverșunați în teritoriu decât viitori parteneri de guvernare. Liderii USR-PLUS le reproşează liberalilor că nu respectă colaborarea când vine vorba de împărţirea funcţiilor. De cealaltă parte, reprezentanţii PNL îi acuză de imoralitate şi blaturi cu PSD.

În 10 județe cele două formațiuni nu au ajuns nici până acum la un numitor comun pentru a face majoritate în Consiliul Județean sau în Consiliul Local al municipiului reședință, deși ar avea suficiente voturi împreună.

Toate acestea se întâmplă în contextul în care oricum nu se poate pune problema de negocieri în toată țara între liberali și USR-PLUS, pentru că în 11 județe Alianța nu a reușit să treacă pragul electoral, iar în altele PSD a format deja majoritate alături de Pro România sau UMDR.

Arad. Wiener (USR): "PNL Arad este o feudă condusă de Gheorghe Falcă". Falcă: „Dar când a fost numit manager de spital fără concurs, am fost bun?!”

La primăria din municipiul Arad, funcțiile de viceprimar sunt mărul discordiei dintre PNL și USR-PLUS. Liberalii doresc ca cele două posturi să fie împărțite, în timp ce liderii din Alianță consideră că ar fi corect ca PNL să nu primească nimic.

Adrian Wiener, senatorul USR şi candidatul învins al Alianţei la primăria Arad, a declarat pentru Digi24.ro:

“PNL Arad e o feudă condusă de o singura persoană și, oarecum, toți care au girat-o au aceleași caracteristici din punct de vedere politic și uman.

Mă refer la Gheorghe Falcă și sistemul pe care l-a creat acolo. Toți sunt membrii de partid puși pe criterii de loialitate care nu au nicio legatură cu competența.

Noi am dorit să înlocuim acest mecanism al sinecurii cu persoane care, nu neapărat să fie membru de partid, dar care să prezinte criterii de profesionalism și integritate.

Inițial a fost acceptată și această solicitare. Totul s-a blocat la funcții. Funcțiile de viceprimar, acolo s-a închis totul și s-au ridicat brusc de la masă și au plecat. Ei doreau una din cele două funcții de viceprimar.

Noi, dat fiind faptul că diferența a fost mică și că liberalii au primarul, deci au 50% din executivul primăriei, considerăm că și ceilalţi 50% ar trebui să se împartă între alte două partide care nu sunt PNL.

Nu, ei au pus ca punct terminus al negocierilor faptul că trebuie să aibă 75% din executivul primăriei, adică primarul si un viceprimar. De ce? Pentru că le-au promis oamenilor din partid recompensarea prin aceste funcții.

Nici până acum nu au mai dat niciun telefon. Am vorbit inițial ca pentru funcţia de city-manager să fie un call public și să selectăm o persoană care să nu fie neaparat membru de partid.

Ei au numit deja unul din consilierii de partid, singura calitate - loialitatea din campanie. Acum ne vor acuza că suntem cu PSD, că nu susținem dreapta unită.

Luni va fi convocat Consiliul Local și se supun la vot funcțiile de viceprimar. Votul e secret, dar noi, USR-PLUS, îl vom avea la vedere, să nu mai existe dubii. Înțeleg că, deja, Gheorghe Falcă ar fi amenințat că e chestie de penal dacă arătăm votul, vrea să descurajeze din fașă această posibilitate, să nu facă şi alţii ca noi.”

Europarlamentarul şi preşedintele PNL Arad, Gheorghe Falcă susţine că împărţirea funcţiilor cerută de USR-PLUS este anormală şi imorală, iar în spatele declaraţiilor se află de fapt negocierile purtate cu PSD:

“După ziua de alegeri am fost de acord să facem alianță cu USR-PLUS, să cream o majoritate. Noi, PNL, avem 9 consilieri. USR-PLUS are 7. Asta însemnă 16 din 23. Logic era un viceprimar PNL, un viceprimar USR-PLUS, ca la Timișoara. La Arad de ce Wiener vrea ca PNL să nu aibă niciun viceprimar? Primarul e ales, nu împărțim și primarul.

De ce nu vă spune domnul Wiener că negociază cu PSD pentru un post de viceprimar USR şi un post de viceprimar PMP, cu sprijinul PSD? S-au și întâlnit (cu PSD). Unde este moralitatea? În schimb, primarul de la Timișoara (Dominic Fritz, USR-PLUS) spune că e logic ca PNL și USR să facă majoritate şi nu dă doi viceprimari la PNL, cum cere USR la Arad.

