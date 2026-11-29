Fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Horaţiu Moldovan afirmă că România trebuie să fie ţara în care medicii îşi doresc să rămână, nu ţara din care caută să plece, considerând „şocantă şi profund discriminatorie” propunerea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, de a permite spitalelor publice să limiteze temporar activitatea medicilor în sistemul privat. Potrivit lui Moldovan, această propunere riscă să producă exact efectul opus celui declarat: plecarea medicilor din spitalele publice şi, mai grav, din România.

„România are nevoie de medici, nu de noi motive pentru ca aceştia să plece! Propunerea şocantă şi profund discriminatorie a ministrului Sănătăţii de a permite spitalelor publice să limiteze temporar activitatea medicilor în sistemul privat riscă să producă exact efectul opus celui declarat: plecarea medicilor din spitalele publice şi, mai grav, din România. Controalele nu ţin loc de reformă. Controale, adesea superficiale, lozinci, limitări, constrângeri şi măsuri cu caracter represiv. Acestea par să fie instrumentele preferate ale actualului ministru al Sănătăţii”, afirmă fostul preşedinte CNAS Horaţiu Moldovan.

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În opinia sa, această abordare reflectă „o profundă neîncredere faţă de corpul medical, manifestată în special în relaţia cu medicii din ambulatoriul de specialitate”, apreciind că un sistem sanitar „nu poate fi construit pe prezumţia de vinovăţie a medicilor”.

„Exclusivitatea se negociază şi se plăteşte! Medicii trebuie să îşi respecte integral obligaţiile contractuale. Abaterile trebuie sancţionate. Dar medicul care îşi respectă contractul de muncă nu trebuie să suporte consecinţele unui management spitalicesc deficitar. Dacă statul doreşte mai multă activitate medicală, trebuie să o remunereze. Dacă doreşte exclusivitate, trebuie să ofere o compensaţie financiară adecvată”, susţine Moldovan.

Soluțiile pot fi găsite în Europa

Fostul şef al CNAS consideră că România trebuie să importe din Europa şi soluţiile, nu doar restricţiile.

„Germania reglementează activitatea profesională suplimentară, dar permite şi mecanisme de remunerare suplimentară. Franţa permite medicilor să desfăşoare activitate medicală liberală chiar în spitalele publice, în limita a 20% din timpul de serviciu săptămânal (Activité Libérale Intra-Hospitalière, cunoscută curent drept consultations privées à l'hôpital public). Italia remunerează exclusivitatea profesională a medicilor şi permite practica medicală privată în infrastructura spitalelor publice, prin sistemul intramoenia sau ALPI – Attività Libero-Professionale Intramuraria. Belgia utilizează mecanisme de remunerare bazate pe onorariile generate de activitatea medicală (consultations privées / suppléments d'honoraires). De ce preluăm din modelele europene restricţiile, dar nu şi stimulentele financiare şi profesionale? Medicii au nevoie de motivaţie, nu de constrângere”, consideră fostul preşedinte CNAS.

Moldovan adaugă că este „de bun simţ” ca oamenii să aştepte de la ministrul Sănătăţii o strategie naţională de retenţie a medicilor, profesionalizarea managementului spitalicesc şi funcţionarea reală a consiliilor de administraţie, remunerarea corectă a activităţii medicale suplimentare şi a gărzilor, indemnizaţii pentru exclusivitatea profesională asumată voluntar, reglementarea practicii medicale liberale în spitalele publice şi consolidarea ambulatoriului de specialitate.

„Riscăm un nou exod al medicilor români. România Nu este o piaţă a muncii închisă. Medicii români au alternative profesionale în întreaga Europă. Putem restricţiona activitatea unui medic în privat, dar nu îi putem interzice să plece din România. Iar când medicii vor pleca, consecinţele vor fi suportate de pacienţii români. nu constrângere, ci soluţii. Nu represiune, ci respect. România trebuie să fie ţara în care medicii îşi doresc să rămână, nu ţara din care caută să plece”, conchide Horaţiu Moldovan.

Editor : Sebastian Eduard