Cum să ceri PNL-ului cu 9 consilieri să nu aibă viceprimar și să fii de acord să dai PMP-ului viceprimar, care are doar 2 consilieri, iar pentru asta să aranjezi cu PSD? Ori ești usrist ori esti psdist vopsit? Să vă spună domnul Wiener, atunci cand a fost numit fără concurs director de spital, atunci am fost bun? Pentru faptul că a trecut pe la mai multe partide, poate să judece atât de usor clasa politică?”

Vrancea. PNL: USR-PLUS vor să pară arbitrii, dar joacă din terenul PSD

În Vrancea, situaţia este şi mai complicată. Discuţiile nu s-au blocat doar la o funcţie, ci la mai multe mandate de consilier.

PNL şi USR-PLUS au avut listă comună pentru Consiliul Judeţean, obţinând în total 15 locuri, însă au cadidat separat la Focşani, unde liberalii au câştigat 10 mandate, iar USR-PLUS, 2.

Alianţa a solicitat să fie împărţite atât locurile de consilier judeţean, cât şi cele de consilier local. Pentru că nu au reuşit să ajungă la un numitor comun, la prima şedinţă a Consiliului Local Focşani liberalii s-au trezit singuri prezenţi în sală, USR-PLUS şi PSD au lipsit.

Surse PNL au declarat pentru Digi24.ro:

“Am încercat să facem un parteneriat, să fim echipă, numai că dorinţele lor erau aşa de mari, încât au fost de neacceptat. La Consiliul Judeţean Vrancea au cerut 5 locuri de consilier şi la Consiliul Local Focşani au cerut 8. Vă daţi seama?! 8, în condiţiile în care în urma votului noi am obţinut 10 şi ei, 2.

Adică noi trebuia să le cedăm lor 6 şi noi să rămânem cu 4. Noi am spus: facem 50-50, adică vă cedăm 4 locuri de consilier local şi aveţi voi 6, noi 6, mai mult decât atât, în Consiliul Judeţean vă dăm 6 mandate, nu 5 câte aţi cerut iniţial. Am plecat după această discuţie într-o bună înţelegere. Seara au zis că s-au răzgândit, rămâne înţelegerea de la Vrancea, dar ei la Focşani vor mai mult. Din dorinţa noastră de a-l îndepărta pe Oprişan, am trecut peste orice şi ne-am ţinut de cuvânt la Consiliul Judeţean Vrancea, le-am dat 6 mandate, dar ei au vrut să mergem separat la Focşani.

După ce la prima şedinţă au boicotat alături de PSD şi nu au venit, marţi a fost o nouă şedinţă, au fost toţi prezenţi şi au avut plăcerea să se aşeze în partea stângă, lângă PSD, nu au găsit o soluţie să vină lângă noi. Ei acum vor să pară arbitrii. Ce arbitrii sunteţi voi dacă v-aţi mutat în terenul PSD?”

Alba Iulia. USR-PLUS: “Discuţiile cu PNL sunt în impas”. PNL: “USR-PLUS s-a întâlnit cu PSD noaptea, pe ascuns, ca în filme”

La Alba Iulia, conflictul dintre PNL şi USR-PLUS ia amploare. După ce USR-PLUS a transmis un comunicat de presă din care reieşea că au găsit mai multă înţelegere din partea PSD, decât de la liberali, PNL îi acuză şi mai vehement de blat cu social-democraţii.

Mai mult decât atât, în filială concurează şi orgoliile politice. USR-PLUS a câştigat primăria cu Gabriel Pleşa, până în urmă cu câteva luni, viceprimarul PNL, care şi-a dat demisia în momentul în care ar fi aflat că Mircea Hava l-ar prefera pe Paul Voicu să fie candidatul PNL la primărie.

„Noi nu am discutat nimic cu PSD niciodată, ei (USR-PLUS) au făcut lucrul acesta. Chiar aşa au făcut, s-au întâlnit într-un sediu de firmă, noaptea, ascunşi, apoi au plecat pe rând cu maşinile, ceva ca în filme. Avem şi poze. Ce au vorbit, e treaba lor. Ei spun că discută cu PSD pentru că noi nu am fost de acord să facă audit şi cu proiectele lor, dar şi noi vrem proiecte, chiar le-am lăsat la primărie proiecte aprobate, unele şi în stadiu de licitaţie.

Ei au spus o mare minciună că noi ne-am fi contrat pe numele de viceprimari, noi nu am discutat niciodată de nume, că nu ne pot spune ei pe cine să punem. Ideea a fost că noi am cerut doi viceprimari şi ei au vrut să împărţim 1-1. Acum încearcă să ne forţeze, să ne arate că fac alianţă cu PSD. Le urăm succes dacă vor să arate cum după 30 de ani, PSD e scos la Alba Iulia. De cine? De USR-PLUS.”, au declarat surse PNL pentru Digi24.ro

Luni, USR-PLUS a transmis printr-un comunicat de presă să discuţiile cu PNL s-au blocat “conducerea organizaţiei nu a acceptat solicitările USR-PLUS: un viceprimar din partea ambelor formaţiuni, susţinerea "Angajamentului pentru Alba Iulia", realizarea unui audit al activităţii Primăriei Alba Iulia şi retragerea din Consiliul Local a celor care au făcut parte din vechea conducerea administrativă.

În schimb, PNL, prin vocea preşedintelui organizaţiei judeţene Mircea Hava, a cerut ambii viceprimari, fără să anunţe şi numele persoanelor din PNL propuse pentru aceste funcţii. PSD doreşte un viceprimar, acceptă auditul intern şi „Angajamentul pentru Alba Iulia”,

Bucureşti - Negocierile între PNL şi USR-PLUS, blocate pe ultima funcţie

Nici în Capitală discuţiile nu sunt finalizate. Surse USR-PLUS susţin că problema ar fi la împărţirea viceprimăriilor de sector.

Iniţial, potrivit protocolului semnat de cele două formaţiuni, era stabilit ca PNL să aibă ambii viceprimari de la sectoarele 2 şi 4, dar pentru că USR-PLUS nu a trecut pragul la Sectorul 5 şi nu poate primi acolo o astfel de funcţie, Alianţa doreşte ca PNL să cedeze un loc de la sectorul 2, pentru a fi paritate.

Liberalii ar fi dispuşi să cedeze, dar nu de la Sectorul 2, ci de la 4. “Ni se pare o cerinţă de bun-simţ şi, dat fiind faptul că, la nivel de scor politic am obţinut mai mult decât ei, dar am fost de acord să împărţim 50-50, cred că am putea măcar atât, să ne alegem. PNL, prin vocea Violetei Alexandru, a şi ieşit cu un mesaj public că deja a fost agreată varianta în care PNL are doi viceprimari la sectorul 2. Agreată poate doar unilateral de Violeta Alexandru. E doar o tactică de negociere. Ce să facem? Lucrăm cu ce avem”, spun surse USR-PLUS.

Craiova. PNL: “Din cauza USR-PLUS riscăm să pierdem majoritatea”

La Craiova, PNL şi USR-PLUS au căzut repede de comun acord. Se aliază în Consiliul Local şi îşi împart funcţiile de viceprimar 1-1. În USR-PLUS este însă scandal pe această temă, viceprimarul dorit de USR Craiova, Cezar Drăgoescu, este contestat de USR Dolj, care l-a invalidat pe Drăgoescu pentru a primi un loc eligibil la parlamentare.

Deputatul USR, Adrian Claudiu Prisnel a scris pe pagina sa de facebook că “Biroul Național al USR decredibilizează USR Dolj prin susținerea unui rasist, xenofob și homofob pentru funcția de viceprimar al Craiovei”. Liberalii sunt deranjaţi de această situaţie şi le cer celor din Alianţă să îşi rezolve cât mai repede problemle, pentru a nu pierde iar teren în favoarea PSD.

“Tot aşteptăm să se decidă, sunt o mână de oameni şi fac un tărăboi... Situaţia e gravă, împreună avem majoritate doar cu un vot peste PSD. Riscăm să pierdem majoritatea în felul acesta. Abia am reuşit să deturnăm PSD şi acum stau să se certe între ei.”, spun surse PNL.

Iaşi - PNL şi USR-PLUS refuză momentan să facă alianţă în Consiliul Local

La Iaşi nu doar că PNL şi USR-PLUS nu au făcut o alianţă, dar nici măcar nu este luată în calcul această variantă în viitorul apropiat.

Cosette Chichirău, contracandidata lui Mihai Chirica, primarul reales în funcţie a declarat după alegerile locale: "USR -PLUS votează orice proiect bun pentru ieşeni, indiferent de la cine vine. Nu avem nevoie de alianţe, acorduri şi înţelegeri de culise ca să votăm proiectele bune. Dar nu vom fi niciodată complicii lui Mihai Chirica!"

Nici liberalii nu văd posibilă prea curând o alianţă “Nu credem că se vor putea face alianţe până la finalul alegerilor generale. Ei nu prea înţeleg un lucru: faptul că rolul Consiliului Local nu poate fi satisfacut pe seama unor alianţe pentru funcţiile de viceprimar. Încă nu a fost votul pentru viceprimari, mai e cale lungă până acolo.”

Deva. PNL: “Pentru 2 voturi, USR-PLUS ne cere 2 viceprimari”

Tot împărţirea funcţiilor de viceprimar este mărul discordiei şi la Deva. PNL şi USR-PLUS încă negociază. “Pentru a face cu noi alianţă în Consiliul Local de la Deva, ne cer să le dăm viceprimari şi în Municipiul Brad şi la Vaţa de Jos. Practic pentru a ne susţine în Consiliul Local Deva, cu cele 2 voturi, ne cer în alte părţi 2 viceprimari. 2 viceprimari pentru 2 voturi?!”, au declarat surse liberale pentru Digi24.ro

Călăraşi - PNL: “Nu avem ce discuta cu cei care fac blat cu PSD”

La fel ca la Vrancea, şi la Consiliul Judeţean Călăraşi, PNL şi USR au candidat împreună, reuşind să obţină în total 13 mandate, iar la Consiliul Local al primărieri de reşedinţă, separat, liberalii câştigând 7 mandate, iar USR doar 1. La împărţirea locurilor, apar din nou probleme.

Surse PNL au declarat pentru Digi24.ro: “Cu cei de la USR-PLUS am avut câteva discuţii şi negocieri. Una din variante era să primească 4 poziţii de consilier judeţean. Care a fost rezultatul? Am rămas la nivel de discuţii, nu am reuşit să ajungem la un acord nici în Consiliul Local, nici în Consiliul Judeţean. Atunci când le convine invocă protocolul, când nu, invocă independenţa organizaţiei locale care are dreptul să decidă orice. Nu vrem să ne dăm cu părerea despre ce fac ei, dar noi vom continua discuţiile şi un lucru este cert: nu vom face niciun rabat de la a-i exclude pe toţi care fac blat cu PSD”

Piteşti. Negocierile cu USR-PLUS, în impas din cauza conflictului din PNL Argeş.

Negocierile dintre PNL şi USR-PLUS sunt tot la nivel de discuţii şi la Piteşti. De principiu, s-a agreat varianta ca fiecare formaţiune să numească un viceprimar, dar încă nu a fost semnat protocolul. Durează atât pentru că liberalii au din nou o problemă internă - cine va fi propus pentru această funcţie. Tensiunile vechi dintre liderii PNL din Argeş şi preşedintele filialei, Adrian Miuţescu îşi spun şi aici cuvântul.

“La noi, iar e scandal. S-a defilat în campanie cu o varianta internă de viceprimar – Mihai Coteţ, acum conducerea judeţeană s-a razgândit şi vrea să susţină un alt viceprimar, Gelu Tofan, apropiat al lui Miuţescu. La noi la Argeş, totul e posibil. Chestiunea asta a stârnit o nouă revoltă, au fost chiar şi ameninţări cu dizolvarea.”

Timişoara. PNL şi USR-PLUS – negocieri fără rezultat

După săptămâni şi ultimatumuri, USR-PLUS şi PNL nu au reuşit să ajungă nici până acum la un acord la Timişoara. Problema a apărut tot când s-a pronunţat cuvântul “funcţii”.

Dominic Fritz a declarat iniţial că doar până luni, 26 octombrie, mai aşteaptă răspuns de la liberali, iar în caz contrar va începe să discute cu ceilalţi consilieri, inclusiv PSD şi Pro România.

Preşedintele Consiliului Judeţean, liberalul Dan Nica a povestit apoi cum „reacţia lui Dominic Fritz a fost să mototolească protocolul şi să-l arunce” După un război prin intermediul declaraţiilor din presă, cei doi lideri au decis să prelungească perioada negocierilor cu încă 7 zile.

Cum şi cu ce preţ se vor rezolva aceste conflicte dintre PNL şi USR-PLUS, rămâne de văzut. Până atunci apare întrebarea: se mai poate vorbi de alianţă de guvernare între două partide care se acuză şi se suspectează la orice pas de blat cu PSD?